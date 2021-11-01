طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني على أصولة زي المحلات بالظبط

يعد الحواوشي الإسكندراني من أشهر الأطباق التي تشتهر بها البيوت المصرية، حيث تحرص العديد من النساء في القيام بإعداده، خاصة أنه لا يتطلب الكثير من الوقت في طهيه ، وهو من بين الأطباق الشهية التي يحبها الكبار والصغار في معظم الأسر المصرية، ويتم تقديم كوجبة أساسية، أو عمله في السفر والرحلات، يختلف الحواوشي الإسكندراني عن الحواوشي العادية في أنه نوع من المعجنات يتم عجنه وخبزه ثم يتم حشوة باللحم المفروم. مكونات طريقة الحواوشى الإسكندرانى كيلو من اللحم المفروم يحتوي على نسبة الربع دهون

ربع كيلو من البصل مفروم ناعماً

فلفل أسود مطحون وملح ورشة من توابل بهارات اللحمة

فلفل أخضر حار حسب الرغبة مكونات خبز حواوشي الاسكندراني كيلو واحد من الدقيق الأبيض لجميع المخبوزات

نضع معه رشة ملح

ثم نحضر كوب ونضع قليل من الماء مع ملعقة كبيرة من الخميرة وملعقة سكر ونتركها على جنب لتتفاعل

ملعقتان كبيرتان من الزيت أولاً طريقة تحضير خبز الحواوشي نحضر الكوب الذي به الخميرة مع السكر ثم نقوم بوضعه علي الدقيق ونضع معه رشة ملح ثم بعد ذلك نضع بقية المكونات وهي الزيت ونضيف الماء قليلاً فقليلاً ونبدأ في العجن جيدا حتي تصبح العجينة بين يدي متماسكة. بعد الانتهاء من العجن تترك العجينة حتى تخمر في طبق ونغطيها ونتركها ساعة أو ساعتين حسب الجو وبعد أن نتأكد أن العجينة قد خمرت جيدا نقوم بتقسيم العجينة إلى دوائر صغيرة ونتركها ترتاح مرة اخري لعدة دقائق ثانياً: حشو العيش للحواوشي قوم اولا بوضع اللحم ثم بعدها نضيف البصل والبهارات الفلفل الأسود والملح وبهارات اللحم التي تعطيه مذاق رائع ونضع الفلفل الأخضر مطحون ونعجن الحشوة جيدا حتى يمتزج هذا الخليط.

نضع حشوة اللحم في كرات العجين بعد أن يتم تفكيكها وتصنيعها على شكل كرات من اللحم إلى نصفين ، أحدهما من الأسفل والآخر من الأعلى وبالقرب من اللحم.

بعد اعدادها نقوم بدهن حواوشي بالدهن أو الزيت.

نلفها بورق الزبدة ونضعها في الفرن على حرارة 200 درجة لمدة 20 دقيقة أو حسب النضج. مكونات طريقة الحواوشى الإسكندرانىمكونات خبز حواوشي الاسكندرانيأولاً طريقة تحضير خبز الحواوشيثانياً: حشو العيش للحواوشي الوسوم

يعد الحواوشي الإسكندراني من أشهر الأطباق التي تشتهر بها البيوت المصرية، حيث تحرص العديد من النساء في القيام بإعداده، خاصة أنه لا يتطلب الكثير من الوقت في طهيه ، وهو من بين الأطباق الشهية التي يحبها الكبار والصغار في معظم الأسر المصرية، ويتم تقديم كوجبة أساسية، أو عمله في السفر والرحلات، يختلف الحواوشي الإسكندراني عن الحواوشي العادية في أنه نوع من المعجنات يتم عجنه وخبزه ثم يتم حشوة باللحم المفروم. مكونات طريقة الحواوشى الإسكندرانى كيلو من اللحم المفروم يحتوي على نسبة الربع دهون

ربع كيلو من البصل مفروم ناعماً

فلفل أسود مطحون وملح ورشة من توابل بهارات اللحمة

فلفل أخضر حار حسب الرغبة مكونات خبز حواوشي الاسكندراني كيلو واحد من الدقيق الأبيض لجميع المخبوزات

نضع معه رشة ملح

ثم نحضر كوب ونضع قليل من الماء مع ملعقة كبيرة من الخميرة وملعقة سكر ونتركها على جنب لتتفاعل

ملعقتان كبيرتان من الزيت أولاً طريقة تحضير خبز الحواوشي نحضر الكوب الذي به الخميرة مع السكر ثم نقوم بوضعه علي الدقيق ونضع معه رشة ملح ثم بعد ذلك نضع بقية المكونات وهي الزيت ونضيف الماء قليلاً فقليلاً ونبدأ في العجن جيدا حتي تصبح العجينة بين يدي متماسكة. بعد الانتهاء من العجن تترك العجينة حتى تخمر في طبق ونغطيها ونتركها ساعة أو ساعتين حسب الجو وبعد أن نتأكد أن العجينة قد خمرت جيدا نقوم بتقسيم العجينة إلى دوائر صغيرة ونتركها ترتاح مرة اخري لعدة دقائق ثانياً: حشو العيش للحواوشي قوم اولا بوضع اللحم ثم بعدها نضيف البصل والبهارات الفلفل الأسود والملح وبهارات اللحم التي تعطيه مذاق رائع ونضع الفلفل الأخضر مطحون ونعجن الحشوة جيدا حتى يمتزج هذا الخليط.

نضع حشوة اللحم في كرات العجين بعد أن يتم تفكيكها وتصنيعها على شكل كرات من اللحم إلى نصفين ، أحدهما من الأسفل والآخر من الأعلى وبالقرب من اللحم.

بعد اعدادها نقوم بدهن حواوشي بالدهن أو الزيت.

نلفها بورق الزبدة ونضعها في الفرن على حرارة 200 درجة لمدة 20 دقيقة أو حسب النضج. مكونات طريقة الحواوشى الإسكندرانىمكونات خبز حواوشي الاسكندرانيأولاً طريقة تحضير خبز الحواوشيثانياً: حشو العيش للحواوشي

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الحواوشي الإسكندراني على أصولة زي المحلات بالظبط على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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