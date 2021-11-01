“هتخسي بسرعه” مشروب طبيعي سحري لتخسيس الكرش والجسم في أسبوع

“هتخسي بسرعه” مشروب طبيعي سحري لتخسيس الكرش يعتبر لبان الذكر من إحدى المنتجات الشعبية التي تستخرج على هيئة صمغ من بعض الأشجار المنتشرة في الجزيرة العربية والتي يعد من بين أجود أنواعها وهو لبان الدكر العماني واليمني ونجد هذا العنصر يحتوي على العديد من المواد الفعالة من الفيتامينات والمعادن المساهمة في رفع معدلات حرق الجسم للدهون وهذا لتعدد فوائد في كل من التخسيس وحماية الجهاز المناعي وباقي أنظمة الجسم المختلفة ولهذا نقدم لكم طريقة استخدام لبان الدكر في التخسيس وأهم فوائده المستخلصة.مشروب طبيعي سحري لتخسيس الكرش
حتى تتمكن من الاستفادة بهذا المشروب على قدر كافي يجب أن تتعرف على طريقة اعداده واستخدامه لخسارة العديد من الكيلو َجرامات أثناء استخدامه بهذه الطريقة
- نحضر معدل اثنين ملعقة صغيره الحجم من لبان الذكر المطحون مع وضعه بمقدار كوب من المياه بمعدل 500 مل.
- نضع الخليط على النيران حتى تمام الغليان ومن ثم نتركه جانبًا مع تغطيته والانتظار لمدة لا تقل عن 12 ساعة قبل الاستخدام.
- عقب انتهاء المدة. سوف نلاحظ حدوث تغيير في الخليط ليصبح باللون الابيض لهذا نقوم بتصفية المياه من بقايا لبان الذكر قبل استخدامه.
- يمكنك تناول هذا المشروب بمعدل مرة واحدة بشكل يومي ويفضل تناوله قبل الوجبات الصباحية بمعدل نصف ساعة لمدة شهر متواصل حتى الحصول على نتيجة جيدة.
يضم تناول لبان الذكر على هيئته الطبيعية من المضغ أو تناوله على شكل مشروب العديد من الفوائد التي نستخلصها في هذه الفوائد الأساسية
- مشروب فعال في حرق الدهون التي تتراكم في كل من منطقة البطن او الارداف.
- يعمل على شد الجسم والقضاء على الترهلات التي تحدث نتيجة انخفاض الوزن أو المرور بفترات الحمل والولادة.
- يساعد في الشعور بالشبع وامتلاء المعدة مما يساهم في تقليل معدل تناول الأطعمة بشكل يومي.
- مكون فعال في معالجة مختلف الاضطرابات التي تحدث بداخل المعدة من حدوث الإمساك.
- أو كثرة الغازات المتراكمة مع تقليل فرص حدوث انتفاخ المعدة.
- ينقي الجسم من السموم الداخلية والسوائل المحتبسة والفضلات الضارة بالجسم.
- بينما تتضمن فوائد لبان الذكر بشكل عام وهو المساهمة في تقوية كل من الجهاز الهضمي وعضلات القلب والدماغ.
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“هتخسي بسرعه” مشروب طبيعي سحري لتخسيس الكرش يعتبر لبان الذكر من إحدى المنتجات الشعبية التي تستخرج على هيئة صمغ من بعض الأشجار المنتشرة في الجزيرة العربية والتي يعد من بين أجود أنواعها وهو لبان الدكر العماني واليمني ونجد هذا العنصر يحتوي على العديد من المواد الفعالة من الفيتامينات والمعادن المساهمة في رفع معدلات حرق الجسم للدهون وهذا لتعدد فوائد في كل من التخسيس وحماية الجهاز المناعي وباقي أنظمة الجسم المختلفة ولهذا نقدم لكم طريقة استخدام لبان الدكر في التخسيس وأهم فوائده المستخلصة.مشروب طبيعي سحري لتخسيس الكرش
حتى تتمكن من الاستفادة بهذا المشروب على قدر كافي يجب أن تتعرف على طريقة اعداده واستخدامه لخسارة العديد من الكيلو َجرامات أثناء استخدامه بهذه الطريقة
- نحضر معدل اثنين ملعقة صغيره الحجم من لبان الذكر المطحون مع وضعه بمقدار كوب من المياه بمعدل 500 مل.
- نضع الخليط على النيران حتى تمام الغليان ومن ثم نتركه جانبًا مع تغطيته والانتظار لمدة لا تقل عن 12 ساعة قبل الاستخدام.
- عقب انتهاء المدة. سوف نلاحظ حدوث تغيير في الخليط ليصبح باللون الابيض لهذا نقوم بتصفية المياه من بقايا لبان الذكر قبل استخدامه.
- يمكنك تناول هذا المشروب بمعدل مرة واحدة بشكل يومي ويفضل تناوله قبل الوجبات الصباحية بمعدل نصف ساعة لمدة شهر متواصل حتى الحصول على نتيجة جيدة.
يضم تناول لبان الذكر على هيئته الطبيعية من المضغ أو تناوله على شكل مشروب العديد من الفوائد التي نستخلصها في هذه الفوائد الأساسية
- مشروب فعال في حرق الدهون التي تتراكم في كل من منطقة البطن او الارداف.
- يعمل على شد الجسم والقضاء على الترهلات التي تحدث نتيجة انخفاض الوزن أو المرور بفترات الحمل والولادة.
- يساعد في الشعور بالشبع وامتلاء المعدة مما يساهم في تقليل معدل تناول الأطعمة بشكل يومي.
- مكون فعال في معالجة مختلف الاضطرابات التي تحدث بداخل المعدة من حدوث الإمساك.
- أو كثرة الغازات المتراكمة مع تقليل فرص حدوث انتفاخ المعدة.
- ينقي الجسم من السموم الداخلية والسوائل المحتبسة والفضلات الضارة بالجسم.
- بينما تتضمن فوائد لبان الذكر بشكل عام وهو المساهمة في تقوية كل من الجهاز الهضمي وعضلات القلب والدماغ.
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