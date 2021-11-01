نقدم لكم أقوي وصفة سحرية لتفتيح البشرة , حيث تعتبر من افضل الوصفات التي تعملي علي تنظيف وتفتيح البشرة من اول استخدام فوري للكريم السحري الذي سوف يعمل علي جعل بشرتك خيالية مثل النجمات وتعتبر من الوصفات التي تعطيكم نتائج فورية دون تعب ولا تكلفة ومن مكونات طبيعية ليس لها أي اضرار جانبية علي البشرة, وتحتوي علي مواد مفيدة جدا للبشرة, والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني ومقالنا هذا عن طريقة اعداد أقوي وصفة سحرية لتفتيح البشرة وتنظيفها من الشوائب والتجاعيد نهائيا2021.

مكونات عمل أقوي وصفة سحرية لتفتيح البشرة ونتائج فورية

سوف نتعرف الان علي بعض المكونات التي سوف يتم استخدامها لتحضير الوصفة السحرية التي تعد من اقوي الوصفات للبشرة وهي كما يلي:-

عصير ثمرة من البرتقال.

معلقتين عصير ليمون.

ثلاث معالق كبيرة من النشا.

معلقة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير

نتعرف الان علي طريقة سهلة لتحضير الوصفة السحرية التي تساعد في تفتيح البشرة وتنظيفها وجعل بشرتك خيالية وهي كالتالي:-

نحضر وعاء عميق ونضعه علي نار هادية ونضع بداخلة النشا وزيت اللوز الحلو القليل من الماء. ثم نستمر في التقليل ونضيف عصير البرتقال ونتركهم علي النار حتي يصبح لدينا خليط كريمي متجانس. نضيف عصير الليمون ونقلب الخليط اكثر من مرة ثم نضفي النار. ثم نضع الخليط في وعاء محكم ونضعه داخل الثلاجة حتي يبرد ويصبح جاهز للاستخدام ونتيجة فورية.

طريقة الاستعمال

نتقدم لكم الان طريقة سهلة جدا للاستخدام الوصفة والخليط علي البشرة وكيفية الحصول علي بشرة خيالية دون تعب ولا تكلفة وهي كالاتي:-