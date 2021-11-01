اختبارات حمل منزلية تقدري تعمليها بنفسك بسهولة

لو عايزة تعملي اختبار حمل ومش متوفر عندك ادوات الاختبار تعملي ايه؟ النهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم اختبارات حمل منزلية تقدري تعمليها بنفسك بكل سهولة ، والاختبارات اللي في البيت بشكل عام مش دايما بتكون دقيقة بنسبة 100% ولكن بتديكي فكرة قبل ما تروحي تستشيري دكتور او تستخدمي حتى اختبارات الحمل المتوفرة في الصيدلية.

امتى تعملي اختبار الحمل:

اختبار الحمل المفروض يكون بعد اسبوع من فوات ميعاد دورتك الشهرية عشان توصلي لنتايج دقيقة اكتر ، ولازم يكون خلال الفترة دي لان هرمون الغدد التناسلية المشيمية (HCG( وهو هرمون التعرف على الحمل بيظهر في دم الام بعد 6 – 8 ايام بعد الزرع ، والاختبارات ساعتها بتكشف وجود الهرمون ده في البول لتحديد اذا كنتي حامل او لا.

لو مش عايزة تستني لحد ميعاد دورتك الشهرية عشان تعرفي ، استني لمدة اسبوع او اسبوعين على الاقل بعد ممارسة العلاقة الحميمية واعملي الاختبار ، وكرري الاختبار خلال يومين تاني لتاكيد النتايج.

كمان ماتشربيش ماية كتير قبل الاختبار لمنع تمييع البول ، لان ده هيسبب ان النتيجة تكون مش دقيقة ، والافضل تعملي الاختبار على اول بول ليكي الصبح اول ما تصحي من النوم.

افضل اختبارات حمل منزلية:

1- اختبار البول:

هتحتاجي:

– ½ كوباية بول.

– علبة تكون مسطحة مش عميقة.

اجمعي ½ كوباية من البول الخاص بيكي الصبح ، سيبيه لمدة 24 ساعة.

بعد 24 ساعة لو لقيتي صغيرة رغوية على السطح ، ده معناه انك ممكن تكوني حامل ، لان الطبقة الرغوية دي بتشير لوجود هرمون HCG (هرمون الغدد التناسلية المشيمية البشرية) واللي بيتم افرازه عادة لما بتكوني حامل.

2- اختبار السكر:

هتحتاجي:

– 3 معالق كبيرة سكر ابيض.

– ½ كوباية بول (اول بول في اليوم).

– كوباية بلاستيك.

حطي السكر في الكوباية البلاسيتك وصبي عليه البول ، استني لمدة 5 – 10 دقايق ولاحظي التغيرات.

لو السكر داب في البول ، في الحالة دي استبعدي فرص الحمل ، اما لو السكر بدأ يتكتل في البول ، ده ممكن يكون مؤشر على الحمل ، لان وجود هرمون HCG في البول ممكن يأدي لتكتل السكر.

3- اختبار المبيض (الكلور):

هتحتاجي:

– ½ كوباية كلور.

– ½ كوباية بول.

– كوباية بلاستيك.

اجمعي ½ كوباية من البول الخاص بيكي الصبح في كوباية بلاستيك ، غطي الانف والفم بقناع عشان تتجنبي شم المبيض ، والبسي جوانتي وصبي الكلور في كوباية بلاستيك وصبي عليه عينة البول ، استني حوالي 5 دقايق وراقبي التغيرات.

لو لاحظتي وجود اي رغوة او تغيرات في المبيض ده مؤشر على الحمل ، لان البول بيتفاعل مع مادة التبييض بسبب وجود هرمون HCG ، ولو مافيش اي رد فعل ده معناه ان النتيجة سلبية ومافيش حمل.

4- اختبار معجون الاسنان:

هتحتاجي:

– 2 معلقة كبيرة من بول الصبح.

– كمية قليلة من معجون الاسنان الابيض.

– كوباية بلاستيك.

حطي معجون الاسنان في الكوباية البلاستيك ، صبي فوقيه البول ، استني لمدة من 5 – 10 دقايق.

لو لون معجون الاسنان اتحول للون الازرق الفاتح او بقى رغوي ، ده ممكن يكون معناه انك حامل ، ولو محصلش اي رد فعل ومعجون الاسنان داب في البول ، ده معناه ان النتيجة سلبية.

5- شرائط اختبار الحمل:

هتحتاجي:

– ½ كوباية بول.

– شرائط اختبار حمل.

– كوباية بلاستيك.

اغمسي شريط الاختبار في البول (والسهم المفروض يكون اتجاه ناحية البول) ، سيبيه في البول لمدة 3 ثواني بعدها طلعيه وحطيه على سطح نضيف وجاف وغير ماص ، استني 5 دقايق وشوفي النتيجة.

الخطين الملونين في الشريط لما يظهروا معناه ان في حمل ، اما لو ظهر خط واحد بس معناه ان النتيجة سلبية ، وفي حالة عدم وجود خطوط ده معناه ان الاختبار غير صالح وعليكي انك تجربي مرة تانية.

6- اختبار الملح:

هتحتاجي:

– ½ كوباية بول.

– 2 – 3 معالق كبيرة ملح.

– كوباية بلاستيك.

اجمعي ½ كوباية من البول بتاعك الصبح ، ضيفي له الملح ، واستني 5 دقايق ، وراقبي التغيرات.

الملح لو اتكتل في البول دي علامة على الحمل ، وده لان الملح بيتفاعل مع هرمون HCG وبيتكتل ، اما لو الملح داب من غير اي تكتل ده معناه ان النتيجة سلبية.

7- اختبار الشامبو:

هتحتاجي:

– ½ كوباية بول.

