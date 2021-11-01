أفضل الوصفات لنفخ الخدود طبيعيا بسرعة ومجربة

أفضل الوصفات لنفخ الخدود طبيعيا يوجد العديد من الوصفات التي يمكن استخدامها لنفخ الخدود الجميع يرغب في الحصول على خدود ممتلئة بالحيوية وبشرة نضرة وشباب ولكن من يرغب في هذا النساء أكثر من الرجال دائما يسارعون وراء الوصفات التي تساعدهم في التقليل من نحافة الخدود التي تعد لهم مشكلة يعانون منها بالإضافة إلى أن نحافة الخدود توحى بشكل للوجه بأنه أكبر من عمره الحقيقي من هنا يندفع الكثير من السيدات إلى إجراء بعض العمليات الجراحية التجميلية لنفخ الخدود وتسمينها على الرغم من خطورة هذه العملية على صحة الإنسان بالإضافة إلى التكاليف و المصروفات باهظة الثمن من خلال هذا المقال سوف نقوم بذكر بعض الوصفات الطبيعية لنفخ الخدود بأقل التكاليف بمكونات بسيطة موجودة في المنزل بالأعشاب الطبيعية التي تحتوي على فوائد كثيرة ونتائج هائلة. وصفة الخميرة والنشا وصفة الخميرة والنشا المكونات: 1 علبة زبادي صغيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نحضر ملعقة صغيرة من النشا.

1 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. طريقة تحضير وصفة الخميرة والنشا في وعاء صغير نخلط كل المكونات السابقة مع بعضها جيدا حتى تصبح مزيج متجانس على شكل عجينة خذي بأصابع اليد الخليط وضعيه على الخدود ثم يترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر. وصفة ماء الورد والحليب وصفة ماء الورد والحليب مكونات الوصفة: حضري نصف كوب من الحليب.

4 ملاعق من الحلبة المطحونة.

نصف كوب من ماء الورد. طريقه تحضير الوصفة: في وعاء صغير يتم خلط كل المكونات السابقة مع بعضها حتى تصبح مزيجا. نأخذ من هذا المزيج ونضعه على الخدود ثم يترك الخليط لمدة 45 دقيقة وبعد اغسلي وجهك بالماء الفاتر. وصفة الحلبة والخميرة وصفة الحلبة والخميرة المكونات: نجهز كمية مناسبة من حبوب الحلبة.

ماء.

خميرة فورية. تحضير الوصفة: احضري إناء ثم ضعي فيه الحلبة والماء وبعد ذلك ضعية على النار حتى يغلي ثم تصفى الحلبة من الماء. ثم نضع ماء الحلبة في الثلاجة لكي يبرد وبعد أن يبرد نضيف له الخميرة مع التقليب حتى يمتزج ماء الحلبة مع الخميرة جيدا. نأخذ من الخليط ونضعه على الوجه ويترك لمدة نصف ساعة وبعدها يغسل الوجه بالماء الفاتر. وصفة السمسم يحتوى السمسم على عناصر غذائية مهمة تغذى الجسمي للغاية والتي تعمل على القضاء على النحافة لذلك يجب استخدام السمسم لنفخ الخدود.

يجب تناول ثلاث ملاعق من السمسم بشكل يومي.

بليلى يديك بزيت السمسم وضعيها على الخدود ثم قومي بعملية التدليك. وصفة السمسم الوسوم

أفضل الوصفات لنفخ الخدود طبيعيا يوجد العديد من الوصفات التي يمكن استخدامها لنفخ الخدود الجميع يرغب في الحصول على خدود ممتلئة بالحيوية وبشرة نضرة وشباب ولكن من يرغب في هذا النساء أكثر من الرجال دائما يسارعون وراء الوصفات التي تساعدهم في التقليل من نحافة الخدود التي تعد لهم مشكلة يعانون منها بالإضافة إلى أن نحافة الخدود توحى بشكل للوجه بأنه أكبر من عمره الحقيقي من هنا يندفع الكثير من السيدات إلى إجراء بعض العمليات الجراحية التجميلية لنفخ الخدود وتسمينها على الرغم من خطورة هذه العملية على صحة الإنسان بالإضافة إلى التكاليف و المصروفات باهظة الثمن من خلال هذا المقال سوف نقوم بذكر بعض الوصفات الطبيعية لنفخ الخدود بأقل التكاليف بمكونات بسيطة موجودة في المنزل بالأعشاب الطبيعية التي تحتوي على فوائد كثيرة ونتائج هائلة. وصفة الخميرة والنشا وصفة الخميرة والنشا المكونات: 1 علبة زبادي صغيرة الحجم.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نحضر ملعقة صغيرة من النشا.

1 ملعقة صغيرة من البيكنج باودر. طريقة تحضير وصفة الخميرة والنشا في وعاء صغير نخلط كل المكونات السابقة مع بعضها جيدا حتى تصبح مزيج متجانس على شكل عجينة خذي بأصابع اليد الخليط وضعيه على الخدود ثم يترك لمدة 15 دقيقة ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر. وصفة ماء الورد والحليب وصفة ماء الورد والحليب مكونات الوصفة: حضري نصف كوب من الحليب.

4 ملاعق من الحلبة المطحونة.

نصف كوب من ماء الورد. طريقه تحضير الوصفة: في وعاء صغير يتم خلط كل المكونات السابقة مع بعضها حتى تصبح مزيجا. نأخذ من هذا المزيج ونضعه على الخدود ثم يترك الخليط لمدة 45 دقيقة وبعد اغسلي وجهك بالماء الفاتر. وصفة الحلبة والخميرة وصفة الحلبة والخميرة المكونات: نجهز كمية مناسبة من حبوب الحلبة.

ماء.

خميرة فورية. تحضير الوصفة: احضري إناء ثم ضعي فيه الحلبة والماء وبعد ذلك ضعية على النار حتى يغلي ثم تصفى الحلبة من الماء. ثم نضع ماء الحلبة في الثلاجة لكي يبرد وبعد أن يبرد نضيف له الخميرة مع التقليب حتى يمتزج ماء الحلبة مع الخميرة جيدا. نأخذ من الخليط ونضعه على الوجه ويترك لمدة نصف ساعة وبعدها يغسل الوجه بالماء الفاتر. وصفة السمسم يحتوى السمسم على عناصر غذائية مهمة تغذى الجسمي للغاية والتي تعمل على القضاء على النحافة لذلك يجب استخدام السمسم لنفخ الخدود.

يجب تناول ثلاث ملاعق من السمسم بشكل يومي.

بليلى يديك بزيت السمسم وضعيها على الخدود ثم قومي بعملية التدليك. وصفة السمسم

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أفضل الوصفات لنفخ الخدود طبيعيا بسرعة ومجربة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.