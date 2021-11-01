بخلطة الحاتي السرية طريقة عمل الفراخ المشوية على الفحم أحسن من المطاعم مليون مرة

تسعى كل ربة منزل الي عمل اكلات مختلفة ومتنوعة مثلها مثل المطاعم، فنجد أن سر اي اكلة في اي مطعم تعتمد اعتماد كلي علي التتبيلة، فالتتبيلة هي سر الخلطة في أي عمل من المأكولات، فتسعى كل أم إلى التنوع في سفرتها ومن أهم العناصر الغذائية المفيدة جدا للجسم التي يهتم بوجودها هي الفراخ حتي يستفيد منها كل أفراد الاسرة، فتتنوع في إعدادها فتقوم بعملها مثل الفراخ المشوية والمشوية على الفحم.

طريقة عمل تتبيلة الفراخ المشوية

تعد الفراخ هي من أطيب أنواع اللحوم التي يقبل عليها الكثير من الناس سواء الكبار او الصغار و يتهافتون على تناولها لما بها من قيمة غذائية عالية جدا وهي خفيفة جدا في هضمها عن باقي اللحوم الأخرى ، فنجد معظم المحلات والمطاعم الي يتخصصون في إعدادها يا احلي الأطعمة من فراخ مشوية أو علي الفحم وفراخ مندي، وفيما يلي نستعرض سويا طريقة اعداد الفراخ المتبلة المشوية:

المقادير

إحضار فرحتين كاملة مخلية بدون عظم.

كوبيتين كبيرتين من الزبادي.

استخدام اربعه فصوص ثوم مهروسة.

معلقة صغيرة من الفلفل الأسود.

معلقة صغيرة من ملح الطعام.

معلقة صغيرة من القرفة المطحونة.

استخدام ملعقة صغيرة من الأعشاب الإيطالية.

نحضر المكونات من علبتين الزبادي أربعة فصوص من الثوم ونضعهم في الخلاط الكهربائي ونضربهم مع بعضهم.

نضيف علي الزبادي ملعقة صغيرة من ملح الطعام وملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وملعقة من القرفة المطحونة والأعشاب الإيطالية ونخلطهم مع بعض في الخلاط الكهربائي ونستمر في دمجهم مع بعض لمدة لا تقل عن ثلث ساعة.

بعد دمج كل المكونات مع بعض من الزبادي والتوابل و هرسهم مع بعض حتى يكونوا خليط متجانس مع بعضه.

نقوم بغسل الفرختين المخللين بدون عظم ونضعهم في التتبيلة وقت كافي حتى يتم امتصاص الفراخ للتتبيلة ويمكن أن نضعهم ليلة كاملة لمدة 12 ساعة من الليل حتي صباح اليوم التالي.

نضع الفراخ المتبلة على الفحم حتى يتم نضجها وتسويتها بشكل كامل.

نقدم الفراخ المشوية على الفحم في طبق التقديم مع تقديم سلطة الخضراء و سلطة الثومية.

طريقة التحضير