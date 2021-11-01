بملعقة حنة استعيدي شبابك وتخلصي من شيب الشعر المبكر نهائياً وللأبد في أقل من ساعة

ظهور شيب الشعر قد يزعج الكثير من الأفراد، وخاصتًا السيدات وذلك لأنهم من يعتادو دائمًا على الظهور بالشكل الجميل والشعر الجذاب، ولذلك قد يستخدم الكثير من الصبغات الضارة بالشعر بغرض رجوع الشعر للونة الطبيعي، وهذا على العكس فقد يضر الشعر بشكل واضح، ولذلك فيمكن استبدال الصبغات والحناء الطبيعية، فهي تعالج الشيب، وتساعد أيضًا في حماية الشعر وعلاجه من العديد من المشكلات، وسوف نتعرف على طريقة استخدامها من خلال هذا المقال.

طريقة صبغ الشعر وعلاج الشيب بالحناء الطبيعية في المنزل

يمكن علاج مشكلة الشيب بطرق طبيعية ليس فقط تساعد في التخلص من بياض الشعر بل لها العديد من الفوائد الأخرى، ومن أهم هذه المواد هي الحناء الطبيعية التي يمكن استخدامها كالآتي:

المكونات

ربع كيلو من الحناء الطبيعية.

كوب من الشاي الأسود بدون اضافة السكر.

طريقة الاستخدام

احضري طبق بلاستيك.

اضيفي الحناء في الطبق.

احضري الشاي بعد غليه جيدًا على النار.

صبي الشاي بشكل تدريجي على الحناء.

اخلطي المكونات جيدًا.

سوف تحصلي على عجينة لينة.

اتركي العجينة جانبًا حتى ترتاح قليلًا.

اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو لتنظيف جيدًا أو حتى يستجيب الحناء ع وضعها عليه.

جففي شعرك بعد ذلك بالمجفف الكهربائي.

الآن وزعي الخليط على شعرك، وخاصتًا على كل أماكن الشيب الموجودة في الشعر.

اتركي الآن الخليط على الشعر وارتدي قبعة للشعر بلاستيكية.

اتركي الخليط على الشعر لمدة ثلاث ساعات حتى تجف الحناء على الشعر.

الان اغسلي شعرك جيدًا بالماء والشامبو المناسب للشعر.

كرري هذه الوصفة إذا وجدتي هناك بعض الشعر لم يستجب بشكل أفضل.

فائدة الحناء للشعر

الحناء لها الكثير من الفوائد التي تمنحها للشعر وهي كالأتي:

استخدام الحناء الطبيعية يساعد بشكل واضح في تغذية الشعر من جذوره حتى الأطراف.

تمنح الشعر ترطيبًا واضحًا للشعر والتخلص من الهيشان، والتقصف.

تساعد الحنا في زيادة تدفق الدم في فروة الرأس مما يساعد في نمو الشعر بشكل أسرع، ومنحة كثافة وجمال واضح للشعر.

تساعد الحناء في فرد تجاعيد الشعر خاصتًا الشعر المموج.

الحناء الطبيعية يمكن استخدامها مصبغة شعر متعددة الألوان وذلك يتوقف بالمواد الطبيعية الاخرى التي تختلط بهم.

تنزعج الكثير من النساء من ظهور شيب الشعر، والظهور بشكل غير مرغوب فيه، واول ما يتم استخدامه في هذه الحالة هي الصبغات الجاهزة للتخلص من هذه المشكلة، على الرغم من كثرة الأضرار المسببة لها هذه الصبغات، ولكننا سوف نتعرف على طريقة طبيعية لصبغ الشعر بشكل أمن وصحي وهي استخدام الحناء الطبيعية بخطوات بسيطة وسوف تتمتعين بشعر لامع وصحي ولون رائع.