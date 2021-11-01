احصلي على بطاطس محمرة ومقرمشة بطريقة صحية من غير ما تتشرب زيت

البطاطس المقلية المقرمشة هي من أشهر الوجبات على مستوى العالم وتقدم في العديد من المطاعم المشهورة حول العالم التي تقدم الوجبات السريعة ولكن نقلق جميعاً عندما نعلم بأن طريقة الطهي الخاطئة للبطاطس تسبب الكثير من المشكلات الصحية المختلفة لذلك يجب أن يتم تحضيرها بشكل صحيح مع عدم الإفراط في تناولها وذلك لتجنب حدوث أي مشكلات صحية مترتبة عليها ومن خلال هذا المقال سنقدم لكم طريقة قلي البطاطس المحمرة المقرمشة بطريقة صحية وغير مكلفة.

احصلي على بطاطس محمرة ومقرمشة وخفيفة بطريقة صحية من غير ما تتشرب زيت

تسبب الكثير من الوجبات التي يتم تحضيرها في الزيت مشكلات صحية عديدة ومنها التأثير على صحة القلب وزيادة الوزن وزيادة نسبة الكوليسترول الضار في الجسم ومن المعروف أن البطاطس المقلية تتميز بطعمها اللذيذ ومن الوجبات التي يتم تحضيرها بسرعة وبشكل يومي وخاصة للأطفال لذلك يجب أن يكون طريقة التحضير الخاصة بها طريقة يتم فيها استخدام القليل من الزيت بشكل كبير لتجنب أي مخاطر صحية يمكن حدوثها.

واحد كيلو من بطاطس التحمير.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من زيت التحمير.

يتم تقشير البطاطس وتقطيعها على شكل صوابع بعد ذلك يتم وضعها في طبق عميق وغمرها بالماء البارد ثم نضيف إليها ملعقة النشا ثم نتركها لمدة تتراوح من عشرة إلى خمسة عشر دقيقة ثم يتم تصفيتها من الماء جيداً. في إناء على النار نضع به قدر مناسب من الماء ثم نضع قطع البطاطس مع ملعقة كبيرة من الملح ونتركها وعندما تغلي الماء نرفعها من على النار. نحضر صينية فرن ونضع بها كمية البطاطس بعد تنشيفها من الماء ثم نضع علي وجه البطاطس ملعقة الزيت وندخلها الفرن حتي تتحمر وتأخذ اللون الذهبي المقرمش.

مكونات تحضير البطاطس المقلية من غير ما تشرب زيتطريقة التحضير

وتعد تلك هي الطريقة التي يتم من خلالها تناول البطاطس المحمرة بدون استخدام الكثير من الزيت والابتعاد بقدر كافي عن الأضرار المحتملة الناتجة عن تحمير البطاطس بشكل مباشر في الزيت.