طريقة عمل مخلل الخيار السريع في البيت زي أشهر محلات المخللات

طريقة عمل مخلل الخيار، تأتي كلمة مخلل من التخليل، أي يوضع في محلول لكي يتم تخليله، وهذا المحلول الملحي عبارة عن ماء وملح، ويمكن إضافة بعض من الشطه، ويوضع في برطمان محكم الغلق، ولابد من التأكد من أن البرطمان مضغوط ومسحوب منه الهواء جيداً، ويوجد العديد من الخضراوات التي يتم تحويلها إلى مخلل شهي، فمنها وأشهرها: الخيار واللفت والجزر والكرنب والزيتون والليمون والباذنجان، وغيرها من أنواع الخضراوات التي يتم وضعها في برطان به محلول التخليل، ولكن كل نوع من أنواع الخضراوات يتم إضافة بعض من النكهات المختلفة ليصبح أفضل.

طريقة عمل مخلل الخيار

من أشهر أنواع المخللات. وأطعمها وأسهلها. حيث يتم عمله بسرعة وسهولة داخل المنزل. لضمان النظافة والتوفير أيضاً. حيث يحتوي كل كوب من الخيار المخلل على 19 سعر حراري تقريباً. ولكن لابد من عدم تناوله بكميات كبيرة لاحتواءه على كمية من الملح. مما قد يؤدي إلى ارتفاع في ضغط الدم. والإكثار أيضاً من تناولها قد يؤدي إلى التهاب القولون. وآلام في المعدة.

المقادير:

خيار: 500 جرام.

الخل الأبيض: نصف كوب.

الملح: 3 ملاعق صغيرة.

الماء: 2 كوب.

السكر: نصف ملعقة صغيرة.

الثوم: فصين.

الفلفل: حبة من الفلفل الحار أو الفلفل الأخضر حسب الرغبة.

قومي بغسل حبات الخيار جيداً. ثم جففيه بشكل جيد. وضعيه في برطمان.

ضعي خلال حبات الخيار الفلفل الحار وفصين الثوم.

في وعاء جانبي. ذوبي كمية الخل مع الملح والسكر واسكبي المحلول فوق الخيار الموجود في البرطمان.

صبي كمية الماء حتى تتأكدي من تغطية حبات الخيار بالكامل.

أحكمي إغلاق البرطمان جيداً واتركيه لمدة 7 أيام قبل التقديم.

يوضع في برطمان جيد ومحكم الغلق.

يحفظ في الثلاجة.

عند التخليل نختار حبات الخيار الرفيعة.

نتأكد جيداً من إغلاق البرطمان بشكل صحيح بعد الأخذ منه.

يجب التأكد من أن الهواء لا يتخلل البرطمان حتى لا يفسد.

المخلل هو مصدر من مصادر المواد المضادة للأكسدة.

حيث يتم الحفاظ بأي نوع من أنواع الخضراوات على شكله وهيئته الطبيعية مما يؤدي إلى الحفاظ على المواد المضادة للأكسدة والفيتامينات. التي قد تفقد في عملية الطهي والتقطيع.

يحسن من نسبة الهيمجلوبين في الدم. فهو مفيد جداً لمرضى السكر ولكن يجب تناوله بحذر شديد.

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