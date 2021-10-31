تعتبر لفائف الكاسترد ومربي التوت ، من الحلويات الغربية صغيرة الحجم، والتي تتميز بمذاق ساحر وشهي، لتقديمه لأطفالك وعائلتك وضيوفك، بكل سهولة وبأبسط المكونات، هي حلي لذيذة يحبها الصغار والكبار، كما يمكن تقديمها للأطفال بعد عمر السنه كوجبة خفيفة، هي من الحلويات السهلة والخفيفة والبسيطة، والتي تتميز بسهولة وسرعة تحضيره، تتميز بشكل جميل ورائع ومذاق للذيذ وشهي، يمكنك تقديمها بجانب كوب من الشاي، أو كوب من الحليب الساخن، علي الإفطار لأفراد أسرتك، هي مفيدة وصحية ومغذية جداً للجسم، لأنها تحتوي علي البيض والحليب، وهي مكونات غنية بالعناصر الغذائية، مثل الكالسيوم والفيتامينات والمعادن، المهمة لبناء الجسم، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل لفائف الكاسترد ومربي التوت اللذيذة، في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة.

مكونات عمل لفائف الكاسترد ومربي التوت

هيا بنا نتعرف علي مقادير عمل هذه الحلوى اللذيذة وهي كما يلي:-

2 كوب من الدقيق.

كوب من اللبن البودرة.

مقدار كوب من السكر.

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف كوب من الزيت أو الزبدة.

بيضة.

ماء دافئ للعجن.

للحشو:-

كاسترد.

مربة توت.

طريقة التحضير

من هنا سوف نقدم لكم خطوات تحضير لفائف الكاسترد ومربي التوت الشهية وهي كالاتي:-

نقوم بإحضار العجان الكهربائي، ونضع به الدقيق واللبن البودرة، و السكر مع الخميرة الفورية، مع البيض وماء العجن، ونقوم بعجنهم جيداً. ونستمر في العجن حتي تتكون لدينا عجينة لينة وطرية، ثم نضعها في بولة ونتركها تتخمر حتي يتضاعف الحجم. بعد ذلك نقوم بفرد العجينة علي شكل مستطيل، علي طاولة مرشوشة بقليل من الدقيق، ويكون السمك رفيع. ثم بعد الفرد نضع عليها معلقة من مربة التوت، ونقوم بتوزيعها علي العجينة كلها، ثم نضع معلقة كبيرة من الكاسترد، وتوزع علي العجينة كلها مرة ثانية. بعد ذلك نقوم بلف العجينة علي شكل رول، ثم تقطع قطع علي حسب الرغبة، وتدهن من فوق بخليط البيض واللبن، ثم نحضر صاج مدهون بالزيت ونضع عليه القطع. ثم ندخلها فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 مئوية، ونتركه لمدة 20 دقيقة، حتي ينضج ويأخذ اللون الذهبي. وبعد خروجها من الفرن، نضع عليها المربة للتزين، وقطع من التوت صحيحة، ثم تقدم بالهناء والشفاء بعد أن تبرد.

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تسخين الفرن قبل الخبز فيها بحوالي ربع ساعة.

استخدمي ميزان لقياس المكونات واحرصي أن يكون دقيقاً.

يجب أن يكون البيض بدرجة حرارة الغرفة.

لا تطيلي في مدة العجن حتي لا يجف منك العجين.

التأكد من صلاحية الخميرة قبل استخدامها.

يجب تثبيت رف الفرن الشبكي في وضعية مناسبة.

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