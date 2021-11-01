ألذ برجر اقتصادي شهي طريقة عمل برجر الفراخ المشوي بمكونات غير مكلفة والطعم حكاية

البرجر المشوي من أجمل الأصناف الشهية التي أصبح من السهل صنعها في البيت، وبالإضافة إلى ذلك بطريقة صحية وبمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، ويوجد مطاعم تعمل على تقديم البرجر بشكل خرافي ولكنه يكون بسعر غالي جدًا ولا يستطيع البعض تحمل نفقاته، وسوف نقوم سويًا بعمل برجر مشوي بصدور الدجاج فتابعونا.طريقة عمل برجر الدجاج المشوي
من أسهل الرق الصحية التي من خلالها يتم عمل برجر الفراخ المشوي في البيت وبكل سهولة، وبالإضافة إلى ذلك مكونات موجودة في البيت، والطريقة مفصلة كما يلي:
مكونات البرجر
- 4 صدور من دجاج مخلية من العضم.
- ربع كوب من الدقيق الأبيض.
- ثلث كوب من زيت الطعام.
التوابل
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من البصل البودر.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسمر.
مكونات الصوص
ربع كوب من الكاتشب.
ثلث كوب من المايونيز.
ثلث كوب من المستردة.
إضافيات البرجر
- شرائح من البصل.
- شرائح من الطماطم.
- شرائج من الجبن الشيدر.
- شرائح من الخس.
- عيش برجر.
- في الكبة الكهربائية يتم وضع صدور الدجاج وكذلك الدقيق وزيت الطعام، وبالإضافة إلى ذلك يتم إضافة التوابل كلها.
- يتم فرم جميع المكونات فرم ناعم جدًا، ثم وضعها في وعاء عميق.
- يتم إدخال الوعاء في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.
- بعد ذلك يتم الخليط وتشكيله على هيئة دوائر.
- يتم وضع الدوائر في طبق مسطح والفصل بين كل قطعة والأخرى بكيس بلاستيك ووضعها في الثلاجة مرة أخري.
- في طبق ميق يتم وضع الكاتشب والمستردة والمايونيز وتقليبهم جيدا وتركه على جنب.
- في الشواية الكهربائية يتم تشويح شرائح البصل لمدة دقيقة واحدة.
- يتم وضع ملعقة من الزيت في الشواية ورص أقراص البرجر بها، وتقليبها حتى يتم شويها بالكامل.
- يتم تقطيع العيش إلى نصفين، ثم وضع ملعقة من خليط الصوصات وفرده.
- يتم رص شرائح البصل والطماطم وكذلك الخس، ثم برجر الدجاج المشوي ثم الجبن.
- في نصف العيش الأخر يتم دهن بملعقة من مزيج الصوص.
- فوق الجبن يتم وضع شرائح أخري من الخس والطماطم والبصل ثم نصف رغيف الهيش الأخر.
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البرجر المشوي من أجمل الأصناف الشهية التي أصبح من السهل صنعها في البيت، وبالإضافة إلى ذلك بطريقة صحية وبمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، ويوجد مطاعم تعمل على تقديم البرجر بشكل خرافي ولكنه يكون بسعر غالي جدًا ولا يستطيع البعض تحمل نفقاته، وسوف نقوم سويًا بعمل برجر مشوي بصدور الدجاج فتابعونا.طريقة عمل برجر الدجاج المشوي
من أسهل الرق الصحية التي من خلالها يتم عمل برجر الفراخ المشوي في البيت وبكل سهولة، وبالإضافة إلى ذلك مكونات موجودة في البيت، والطريقة مفصلة كما يلي:
مكونات البرجر
- 4 صدور من دجاج مخلية من العضم.
- ربع كوب من الدقيق الأبيض.
- ثلث كوب من زيت الطعام.
التوابل
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة كبيرة من البصل البودر.
- ملعقة صغيرة من الثوم البودر.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسمر.
مكونات الصوص
ربع كوب من الكاتشب.
ثلث كوب من المايونيز.
ثلث كوب من المستردة.
إضافيات البرجر
- شرائح من البصل.
- شرائح من الطماطم.
- شرائج من الجبن الشيدر.
- شرائح من الخس.
- عيش برجر.
- في الكبة الكهربائية يتم وضع صدور الدجاج وكذلك الدقيق وزيت الطعام، وبالإضافة إلى ذلك يتم إضافة التوابل كلها.
- يتم فرم جميع المكونات فرم ناعم جدًا، ثم وضعها في وعاء عميق.
- يتم إدخال الوعاء في الثلاجة لمدة ساعة على الأقل.
- بعد ذلك يتم الخليط وتشكيله على هيئة دوائر.
- يتم وضع الدوائر في طبق مسطح والفصل بين كل قطعة والأخرى بكيس بلاستيك ووضعها في الثلاجة مرة أخري.
- في طبق ميق يتم وضع الكاتشب والمستردة والمايونيز وتقليبهم جيدا وتركه على جنب.
- في الشواية الكهربائية يتم تشويح شرائح البصل لمدة دقيقة واحدة.
- يتم وضع ملعقة من الزيت في الشواية ورص أقراص البرجر بها، وتقليبها حتى يتم شويها بالكامل.
- يتم تقطيع العيش إلى نصفين، ثم وضع ملعقة من خليط الصوصات وفرده.
- يتم رص شرائح البصل والطماطم وكذلك الخس، ثم برجر الدجاج المشوي ثم الجبن.
- في نصف العيش الأخر يتم دهن بملعقة من مزيج الصوص.
- فوق الجبن يتم وضع شرائح أخري من الخس والطماطم والبصل ثم نصف رغيف الهيش الأخر.
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