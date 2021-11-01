بمكونات بسيطة وبخطوات سهلة اعملي الكيكة الباردة بدون فرن وبدون بيض

كيكة البسكويت بالقشطة والشوكولاتة تعتبر من أسهل أنواع الكيك، التي يمكن لأي أم أن تقوم بتحضيرها لكي تسعد أطفالها، خاصة في أيام الدراسة، لأنها لا تأخذ وقت كثير، وتتميز بمذاق رائع ورهيب، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة المقادير ثلاث أكواب من البسكويت السادة المطحون.

40 جرام من الكاكاو الخام.

علبة صغيرة من الجبنة الكريمي.

كأس كبير من السكر.

200 جرام من القشطة اللباني.

كأس كبير من الحليب المكثف.

بيضة.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

كوب كبير من الشوكولاتة. طريقة التحضير امزجي مقدار البسكويت مع السكر، والكاكاو، والبيض، والبيكنج باودر جيدا، بواسطة العجانة، حتى يتكون خليط متجانس. وزعي خليط البسكويت في قالب مدهون بقليل من الزيت، ثم ضعيها في الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيها لمدة ربع ساعة، ثم اتركي القالب جانبا حتى يهدأ تماما. اخفقي الحليب المكثف مع الجبنة الكريمي، ومقدار القشطة لمدة ست دقائق، بواسطة المضرب اليدوي، ثم ضعي الخليط فوق طبقة البسكويت بشكل متساوي. ضعي كيكة البسكويت في الثلاجة، لمدة لا تقل عن 3 ساعات، ثم زينيها بالشوكولاتة. طريقة عمل كيكة البسكويت بالقشطة طريقة التحضيرطريقة عمل كيكة البسكويت بالقشطة مقادير الطبقة الأولى كأسان من البسكويت السادة المفتت.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

بيضة كبيرة الحجم.

ربع ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

250 جرام من السكر. مقادير الطبقة الثانية علبة متوسطة من الجبن المثلثات.

كأس كبير من الحليب المكثف.

كوب كبير من القشطة.

ثلاث ملاعق كبيرة من شكولاتة الدهن. طريقة التحضير اخفقي البيض مع مقدار الكاكاو جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي إليهم البيكنج باودر، والسكر، ثم اخلطيهم لمدة خمس دقائق حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي خليط البيض فوق البسكويت المفتت، ثم قلبيهم حتى يتكون خليط متجانس. وزعي خليط البسكويت في قالب الكيك بشكل متساوي، ثم ضعيه في الفرن على درجة حرارة متوسطة، حتى ينضج خليط البسكويت. امزجي الجبن المثلثات مع الشكولاتة، والقشطة، والحليب المكثف جيدا، ثم ضعيهم فوق طبقة البسكويت، ثم ضعيهم ضعيها في الفرن لمدة عشر دقائق. طريقة التحضير الوسوم

كيكة البسكويت بالقشطة والشوكولاتة تعتبر من أسهل أنواع الكيك، التي يمكن لأي أم أن تقوم بتحضيرها لكي تسعد أطفالها، خاصة في أيام الدراسة، لأنها لا تأخذ وقت كثير، وتتميز بمذاق رائع ورهيب، لذلك سوف نقدم لكم خلال هذا المقال طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة. طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة طريقة عمل كيكة البسكويت الباردة بالشوكولاتة المقادير ثلاث أكواب من البسكويت السادة المطحون.

40 جرام من الكاكاو الخام.

علبة صغيرة من الجبنة الكريمي.

كأس كبير من السكر.

200 جرام من القشطة اللباني.

كأس كبير من الحليب المكثف.

بيضة.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

كوب كبير من الشوكولاتة. طريقة التحضير امزجي مقدار البسكويت مع السكر، والكاكاو، والبيض، والبيكنج باودر جيدا، بواسطة العجانة، حتى يتكون خليط متجانس. وزعي خليط البسكويت في قالب مدهون بقليل من الزيت، ثم ضعيها في الفرن على درجة حرارة متوسطة، ثم اتركيها لمدة ربع ساعة، ثم اتركي القالب جانبا حتى يهدأ تماما. اخفقي الحليب المكثف مع الجبنة الكريمي، ومقدار القشطة لمدة ست دقائق، بواسطة المضرب اليدوي، ثم ضعي الخليط فوق طبقة البسكويت بشكل متساوي. ضعي كيكة البسكويت في الثلاجة، لمدة لا تقل عن 3 ساعات، ثم زينيها بالشوكولاتة. طريقة عمل كيكة البسكويت بالقشطة طريقة التحضيرطريقة عمل كيكة البسكويت بالقشطة مقادير الطبقة الأولى كأسان من البسكويت السادة المفتت.

2 ملعقة كبيرة من الكاكاو.

بيضة كبيرة الحجم.

ربع ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

250 جرام من السكر. مقادير الطبقة الثانية علبة متوسطة من الجبن المثلثات.

كأس كبير من الحليب المكثف.

كوب كبير من القشطة.

ثلاث ملاعق كبيرة من شكولاتة الدهن. طريقة التحضير اخفقي البيض مع مقدار الكاكاو جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي، ثم ضيفي إليهم البيكنج باودر، والسكر، ثم اخلطيهم لمدة خمس دقائق حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي خليط البيض فوق البسكويت المفتت، ثم قلبيهم حتى يتكون خليط متجانس. وزعي خليط البسكويت في قالب الكيك بشكل متساوي، ثم ضعيه في الفرن على درجة حرارة متوسطة، حتى ينضج خليط البسكويت. امزجي الجبن المثلثات مع الشكولاتة، والقشطة، والحليب المكثف جيدا، ثم ضعيهم فوق طبقة البسكويت، ثم ضعيهم ضعيها في الفرن لمدة عشر دقائق. طريقة التحضير

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمكونات بسيطة وبخطوات سهلة اعملي الكيكة الباردة بدون فرن وبدون بيض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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