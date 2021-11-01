“هقولك تجربتي” معلقة واحدة ضعيها على الشامبو هيطول بسرعه البرق وهتمنع التساقط

معلقة واحدة ضعيها على الشامبو هيطول بسرعه البرق تتنوع المكونات الطبيعية والتي تمتلك العديد من العناصر الطبيعية من فيتامينات ومعادن تساعد في زيادة معدلات نمو الشعر وتحفيز البصيلة على النمو من خلال تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس سويًا حيث نقدم لكم إحدى الوصفات البسيطة والتي يمكن وضعها بداخل الشامبو للحصول على نتائج طبيعية وآمنة بدون إتلاف الشعر من الاستخدام المتكرر وهذا من خلال العرض التفصيلي لهذه المكونات وفوائدها وطرق الاستخدام الأمثل لزيادة نمو الشعر عبر التالي.

معلقة واحدة ضعيها على الشامبو هيطول بسرعه البرق

تتمثل هذه الوصفة في مكونين طبيعين نقدم أمامكم فوائد هذه المكونات وطريقة وضعها على الشعر مع بعض الملاحظات المهمة والمتمثلة في كل من الآتي

يعد من إحدى المكونات الطبيعية والتي تحتوي على كم كبير من فيتامين سي.

حيث يمكن استخدامه في التخلص من القشرة داخل فروة الرأس.

هذا إلى جانب حمض الفوليك المساعد في زيادة نمو الشعر وتغذيته بشكل صحي.

وتعرف أيضا بجل الصبار حيث تتنوع فوائد هذه المدة بشكل عام.

والتي من بينها يجعل الشعر يبدو بشكل لامع وصحي مع التخلص من قشرة الرأس.

باعتباره من المواد الثامنة على الشعر ولا تؤثر على الشعر بشكل سلبي.

تتمثل طريقة استخدام هذه المكونات في دمج ما يقرب من اثنين ملعقة من جل الصبار واثنان ملعقة من عصير الليمون مع إضافة. مقدار يتناسب مع للشعر على هذه المكونات ودمجهم بنحو جيد سويًا.

يستخدم بطريقته التقليدية في غسل الشعر عند الاستحمام ويفضل تكرار الوصفة بمعدل مرة إلى اثنين أسبوعياً للحصول على نتيجة.

للأشخاص الذين تكون لديهم الفروه تعاني من الحساسية نستطع استبدال الليمون بنفس المقدار من خل التفاح.