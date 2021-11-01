طريقة عمل كفتة التونة بالبطاطس أكلة جديدة ومبتكرة ولذيذة

طريقة عمل كفتة التونة فالتونة من أنواع الأسماك المحببة لمعظم الناس وكونها متوفرة في صورة معلبات في السوبر ماركت يجعلها وجبة سهلة التحضير فقط افتح العلبة وأفرغ محتوياتها وقم بإضافة المكونات التي تريدها وها أنت قد حصلت على وجبة لذيذة ومفيدة في الوقت نفسه فهي غنية بالمواد الغذائية الصحية، ولكن من أجل التنويع في الوجبات حتى لا نشعر بالملل قررنا اقتراح طريقة جديدة لتقديمها وهي الكفتة. مقادير كفتة التونة علبة تونة قطعة واحدة.

حبتين من البطاطس متوسطة الحجم.

ربع كوب من الدقيق.

حبة بصل صغيرة الحجم ومفرومة.

2 فص ثوم مهروس.

شبت أخضر مفروم مقدار ملعقتين كبيرتين تقريبًا.

وكذلك نفس الكمية من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

رشة فلفل أسود.

ملح حسب الحاجة.

2 كوب بقسماط.

كوب دقيق أبيض.

حبة بيض مع رشة فلفل أسود.

زيت نباتي للقلي. طريقة عمل كفتة التونة اسلق البطاطس ثم قشرها واهرسها جيدًا باستخدام شوكة أو هراسة البطاطس.

أفرغ التونة من العبوة بعد تصفيتها من الزيت بشكل جيدًا واهرسها كذلك باستخدام الشوكة.

اخلط كل من التونة والبطاطس مع إضافة البصل والثوم المفرومين وكذلك البقدونس والشبت والبهارات وربع كوب الدقيق.

قلب المكونات مع بعضها حتى تحصل على قوام يشبه العجينة المتجانسة ليسهل تشكيلها.

شكل كفتة التونة على هيئة كرات صغيرة الحجم وبعد الانتهاء من كل الكمية رصها في صينية واتركها في الثلاجة على الأقل لمدة نصف ساعة حتى تتماسك ولا يحدث لها أي مشاكل أثناء القلي في الزيت.

جهز مكونات القلي وهي الدقيق والبيض والبقسماط.

اخفق البيضة مع رشة فلفل أسود في إناء.

ضع البقسماط في إناء مناسب.

والدقيق في إناء آخر مع رشة من الفلفل الأسود والملح.

أخرج كرات كفتة التونة من الثلاجة ضعها في الدقيق وغلفها به تمامًا.

بعدها توضع في البيض ومنه في البقسماط كما هو معتاد عمله مع أصناف البانيه المختلفة.

جهز كمية من الزيت الغزير المخصص للقلي في وعاء غائر على النار، اقلي كرات كفتة التونة في الزيت حتى يصبح لونها ذهبي. الوسوم

طريقة عمل كفتة التونة فالتونة من أنواع الأسماك المحببة لمعظم الناس وكونها متوفرة في صورة معلبات في السوبر ماركت يجعلها وجبة سهلة التحضير فقط افتح العلبة وأفرغ محتوياتها وقم بإضافة المكونات التي تريدها وها أنت قد حصلت على وجبة لذيذة ومفيدة في الوقت نفسه فهي غنية بالمواد الغذائية الصحية، ولكن من أجل التنويع في الوجبات حتى لا نشعر بالملل قررنا اقتراح طريقة جديدة لتقديمها وهي الكفتة. مقادير كفتة التونة علبة تونة قطعة واحدة.

حبتين من البطاطس متوسطة الحجم.

ربع كوب من الدقيق.

حبة بصل صغيرة الحجم ومفرومة.

2 فص ثوم مهروس.

شبت أخضر مفروم مقدار ملعقتين كبيرتين تقريبًا.

وكذلك نفس الكمية من البقدونس المفروم.

ملعقة صغيرة من الكمون المطحون.

رشة فلفل أسود.

ملح حسب الحاجة.

2 كوب بقسماط.

كوب دقيق أبيض.

حبة بيض مع رشة فلفل أسود.

زيت نباتي للقلي. طريقة عمل كفتة التونة اسلق البطاطس ثم قشرها واهرسها جيدًا باستخدام شوكة أو هراسة البطاطس.

أفرغ التونة من العبوة بعد تصفيتها من الزيت بشكل جيدًا واهرسها كذلك باستخدام الشوكة.

اخلط كل من التونة والبطاطس مع إضافة البصل والثوم المفرومين وكذلك البقدونس والشبت والبهارات وربع كوب الدقيق.

قلب المكونات مع بعضها حتى تحصل على قوام يشبه العجينة المتجانسة ليسهل تشكيلها.

شكل كفتة التونة على هيئة كرات صغيرة الحجم وبعد الانتهاء من كل الكمية رصها في صينية واتركها في الثلاجة على الأقل لمدة نصف ساعة حتى تتماسك ولا يحدث لها أي مشاكل أثناء القلي في الزيت.

جهز مكونات القلي وهي الدقيق والبيض والبقسماط.

اخفق البيضة مع رشة فلفل أسود في إناء.

ضع البقسماط في إناء مناسب.

والدقيق في إناء آخر مع رشة من الفلفل الأسود والملح.

أخرج كرات كفتة التونة من الثلاجة ضعها في الدقيق وغلفها به تمامًا.

بعدها توضع في البيض ومنه في البقسماط كما هو معتاد عمله مع أصناف البانيه المختلفة.

جهز كمية من الزيت الغزير المخصص للقلي في وعاء غائر على النار، اقلي كرات كفتة التونة في الزيت حتى يصبح لونها ذهبي.

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