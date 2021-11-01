المفطح السعودي باللحمة الضاني ، يعتبر من الوجبات الرئيسية التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وتعتبر من الوجبات المشهورة في المملكة العربية السعودية، وتختلف طريقة تحضيره من مكان إلى آخر، وتبحث دائماً السيدات على طرق مختلفة لعمل الوجبات، حيث أنه يمكن تقديمها مع المقبلات والسلطات وغيرها، ويمكن عملها باللحم العجالي والثاني والفراخ وغيرها، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة عمل المفطح السعودي باللحمة الضاني اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل المفطح السعودي باللحمة الضاني

يتكون المفطح السعودي باللحمة الضاني اللذيذ من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وهي كالآتي:-

2 كيلو من اللحمة الضاني.

2 حبة بصل كبيرة مقطعة ارباع.

5 فصوص من الثوم.

2 حبة كبيرة فلفل اخضر مقطع.

عود من القرفة.

ربع ملعقة صغيرة من حبات الكزبرة.

نصف ملعقة صغيرة حبات الحبهان.

ربع ملعقة صغيرة من القرنفل.

2 ورقة غار.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الزعفران.

نصف ملعقة صغيرة ثوم مهروس.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكل.

رشة من الفلفل الحار.

مقادير عمل الارز

هناك بعض المكونات التي يتكون الارز وهي كالتالي:-

4 أكواب من الأرز.

بصلة كبيرة مفرومة ناعم.

ملعقة كبيرة سمنة.

نصف ملعقة صغيرة جبهات مطحون.

4أكواب من الماء.

نصف ملعقة صغيرة من القرنفل.

2 ملعقة كبيرة دهن ضاني.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

زعفران منقوع في ربع كوب ماء.

رشة ملح وفلفل أسود.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير المفطح السعودي باللحمة الضاني اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-

تحضير إناء عميق ونضع به كمية من الماء ونضيف إليه الفلفل الاخضر والثوم والبصل وورق الغار. نضيف بعد ذلك القرنفل والقرفة والحبهان والكزبرة ونضعه على نار متوسطة ونتركه حتي يغلي. ثم نقوم بإضافة اللحم والزعفران والملح والفلفل الحار والثوم البودرة والبهارات ونتركه على النار حتي ينضج. نضيف الملح ونتركها عشر دقائق حتي تنضج وتأخذ المذاق ونرفع اللحم ونضعها في صينية الفرن. ندخل الصينية في الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة عالية ونتركها حتي تتحمر وتأخذ اللون الذهبي الغامق. نضع كمية من الزيت في وعاء ونضعه في الصينية ونغلفها بورق فويل ثم نسخن قطعه فحم ونضعها في الزيت وتغطيه.

خطوات اعداد الأرز

هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها لعمل الارز وهي كالآتي:-