كيكة الذرة الهشة اللذيذة بمكونات سهلة وبسيطة والطعم أكثر من رائع

تعتبر كيكة الذرة ، هي نوع من أنواع الكيك الهش اللذيذ، الذي يتم تحضيره بالمنزل من خلال مكونات بسيطة جداً، وطريقة تحضيره مثل الكيك العادي لكنها تختلف عنها في أنها تحضر من خلال دقيق الذرة وهو النشا والدقيق العادي، وهي من أنواع الكيك الذي له مذاق جميل، يمكن تقديمها للأطفال فهي بديل للكيك الجاهز، فهي مغذية جداً بالنسبة للأطفال فهي تحتوي على البيض والحليب، وأيضا من ألذ أنواع الكيك الذي يمكن تقديمه مع كوب الشاي أو اللبن في وجبة الفطور، فيعد الكيك من الحلويات الجميلة التي لا يمكننا الاستغناء عنها بشكل يومي، وهناك أنواع كثيرة من الكيك منها كيكة المربى والكيكة العادية وكيكة الزبادي وأنواع أخرى كثيرة كلاً منها لها مذاقها الخاص، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كيكة الذرة الهشة اللذيذة بالمنزل .

مكونات عمل كيكة الذرة

تتكون الكيكة من مكونات بسيطة جداً تختلف عن مكونات الكيكة العادية وهي كما يلي:ـ

2 كوب من الدقيق (النشا).

1 كوب من الدقيق الأبيض.

1 كوب وربع من الحليب.

كوب من الزيت.

كوب من السكر.

4 بيضات.

ملعقة صغيرة فانيليا.

2 ملعقة كبيرة بيكنج بودر.

2 ملعقة صغيرة بشر البرتقال.

طريقة التحضير

يتم تحضير كيكة الذرة من خلال خطوات بسيطة داخل المنزل وهي كما يلي:ـ

نستخدم الخلاط الكهربائي ثم نضع به البيض مع الفانيليا ونخلط المكونات جيداً حتي يصبح الخليط فاتح اللون. ثم نضيف السكر ونستمر في الخلط ثم نضيف الحليب والزيت ونخفق المكونات جيداً بعد كل إضافة. نضيف 2 ملعقة صغيرة من بشر البرتقال ثم نضيف الخليط في وعاء كبير ثم نقوم بخلط الدقيق مع نشا الذرة والبيكنج بودر ونقلب المكونات. ثم نضيف خليط الدقيق إلي الخليط السائل تدريجياً، ونقلب المكونات برفق حتي تتجانس ويختفي الدقيق تماماً. نضع الخليط في قالب كيك مدهون بالزيت ومبطن برشة من الدقيق.

طريقة التسوية

يتم تسوية الكيك بخطوات سهلة جداً هي كما يلي:ـ