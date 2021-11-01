بسكويت المادلين الفرنسي بالطريقة الاصلية بالخطوات

يعتبر بسكويت المادلين الفرنسي من الأنواع الهشة، فهو يشبه فى قوامه كثيراً الكيك ولكنه اشتهر بشكله الجميل الذي يشبه اصداف البحر، وهذا الشكل هو الذى جعله مميز عن أنواع البسكوت الأخرى، فهو يشبه الكيك الإسفنجي اللذيذ ويحتاج إلى قوالب مخصصة بالشكل الذى ذكرناه سابقا، كما أنه يحتوي على مكونات بسيطة ومغذية ويمكن أن نستبدل السمسم بأى من المكسرات التى تحبونها، وطريقة عمله أيضاً بسيطة وسهلة جداً ويمكن لأ شخص تنفيذه بكل سهولة، ويتم تناوله مع كوب من القهوة أو الشاى لكى نشعر بالنشاط والانتعاش، فهو يعد وجبة إفطار متكاملة ومغذية، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير بسكويت المادلين الفرنسي بالتفصيل. مكونات بسكويت المادلين الفرنسي مكونات بسكويت المادلين الفرنسي يتكون بسكويت المادلين الفرنسي من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى كمايلي: ٢ حبة من البيض.

١/٢ كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الدقيق.

١/٢ ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

بشر ليمونة.

١/٢ كوب من الزبدة. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل بسكويت المادلين الفرنسي سهلة جداً وبسيطة ويمكنك صناعته بنفسك فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي: نقوم بإحضار وعاء أو فى وعاء الخلاط نضع البيض والسكر ونخفقهم جيداً. ثم نضيف إليهم الفانيليا وبشر الليمونة ونستمر فى الخفق كويس. فى وعاء آخر ننخل الدقيق ونضيف عليه البيكنج بودر ورشة الملح ونخلطهم جيداً. بعد ذلك نضيف الدقيق مع البيكنج بودر بالتدريج ونقلب بالمعلقة حتى يختفى الدقيق تماماً. ثم نضيف الزبدة المذابة ونخلط حتى نحصل على عجينة طرية نغطيها ونضعها فى الثلاجة لمدة ساعة على الأقل. نحضر قالب على شكل صدفة وندهنه بالزبدة ونرشه بالدقيق ثم نتخلص من الدقيق الزائد بأن ننفضه. بعد ما نخرجها من الثلاجة نقوم بتوزيعها بواسطة ملعقة على كل فراغات القالب. ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ١٥ دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي. بعد تسويتها نقوم بإخراجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نضعها على طبق التقديم بجانب كوب من القهوة أو الشاى وبالف صحة وعافية. الوسوم

يعتبر بسكويت المادلين الفرنسي من الأنواع الهشة، فهو يشبه فى قوامه كثيراً الكيك ولكنه اشتهر بشكله الجميل الذي يشبه اصداف البحر، وهذا الشكل هو الذى جعله مميز عن أنواع البسكوت الأخرى، فهو يشبه الكيك الإسفنجي اللذيذ ويحتاج إلى قوالب مخصصة بالشكل الذى ذكرناه سابقا، كما أنه يحتوي على مكونات بسيطة ومغذية ويمكن أن نستبدل السمسم بأى من المكسرات التى تحبونها، وطريقة عمله أيضاً بسيطة وسهلة جداً ويمكن لأ شخص تنفيذه بكل سهولة، ويتم تناوله مع كوب من القهوة أو الشاى لكى نشعر بالنشاط والانتعاش، فهو يعد وجبة إفطار متكاملة ومغذية، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير بسكويت المادلين الفرنسي بالتفصيل. مكونات بسكويت المادلين الفرنسي مكونات بسكويت المادلين الفرنسي يتكون بسكويت المادلين الفرنسي من مكونات بسيطة وغير مكلفة وهى كمايلي: ٢ حبة من البيض.

١/٢ كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الدقيق.

١/٢ ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

بشر ليمونة.

١/٢ كوب من الزبدة. طريقة الاعداد والتحضير طريقة الاعداد والتحضير طريقة عمل بسكويت المادلين الفرنسي سهلة جداً وبسيطة ويمكنك صناعته بنفسك فى المنزل بكل سهولة وهى كمايلي: نقوم بإحضار وعاء أو فى وعاء الخلاط نضع البيض والسكر ونخفقهم جيداً. ثم نضيف إليهم الفانيليا وبشر الليمونة ونستمر فى الخفق كويس. فى وعاء آخر ننخل الدقيق ونضيف عليه البيكنج بودر ورشة الملح ونخلطهم جيداً. بعد ذلك نضيف الدقيق مع البيكنج بودر بالتدريج ونقلب بالمعلقة حتى يختفى الدقيق تماماً. ثم نضيف الزبدة المذابة ونخلط حتى نحصل على عجينة طرية نغطيها ونضعها فى الثلاجة لمدة ساعة على الأقل. نحضر قالب على شكل صدفة وندهنه بالزبدة ونرشه بالدقيق ثم نتخلص من الدقيق الزائد بأن ننفضه. بعد ما نخرجها من الثلاجة نقوم بتوزيعها بواسطة ملعقة على كل فراغات القالب. ندخلها الفرن المسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ١٥ دقيقة حتى يصبح لونها ذهبي. بعد تسويتها نقوم بإخراجها من الفرن ونتركها حتى تبرد ثم نضعها على طبق التقديم بجانب كوب من القهوة أو الشاى وبالف صحة وعافية.

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