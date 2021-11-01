كيكة الزبدة من الحلويات الشهية التي تتميز بمذاق طيب، ويمكن تحضيرها بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل وبخطوات سهلة وسريعة، ودائماً تحرص الأمهات على إعداد الكيك لأطفالهم لأنه من الحلويات المحببة التي يقبل الأطفال على تناولها بكثرة، كما أنه مغذي جداً لاحتوائه على البيض والحليب والزبدة، وكلها مكونات مفيدة لصحة الإنسان، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل كيكة الزبدة بخطوات سهلة وسريعة. مكونات كيكة الزبدة مكونات كيكة الزبدة يتم تحضير كيكة الزبدة بالمكونات التالية:- كوب وربع دقيق ( 150 جرام ).

كوب إلا ربع سكر ( 150 جرام ).

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

2 ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

3 ملاعق كبيرة حليب ( 40 مللي ).

كوب إلا ربع زبدة ( 170 جرام ) بدرجة حرارة الغرفة. طريقة التحضير طريقة التحضير كيكة الزبدة من الكيكات التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وسريعة كالتالي:- نخفق الزبدة بالمضرب الكهربي حتى يصبح لونها فاتح، ثم نزود السكر ونستمر في الخفق حتى يختلط السكر مع الزبدة ويصبح القوام كريمي. نضيف البيض المضاف إليه الفانيليا تدريجياً مع استمرار الخفق ثم نزود الحليب. ثم نضيف الدقيق المضاف إليه الملح والبيكنج بودر مع استمرار الخفق على السرعة المتوسطة حتى تمتزج المكونات. نضع خليط الكيك في صينية مدهونة بالزبدة ومبطنة بقليل من الدقيق. ثم ندخلها الفرن الساخن مسبقاً على درجة 160 مئوية على الرف الأوسط. تستغرق مدة الخبز حوالي 45 دقيقة حتى ينضج الكيك تماماً. نستخدم السكر المطحون أو الكريمة في تزيين كيكة الزبدة على حسب الرغبة. نصائح للحصول على كيكة زبدة ناجحة يجد البعض صعوبة في الحصول على كيك مرتفع وهش، وهناك بعض النصائح التي تعطي نتائج جيدة عند خبز الكيك، ومنها ما يلي:- يجب نخل الدقيق للتأكد من خلوه من الشوائب. يفضل استخدام سكر ناعم فاتح اللون عند إعداد الكيك فهذا يسهل اختلاط السكر مع باقي المكونات. المبالغة في خفق المكونات يسبب هبوط الكيك. يجب أن تكون المكونات المستخدمة في إعداد الكيك بدرجة حرارة الغرفة حتى تمتزج جيداً. تسخين الفرن على درجة الحرارة المناسبة قبل تحضير الكيك بحوالي ربع ساعة. يجب عدم فتح باب الفرن بعد إدخال الكيك إلا بعد مرور 20 دقيقة على الأقل. الوسوم

كيكة الزبدة من الحلويات الشهية التي تتميز بمذاق طيب، ويمكن تحضيرها بمكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل وبخطوات سهلة وسريعة، ودائماً تحرص الأمهات على إعداد الكيك لأطفالهم لأنه من الحلويات المحببة التي يقبل الأطفال على تناولها بكثرة، كما أنه مغذي جداً لاحتوائه على البيض والحليب والزبدة، وكلها مكونات مفيدة لصحة الإنسان، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم طريقة عمل كيكة الزبدة بخطوات سهلة وسريعة. مكونات كيكة الزبدة مكونات كيكة الزبدة يتم تحضير كيكة الزبدة بالمكونات التالية:- كوب وربع دقيق ( 150 جرام ).

كوب إلا ربع سكر ( 150 جرام ).

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

2 ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

3 ملاعق كبيرة حليب ( 40 مللي ).

كوب إلا ربع زبدة ( 170 جرام ) بدرجة حرارة الغرفة. طريقة التحضير طريقة التحضير كيكة الزبدة من الكيكات التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وسريعة كالتالي:- نخفق الزبدة بالمضرب الكهربي حتى يصبح لونها فاتح، ثم نزود السكر ونستمر في الخفق حتى يختلط السكر مع الزبدة ويصبح القوام كريمي. نضيف البيض المضاف إليه الفانيليا تدريجياً مع استمرار الخفق ثم نزود الحليب. ثم نضيف الدقيق المضاف إليه الملح والبيكنج بودر مع استمرار الخفق على السرعة المتوسطة حتى تمتزج المكونات. نضع خليط الكيك في صينية مدهونة بالزبدة ومبطنة بقليل من الدقيق. ثم ندخلها الفرن الساخن مسبقاً على درجة 160 مئوية على الرف الأوسط. تستغرق مدة الخبز حوالي 45 دقيقة حتى ينضج الكيك تماماً. نستخدم السكر المطحون أو الكريمة في تزيين كيكة الزبدة على حسب الرغبة. نصائح للحصول على كيكة زبدة ناجحة يجد البعض صعوبة في الحصول على كيك مرتفع وهش، وهناك بعض النصائح التي تعطي نتائج جيدة عند خبز الكيك، ومنها ما يلي:- يجب نخل الدقيق للتأكد من خلوه من الشوائب. يفضل استخدام سكر ناعم فاتح اللون عند إعداد الكيك فهذا يسهل اختلاط السكر مع باقي المكونات. المبالغة في خفق المكونات يسبب هبوط الكيك. يجب أن تكون المكونات المستخدمة في إعداد الكيك بدرجة حرارة الغرفة حتى تمتزج جيداً. تسخين الفرن على درجة الحرارة المناسبة قبل تحضير الكيك بحوالي ربع ساعة. يجب عدم فتح باب الفرن بعد إدخال الكيك إلا بعد مرور 20 دقيقة على الأقل.

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