مش هتشتريه من بره تاني.. روج الشفايف الثابت بمكونات طبيعية وألوان جذابة

روج الشفايف الثابت بمكونات طبيعية نعلم جميعًا ان الروج لكي يكون بهذا القوام المتماسك يمر بالعديد من العمليات إلى جانب وضع العديد من المواد الكيميائية والعناصر الإضافية مثل الرصاص والتي قد تؤذي الشفاه والصحة بشكل عام عند استخدامها المتكرر لهذا سوف نقدم لك إحدى الحيل الذكية في صنع احمر الشفاة بشكل منزلي وبمكونات بسيطة متعارف عليها وهذا من خلال التالي إلى جانب وضعنا طريقة طبيعية لصنع مورد خدود آمن على البشرة. روج الشفايف الثابت بمكونات طبيعية مكونات عمل روج الشفايف نضع أمامك المكونات الأساسية بمقادير ها المحددة بصنع روج الشفاه باللون الأحمر والذي يمكنك تغييره لأي لون ترغبين به عبر تغيير لون النكهة الاصطناعية المضافة اليه 3 ملاعق من زيت جوز الهند.

نصف قلم من الروج السحري.

ملعقة صغيرة من مكون الفازلين.

القليل من الألوان الصناعية بنكهة الفراولة.

القليل من خل التفاح. طريقة التحضير نقوم بوضع الروج السحري داخل إناء صغير مع وضعه في بخار ماء حتى يذوب جيدًا.

نضع بعد ذالك باقي المكونات المسبق ذكرها إلى الخليط والاستمرار في عملية التقليب بداخل حمام بخار المياه حتى تمتزج المكونات جيدًا.

استخدمي إحدى العبوات الصغيرة بعد تنظيفها وتجفيفها لحفظ الخليط بداخلها بعد وضعه في الثلاجة لفترة بسيطة حتى يتماسك قبل الاستخدام.

يمكنك استخدامه بعد ذلك كروج الشفاه او مورد الخدود مع إمكانية اختيار ألوان أخرى عبر الألوان الصناعية الخاصة بالطعام والتي تعطي الوان مختلف بمظهر جميل وجذاب. طريقة عمل مورد خدود سحري يمكنك في حالة الرغبة بصنع مورد خاص بالحدود أن تستخدمي هذه الطريقة والتي تعتمد على بعض الخطوات والمكونات البسيطة في إعدادها وهذا من خلال اتباع الطريقة التالية نضع مقدار نصف اصبع من الروج السحري داخل إناء مع تمريره في حمام بخار حتى يذوب.

أضف مقدار ملعقة صغيرة من كريم ايفا او إحدى كريمات الترطيب المتوافرة لديك.

يمكنك استخدام هذا الخليط بشكل يومي كمورد الخدود حيث يعطي لون وردي مائل الطبيعي.

وهذا بعد حفظ الخليط داخل إحدى العبوات لاستخدام وقت الحاجة. الوسوم

روج الشفايف الثابت بمكونات طبيعية نعلم جميعًا ان الروج لكي يكون بهذا القوام المتماسك يمر بالعديد من العمليات إلى جانب وضع العديد من المواد الكيميائية والعناصر الإضافية مثل الرصاص والتي قد تؤذي الشفاه والصحة بشكل عام عند استخدامها المتكرر لهذا سوف نقدم لك إحدى الحيل الذكية في صنع احمر الشفاة بشكل منزلي وبمكونات بسيطة متعارف عليها وهذا من خلال التالي إلى جانب وضعنا طريقة طبيعية لصنع مورد خدود آمن على البشرة. روج الشفايف الثابت بمكونات طبيعية مكونات عمل روج الشفايف نضع أمامك المكونات الأساسية بمقادير ها المحددة بصنع روج الشفاه باللون الأحمر والذي يمكنك تغييره لأي لون ترغبين به عبر تغيير لون النكهة الاصطناعية المضافة اليه 3 ملاعق من زيت جوز الهند.

نصف قلم من الروج السحري.

ملعقة صغيرة من مكون الفازلين.

القليل من الألوان الصناعية بنكهة الفراولة.

القليل من خل التفاح. طريقة التحضير نقوم بوضع الروج السحري داخل إناء صغير مع وضعه في بخار ماء حتى يذوب جيدًا.

نضع بعد ذالك باقي المكونات المسبق ذكرها إلى الخليط والاستمرار في عملية التقليب بداخل حمام بخار المياه حتى تمتزج المكونات جيدًا.

استخدمي إحدى العبوات الصغيرة بعد تنظيفها وتجفيفها لحفظ الخليط بداخلها بعد وضعه في الثلاجة لفترة بسيطة حتى يتماسك قبل الاستخدام.

يمكنك استخدامه بعد ذلك كروج الشفاه او مورد الخدود مع إمكانية اختيار ألوان أخرى عبر الألوان الصناعية الخاصة بالطعام والتي تعطي الوان مختلف بمظهر جميل وجذاب. طريقة عمل مورد خدود سحري يمكنك في حالة الرغبة بصنع مورد خاص بالحدود أن تستخدمي هذه الطريقة والتي تعتمد على بعض الخطوات والمكونات البسيطة في إعدادها وهذا من خلال اتباع الطريقة التالية نضع مقدار نصف اصبع من الروج السحري داخل إناء مع تمريره في حمام بخار حتى يذوب.

أضف مقدار ملعقة صغيرة من كريم ايفا او إحدى كريمات الترطيب المتوافرة لديك.

يمكنك استخدام هذا الخليط بشكل يومي كمورد الخدود حيث يعطي لون وردي مائل الطبيعي.

وهذا بعد حفظ الخليط داخل إحدى العبوات لاستخدام وقت الحاجة.

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