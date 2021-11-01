ألذ برجر اقتصادي شهي طريقة عمل برجر الفراخ المشوي بمكونات غير مكلفة والطعم حكاية

البرجر المشوي من أجمل الأصناف الشهية التي أصبح من السهل صنعها في البيت، وبالإضافة إلى ذلك بطريقة صحية وبمكونات بسيطة ومتوفرة في كل بيت، ويوجد مطاعم تعمل على تقديم البرجر بشكل خرافي ولكنه يكون بسعر غالي جدًا ولا يستطيع البعض تحمل نفقاته، وسوف نقوم سويًا بعمل برجر مشوي بصدور الدجاج فتابعونا.

من أسهل الرق الصحية التي من خلالها يتم عمل برجر الفراخ المشوي في البيت وبكل سهولة، وبالإضافة إلى ذلك مكونات موجودة في البيت، والطريقة مفصلة كما يلي:

مكونات البرجر

4 صدور من دجاج مخلية من العضم.

ربع كوب من الدقيق الأبيض.

ثلث كوب من زيت الطعام.

التوابل

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من البصل البودر.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر .

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسمر.

مكونات الصوص

ربع كوب من الكاتشب.

ثلث كوب من المايونيز.

ثلث كوب من المستردة.

إضافيات البرجر

شرائح من البصل.

شرائح من الطماطم.

شرائج من الجبن الشيدر.

شرائح من الخس.

عيش برجر.