– 1 – 2 معلقة كبيرة من الشامبو.

– كوباية بلاستيك.

في الكوباية البلاستيك ضيفي الشامبو للبول ، استني لمدة 5 – 7 دقايق ، ولاحظي التغيرات.

لو لاحظتي اي تغيير في اللون ده معناه ان الحمل ايجابي ، ولكن لو محصلش اي تغييرات معناه ان النتيجة سلبية.

8- اختبار الصابون:

هتحتاجي:

– 2 معلقة كبيرة من بول الصبح.

– قطعة صغيرة من الصابون.

– كوباية بلاستيك.

حطي الصابون في كوباية بلاستيك وصبي فوقيه البول ، سيبيه 5 دقايق وراقبي التغيرات.

هرمون HCG لما بيتلامس مع الصابون ممكن يتفاعل ويعمل فقاعات او رغوة وده بيشير لوجود حمل ، ولكن في عدم وجود الهرمون ده السابون مش هيتغير وهيفضل سليم زي ما هو وده معناه ان النتيجة سلبية.

9- اختبار الخل:

هتحتاجي:

– 1 ½ كوباية من بول الصبح.

– 1 كوباية خل.

– كوباية بلاستيك.

صبي كوباية من الخل في كوباية بلاستيك كبيرة وضيفي البول ليها ، سيبيه 5 دقايق وراقبي التغيرات.

الخل بيتغير لونه لما بيتفاعل مع هرمون HCG في البول لو كنتي حامل ، ولكن لو لونه ماتغيرش ده معناه استبعاد فرص الحمل.

10- اختبار الهندباء:

هتحتاجي:

– ½ كوباية من بول الصبح.

– 2 – 3 من اوراق الهندباء الطازة.

– وعاء واسع.

حطي اوراق الهندباء في البول وسيبيها لمدة 10 دقايق ، ولاحظي التغيرات.

لو اوراق الهندباء ظهر عليها علامات حمرا ده معناها ان في حمل ، لان اوراق الهندباء بتتفاعل مع هرمون HCG ، اما لو لونها ماتغيرش ده معناه ان مافيش حمل.

11- اختبار الحمل باستخدام ميزان حرارة الجسم العادي:

هتحتاجي:

– ميزان حرارة الجسم.

افحصي درجة حرارة الجسم الاساسية اول ما تصحي من النوم ، بوضعه تحت لسانك لمدة ثواني ، وشوفي القراية بتاعته.

لو ظهرت حرارة الجسم الاساسية 37 درجة مئوية او 98.6 درجة فهرنهايت ، ده معناه ان في احتمال تكوني حامل ، لان عادة حرارة الجسم الاساسية بترتفع اثناء الاباضة وبتنخفض في حالة عدم الحمل ، ولكن لو حامل بتفضل مرتفعة.

ايه اللي المفروض تعمليه بعد اختبار الحمل في البيت:

لو نتيجة الاختبار سلبية للحمل ، ولكن الدورة الشهرية ماجتش ، اعملي الاتي:

– استني اسبوع وعيدي الاختبار تاني.

– اعملي اختبار الحمل او حاجة الصبح للحصول على افضل النتايج.

– استني ميعاد دورتك الشهرية ، لانها ممكن تتأخر بسبب حالة طبية زي متلازمة تكيس المبايض.

– لو دورتك الشهرية ماجتش بعد شهر او شهرين ، والاختبار لسه سلبي ، استشيري دكتور.

لو نتيجة اختبار الحمل ايجابية ، اعملي الاتي:

– اولا وقبل اي حاجة ، روحي للدكتور لتأكيد الحمل وعمل اختبار الموجات فوق الصوتية.

– الحاجة التانية اللي تعمليها هو حساب موعد الولادة وابدأي استعدي ، وامشي على نصايح الدكتور للحفاظ على صحتك العامة وصحة الجنين.

– استني لحد ما تكمل اول 3 شهور قبل ما تقولي لعيلتك او المقربين منك على الحمل ، لان الحمل بيستقر بعد 3 شهور.

– ابعدي عن العادات غير الصحية زي التدخين.

– امشي على عادات صحية اكتر زي التمرينات الخفيفة الآمنة للحمل ، وكمان خلي بالك من نظامك الغذائي.

انتي محتاجة للمتابعة مع الدكتور دول فترة الحمل للتأكد من ان فترة الحمل تكون آمنة ليكي ولطفلك ، وهنقولك على بعض العلامات المبكرة اللي تاخدي بالك منها اثناء الحمل.

علامات واعراض الحمل المبكرة:

اثناء الحمل جسمك بيمر بتغييرات ، ونتيجة لده ممكن تحصل بعض الاعراض:

– تورم وانتفاخ الثديين.

– التعب والارهاق.

– التشنج.

– الغثيان.

– التقيؤ.

– الرغبة الشديدة في الاكل او العكس النفور من الاكل.

– صداع متكرر.

– امساك.

– تقلب المزاج.

– دوخة.

– زيادة درجة حرارة الجسم.

– عدم نزول الدورة الشهرية.

وعلى الرغم من ملاحظة الاعراض دي عند معظم الحوامل ، الا انها ممكن تحصل قبل بداية الدورة الشهرية (PMS( او ممكن تبقى مؤشر على حالة مش واضحة ، وفي الحالة دي بننصحك باستشارة الدكتور.

في النهاية اختبارات الحمل المنزلية مش بتكون مؤكدة او دقيقة بنسبة 100% ، الا انه مافيش ضرر من تجربتها ، والافضل طبعا استشارة الدكتور وعمل اختبار الحمل تحت اشرافه لتأكيد النتيجة.

علامات تقولك انك حامل في بنت في مرحلة مبكرة من الحمل