معجزة كريم الفازلين لتبيض المناطق الحساسة والأماكن الداكنة من الجسم كله من أول استعمال

معجزة كريم الفازلين لتبيض المناطق الحساسة، تبيض البشرة باستعمال الفازلين من الممكن أن يتم من خلال المزج مع مكونات أخرى تعمل على التجديد لخلايا الجلد الميتة، ويعتبر الفازلين من بين أفضل المكونات الطبيعية والتي من الممكن أن نستفيد منها لتنعيم وتبييض الجلد، حيث تعتبر الوصفات الطبيعية هي الأفضل للحصول على بشرة ناعمة وخالية من أي تجاعيد كما تجعل الجلد معقم وخالي من أي حبوب أو عيوب ويبدو بمظهر متميز، ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات الخاصة بتلك الوصفة وأهم مكوناتها والطريقة الخاصة بتحضيرها مع التعرف على أهم آثارها على البشرة وكيفية الاستفادة منها في الحصول على أفضل خصائص طبيعية لتتمتع بها البشرة لأطول وقت ممكن.

معجزة كريم الفازلين لتبيض المناطق الحساسة

الفازلين يمكننا أن نستفيد منها في جعل البشرة بمستوى عالي من النعومة، حيث أنه يعتبر من بين أقوى أنواع المواد الطبيعية التي من خلالها يتم تجديد خلايا البشرة وإزالة الاسمرار وبمنتهى السهولة، والسبب في ذلك أن الفازلين يعتبر من بين أهم وأقوى المواد التي تساعد في ترطيب الجلد، ومن خلال النقاط الآتية نوضح أهم المكونات الأساسية، والتي تدخل مع الفازلين في التفتيح للجلد:

ملعقة من الفازلين

ملعقتان من النشا.

ملعقة زيت الزيتون

قطرات ليمون.

ملعقة زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير لخليط الفازلين:

تحضير وصفة الفازلين المبيضة للمنطقة الحساسة مثل منطقة العانة والإبطين يكون بسيط إذا ما تمت في البداية خطوة الإذابة للفازلين على حمام مائي، وبعدها نقوم بخلط كامل المقادير مع بعضها البعض، ومن ثم نجد أن تركيبة الفازلين أصبحت جاهزة للتطبيق المباشر على جزء البشرة المراد تبييضه.

تطبيق خلطة الفازلين:

خليط الفازلين نستطيع أن نقوم بتطبيقه وبشكل سريع على البشرة بعد تنظيف الجلد بشكل جيد وبعدها لا بد من عمل تجفيف تام للبشرة ومن ثم نأخذ حوالي خمسة جرام من تلك الوصفة ويتم توزيعها على الجلد مع إمكانية الاحتفاظ بالمتبقي من الوصفة بعلبة محكمة في الثلاجة، ومن ثم يتم التطبيق لربع ساعة ثم شطف الوجه.