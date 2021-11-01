طريقة عمل كيكة الخلاط العادية بمكونات بسيطة وبطريقة سهلة للغاية

كيكة الخلاط العادية ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة مكوناتها، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من الوقت أو المجهود أثناء تحضيره، كما يمكن تزيينه بالعديد من أنواع الصوصات.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الخلاط العادية.

مكونات كيكة الخلاط العادية

تتكون كيكة الخلاط العادية من مكونات بسيطة ومتوفرة في أغلب البيوت كما أنها رخيصة الثمن وليست مكلفة وسنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها كالتالي:

ثلاث بيضات.

ملعقة كبيرة من الخل.

كوب زيت.

كوب حليب.

وكوب وربع من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقة بيكنج بودر أو ١٦ جرام.

ثلاث أكواب من الدقيق المنخول.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل كيكة الخلاط العادية وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بخلط كلا من البيض والخل والزيت والحليب والسكر والفانيليا جيدا بواسطة الخلاط الكهربائي حتى تتجانس جميع المكونات وثقل قوام الخليط.

وبعدما تتجانس جميع المكونات ويثقل قوام الخليط نقوم بصب الخليط في إناء ثم نقوم بخلط البيكنج بودر مع الدقيق.

ثم نقوم بإضافة الدقيق إلي الخليط بالتدريج ونقلب جيدا بواسطة المضرب اليدوي في إتجاه واحد.

ثم نقوم بعد ذلك بجلب صينية بحجم مناسب نقوم بدهنها بالزيت أو الزبدة من جميع الجوانب.

بعد ذلك نقوم بصب خليط الكيك في الصينية ثم نقوم بتدفئة الفرن.

بعد ذلك نقوم بإدخال الصينية علي درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة نصف ساعة تقريبا.

وبعد مرور المدة نقوم باختبار تسوية الكيكة بواسطة خلة أسنان.

وبعدما تتم تسوية الكيكة نقوم بإخراجها من الفرن ونتركها حتى تبرد وتكون بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يمكن تزيينها بالعديد من أنواع الصوصات الحلوة مثل صوص النوتيلا أو صوص الشوكولاتة الداكنة.

طريقة عمل صوص الشوكولاتة الداكنة

يمكن أكل العديد من الأطعمة مع صوص الشوكولاتة الداكنة ومنها وصفة خلية نحل ومكوناته كالتالي:

طريقة عمل صوص الكراميل

يمكننا تناول العديد من الوصفات مع صوص الكراميل وهو يتكون من مكونات موجودة بالمنزل ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناته كالتالي:

كوب من السكر.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

كوب من الحليب.

ملعقة من النشا مخلوطة مع ملعقة من الحليب.

طريقة التحضير

يتم تحضير صوص الكراميل في وقت قليل وطريقته كالتالي: