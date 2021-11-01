طريقة عمل عجينة السمبوسة بطريقة سهلة وبمكونات بسيطة لن تشتريها مرة أخري

عجينة السمبوسة ، من الوصفات السهلة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها لا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل عجينة السمبوسة مكونات عجينة السمبوسة مكونات عجينة السمبوسة سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي: نصف كيلو الدقيق.

٢٥٠ ملل من الماء أو كوب وربع.

ملعقتين كبار من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من الملح. للفرد زيت ودقيق. طريقة التحضير طريقة التحضير سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل عجينة السمبوسة وطريقة تحضيرها كالتالي: نقوم بخلط كلا من الدقيق والملح والزيت مع بعضهم البعض.

بعد ذلك نقوم بإضافة الماء ونستمر في العجن لفترة من الوقت حتي تتجانس وتمتزج العجينة جيدا وتصبح بقوام ناعم ومتماسك.

بعد ذلك نقوم بوضع العجينة في إناء ونغطيها ونتركها لمدة نصف ساعة حتى ترتاح.

وبعد مرور النصف ساعة نقوم بتقطيع العجينة إلي ٨ قطع متساوية ونقوم بتكوير كل قطعة على شكل كرة.

ثم نقوم بعد ذلك بفرد أربع كور من العجين بشكل دائري متساوي بسمك نصف سم.

ثم نقوم بدهن كل عجينة قمنا بفردها بالزيت ونرش فوقها الدقيق ثم نقوم بوضعهم فوق بعض ونفردهم بالنشابة أو الشوبك حتي يصلو للسمك الرقيق المتعارف عليه.

بعد ذلك نقوم بوضع العجين الذي قمنا بفرده فوق بعض في صاج داخل الفرن على نار هادئة لمدة دقيقة أو ٥٠ ثانية.

ويجب أن نقوم بتدفئة الفرن قبل الاستخدام.

وبعد ذلك نقوم بإخراج العجين من الفرن ثم نقوم بتفكيك العجين من بعضه حتي تصبح كل ورقة من عجينة السمبوسة علي حدي.

ونكرر نفس الأمر في الأربع كور المتبقية من العجين.

وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء. الوسوم

عجينة السمبوسة ، من الوصفات السهلة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيرها لا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها، كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل عجينة السمبوسة مكونات عجينة السمبوسة مكونات عجينة السمبوسة سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي: نصف كيلو الدقيق.

٢٥٠ ملل من الماء أو كوب وربع.

ملعقتين كبار من الزيت.

نصف ملعقة صغيرة من الملح. للفرد زيت ودقيق. طريقة التحضير طريقة التحضير سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل عجينة السمبوسة وطريقة تحضيرها كالتالي: نقوم بخلط كلا من الدقيق والملح والزيت مع بعضهم البعض.

بعد ذلك نقوم بإضافة الماء ونستمر في العجن لفترة من الوقت حتي تتجانس وتمتزج العجينة جيدا وتصبح بقوام ناعم ومتماسك.

بعد ذلك نقوم بوضع العجينة في إناء ونغطيها ونتركها لمدة نصف ساعة حتى ترتاح.

وبعد مرور النصف ساعة نقوم بتقطيع العجينة إلي ٨ قطع متساوية ونقوم بتكوير كل قطعة على شكل كرة.

ثم نقوم بعد ذلك بفرد أربع كور من العجين بشكل دائري متساوي بسمك نصف سم.

ثم نقوم بدهن كل عجينة قمنا بفردها بالزيت ونرش فوقها الدقيق ثم نقوم بوضعهم فوق بعض ونفردهم بالنشابة أو الشوبك حتي يصلو للسمك الرقيق المتعارف عليه.

بعد ذلك نقوم بوضع العجين الذي قمنا بفرده فوق بعض في صاج داخل الفرن على نار هادئة لمدة دقيقة أو ٥٠ ثانية.

ويجب أن نقوم بتدفئة الفرن قبل الاستخدام.

وبعد ذلك نقوم بإخراج العجين من الفرن ثم نقوم بتفكيك العجين من بعضه حتي تصبح كل ورقة من عجينة السمبوسة علي حدي.

ونكرر نفس الأمر في الأربع كور المتبقية من العجين.

وتكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام وبالهناء والشفاء.

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