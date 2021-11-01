طريقه عمل الأندومي في المنزل بشكل سهل وبسيط بمكونات بسيطه جدا، تعتبر وجبة الاندومي من الوجبات المحببة جدا لجميع أفراد الأسرة، ويعتبر الاندومي من الوجبات سهله التحضير والتي لا تحتاج إلي مكونات كثيرة علي الرغم من احتوها علي الكثير من التوابل التي تعطي النكهات المفضلة لدينا، الاندومي من الوجبات التي تحضر جهاز في المطاعم وأماكن التي تعتمد علي الوجبات السريعة في التحضير ولان الأطفال تحب الاندومي وتفضله وخصوصا في فترة الشتاء، فيذهب إلي تناوله في أماكن غير معروف صحتها ونظافتها، لذلك سوف نتناول في هذا المقال طريقة سهله وبسيطه جدا في تحضير الاندومي في المنزل بمكونات بسيطه متواجدة في المنزل. طريقة سهله وبسيطه لعمل الاندومي في المنزل: المكونات: نصف كيلو من المكرونة أسباحتي أو الشعرية علي حسب الرغبة. اثنان منم مكعبات الطعام الجاهزة. ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر. ملعقة صغيرة من الثوم المطحون. ملعقة صغيرة من البصل المطحون. ملعقة صغيرة من الكمون المطحون. ربع ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. اثنان من ملعقة كبيرة من الزيت. طريقة عمل الاندومي: نقوم بوضع إناء عميق علي النار ثم نقوم بوضع الماء والمكرونة ويفضل جعل الماء يغطي المكرونة. نقوم بوضع التوابل في الأناء نقوم بوضع الكمون والزيت والفلفل والملح. ثم نقوم بوضع مقلاة علي النار ونضع فيه مرقة الدجاج ثم نضيف الثوم المطحون والبصل المطحون وباقي التوابل. نقوم بالتقليب جيدا حتي تتجانس التوابل مع بعضها البعض. بعد سلق المكرونة نقوم بتصفية المكرونة ثم نضيف التوابل عليها في أناء عميق. ويفضل أن تقدم ساخنة حتي نحافظ علي الطعم. إضافات تجعل الاندومي مميز: يمكن سلق قطع من الفراخ الصغيرة و وضعة مع الاندومي يعطي طعم لذيذ ويعطي تغذية افضل. طريقة سهله وبسيطه لعمل الاندومي في المنزل:طريقة عمل الاندومي:إضافات تجعل الاندومي مميز: الوسوم

طريقه عمل الأندومي في المنزل بشكل سهل وبسيط بمكونات بسيطه جدا، تعتبر وجبة الاندومي من الوجبات المحببة جدا لجميع أفراد الأسرة، ويعتبر الاندومي من الوجبات سهله التحضير والتي لا تحتاج إلي مكونات كثيرة علي الرغم من احتوها علي الكثير من التوابل التي تعطي النكهات المفضلة لدينا، الاندومي من الوجبات التي تحضر جهاز في المطاعم وأماكن التي تعتمد علي الوجبات السريعة في التحضير ولان الأطفال تحب الاندومي وتفضله وخصوصا في فترة الشتاء، فيذهب إلي تناوله في أماكن غير معروف صحتها ونظافتها، لذلك سوف نتناول في هذا المقال طريقة سهله وبسيطه جدا في تحضير الاندومي في المنزل بمكونات بسيطه متواجدة في المنزل. طريقة سهله وبسيطه لعمل الاندومي في المنزل: المكونات: نصف كيلو من المكرونة أسباحتي أو الشعرية علي حسب الرغبة. اثنان منم مكعبات الطعام الجاهزة. ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر. ملعقة صغيرة من الثوم المطحون. ملعقة صغيرة من البصل المطحون. ملعقة صغيرة من الكمون المطحون. ربع ملعقة صغيرة من الملح. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. اثنان من ملعقة كبيرة من الزيت. طريقة عمل الاندومي: نقوم بوضع إناء عميق علي النار ثم نقوم بوضع الماء والمكرونة ويفضل جعل الماء يغطي المكرونة. نقوم بوضع التوابل في الأناء نقوم بوضع الكمون والزيت والفلفل والملح. ثم نقوم بوضع مقلاة علي النار ونضع فيه مرقة الدجاج ثم نضيف الثوم المطحون والبصل المطحون وباقي التوابل. نقوم بالتقليب جيدا حتي تتجانس التوابل مع بعضها البعض. بعد سلق المكرونة نقوم بتصفية المكرونة ثم نضيف التوابل عليها في أناء عميق. ويفضل أن تقدم ساخنة حتي نحافظ علي الطعم. إضافات تجعل الاندومي مميز: يمكن سلق قطع من الفراخ الصغيرة و وضعة مع الاندومي يعطي طعم لذيذ ويعطي تغذية افضل. طريقة سهله وبسيطه لعمل الاندومي في المنزل:طريقة عمل الاندومي:إضافات تجعل الاندومي مميز:

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