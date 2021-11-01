بتتبيلة وريحة جنان طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ ألذ صينية هتعمليها في حياتك

يبحث العديد من السيدات حول طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ، وخاصة السيدات المبتدئات في أمور المطبخ واللواتي لا يعرفون أي شيء حول أمور المطبخ، ولهذا حرص موقعنا على أن يقوم بتقديم الوصفة المناسبة لجميع السيدات اللواتي يبحثن عنها، حتى يتم القيام بها بالشكل المطلوب وبمذاق شهي.

طريقة عمل صينية البطاطس بالفراخ

على جميع السيدات المقبلين على عمل هذه الأكلة إتباع هذه الخطوات، خطوة بخطوة، حتى يتمكنوا من الحصول على وجبة متميزة، وإليكم طريقة التحضير بالمقادير، كالتالي:

المقادير

كاس من الماء.

٣ ثمرات من البصل الكبير.

دجاجة كاملة.

٤ ثمرات من البطاطس المقطعة إلى شرائح.

ثمرة فلفل اخضر أو احمر مقطع إلى عدة شرائح.

٤ ثمرات من الطماطم.

٤ ثمرات من الجزر المقطع إلى عدة شرائح.

ثلاث ملاعق من زيت الزيتون.

١/٢ ملعقة من الفلفل الأسود.

كمية قليلة من الملح.

ملعقتين صغيرتين من البهار المتنوع.

ثوم.

١/٢ ملعقة من الكركم.

مقدار من القرفة والكوم بما يعادل ملعقة صغيرة.

مقدار من الزبرة بما يعادل ملعقة صغيرة.

كيفية عمل صينية البطاطس بالفراخ

هناك مجموعة من الخطوات التي لابد من إتباعها، حتى يتم القيام بعمل صينية البطاطس بالفراخ، وإليكم هذه الخطوات، كالتالي:

وضع الثوم وشرائح من الجزر والفلفل الأخضر والاحمر والبطاطس، بالإضافة إلى الطماطم في الصينية.

لابد من تقليب المكونات مع بعضهما البعض جيداً باستخدام البهارات والملح.

يتم بعد ذلك وضع الدجاج في تتبيلة البهارات، وتترك حتى ٦٠ دقيقة.

يتم وضع الدجاج وجميع البهارات على الصينية.

وضع زيت الزيتون والماء أيضاً على الصينية، وبعد ذلك يتم تغطية الصينية.

وضع الصينية على البوتاجاز لفترة تصل إلى ربع ساعة، وبعد ذلك يتم وضعها بالفرن، حتى تنضج جيداً لفترة تصل إلى ٣٠ دقيقة.

القيمة الغذائية لبطاطس الصينية

يوجد لدى بطاطس الصينية قيمة غذائية كبيرة، وإليكم أهمها، كالتالي:

صينية البطاطس بالفراخ غنية بالألياف، التي من شأنها تساعد على الهضم.

تساعد على التقليل من فرصة الإصابة بمرض الإمساك، نظراً لوجود البطاطس.

البطاطس بالفراخ من شأنها تساعد على تقوية العضلات ونموها، نظراً لغناها بالبروتينات.

ومن الجدير بالذكر أن صينية البطاطس بالفراخ غنية بحوالي ١٩٦ سعر حراري.