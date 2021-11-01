دلكي بملعقة خميرة لتبييض وتقشير الجلد الميت من الجسم كله تفتيح فوري من أول دقيقة

الأماكن الداكنة في الجسم قد تكون مشكلة تواجه الكثير من النساء، ولأن من أكثر ما تهتم به المرأة هو المحافظة على جمال بشرتها وجسمها، أصبح يبحث الكثير منهم في الوصول إلى وصفات طبيعية مجربة للتخلص من هذه المشكلة، وتفتيح الأماكن الداكنة بكل سهولة وخلال فترة بسيطة من الوقت، ومن أهم هذه الوصفات خلطات الخميرة لتبيض الوجه وهذا ما سوف نتعرف عليه الآن.

وصفات الخميرة لتبييض الأماكن الداكنة في الجسم

الخميرة من المواد الطبيعية التي لها فاعلية رائع في تبييض الأماكن الداكنة بدون اي أضرار أو أي سلبيات يمكن أن تظهر بعد استخدامها، ويتم ذلك من خلال خلطها بمكونات أخرى طبيعية وعمل العديد من الوصفات التي تساعد في ذلك ولكي أن تختاري الوصفة المناسبة لكي من الأتي.

خلطة الخميرة مع السكر لتبييض الجسم

المكونات

٢ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

٤ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والتطبيق

في إناء مناسب ضعي كل المكونات مع بعض واخلطيهم جيدًا حتى تتجانس كل المكونات، وتصبح عجينة.

اغسلي المناطق المراد تفتيحها جيدًا قبل الاستخدام، ثم تجفيفها.

وزعي الخليط عليها وقومي بالتدليك جيدًا.

اتركي الخليط على المناطق المراد تفتيحها لمدة عشرة دقائق.

اغسلي بشرتك الان بالماء الفاتر.

وصفة الخميرة من اللبن الحليب لتبييض الأماكن الداكنة في الجسم

المكونات

ملعقتين من الخميرة الفورية.

ملعقة من عسل النحل.

ملعقتين من اللبن الحليب.

ملعقة واحدة من ماء الورد.

طريقة التحضير والتطبيق