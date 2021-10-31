“بدون ألم نهائيا ” خلطات الملح لإزالة شعر العانة والجسم كله من الجذور نهائيا بدون الم في دقائق معدودة

خلطات الملح لإزالة شعر العانة، يمكننا أن نقوم بالتخلص السريع من أي شعيرات قد تكون متواجدة على البشرة من خلال الاستعمال لمكونات منزلية كلها طبيعية لا تعمل فقط على الإزالة الكاملة للشعر، ولكنها تعمل على إزالة كل التصبغات التي قد تكون متواجدة على الجلد كما أنها تعمل كواحدة من بين أهم المقشرات الطبيعية والتي تعمل على التحسين من خصائص الجلد والزيادة من مستوى النضارة للجلد، وفيما يأتي من السطور التالية نتعرف على أفضل خلطات الملح لإزالة متميزة للشعر مع التعرف على الطريقة الخاصة بالتحضير لتلك الوصفة الفعالة.

خلطات الملح لإزالة شعر العانة

الشعر النامي على الطبقة السطحية للجلد من الممكن أن نقوم بإزالته من خلال الاستخدام للمكونات التي سنقوم بعرضها من خلال ما يلي:

ملعقة من الملح.

ملعقة من الخل.

دقيق الترمس.

دقيق الحمص.

ملعقة من ماء الورد.

زيت الزيتون.

طريقة التحضير لتلك الخلطة:

الخلطة من الممكن أن نقوم بتحضيرها من خلال المزج في البداية ما بين الملح مع الخل، وتذويب الملح بشكل جيد في الخل نبدأ في الإضافة والتقليب لكل المكونات الأخرى وهذا حتى نحصل على الخليط المكون من تلك المقادير مع الإضافة والتأكد من ذوبان كل المقادير النشوية حتى يتكون لدينا الخليط المميز من المكونات السابقة والخلطة تصبح في صورة عجين، ويسهل التطبيق له على الفور بمجرد التحضير.

تطبيق الخليط على الجلد

الجلد من الممكن أن نطبق عليه تلك الخلطة بمجرد إعداد الوصفة وعلى الفور بعد غسل البشرة وتجفيفها يمكننا التطبيق السريع لهذا الخليط حيث يمكننا أن نقوم باستعمال قطعة بسيطة من الخليط ونقوم بفردها على البشرة، ومن ثم لا بد من الالتزام بترك الخلط لمدة حوالي ربع ساعة وبعدها تأتي خطوة الإزالة.

لهذا الخليط ومعه يزال كل الشعر المتواجد على البشرة، وبعد أن يتم التطبيق للوصفة يتم غسل البشرة ويمكننا ترطيبها باستعمال أي كريم طبيعي مرطب، والتطبيق يكون في حال الحاجة إلى الإزالة للشعر، وتعتبر تلك الوصفة من أهم الوصفات المقشرة للجلد والتي تعمل على الإزالة لطبقات الجلد الميت.

الكركم لازالة الشعر الزائد

يمكنك سيدتي التخلص من الشعر الزائد الغير مرغوب فيه عن طريق استخدام الكركم حيث أن الكركم يساعدك في التخلص من مشكلة الشعر الزائد ويقلل ظهورة بشكل كبير، كل ما عليكي هو إضافة كمية من الكركم الي القليل من الماء ثم قومي بدمج جميع المكونات حتي نحصل على عجين متماسك ثم قومي بوضع الخليط على المنطقة المراد ازالة الشعر منها.