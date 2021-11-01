طريقة عمل البطاطس البورية بكرات كفتة اللحم مع تشكيلة الجبن الشهية

تحضير البطاطس البورية بكرات كفتة اللحم بتشكيلة الجبن الشهية من المؤكد أن وصفات الكفتة من الأطباق التي يفضلها الكثير من الأفراد سواء كانت الكفتة مشوية أو مقلية أو مطبوخة في الفرن ولكن هناك العديد من الوصفات المختلفة الجديدة لتحضير الكفتة بأكثر من طريقة متنوعة من خلال هذا المقال نقدم لحضراتكم طريقة عمل البطاطس البورية بكرات الكفتة مع تشكيلة من الجبن اللذيذة التي تعطي لها شكل وطعم مميز. طريقة عمل صينية البطاطس بكورات كفتة اللحم طريقة عمل صينية البطاطس بكورات كفتة اللحم نبدأ بمكونات أعداد بورية البطاطس كفتة اللحم. 1 حبة بصل مفرومة.

نص كيلو لحمة مفرومة.

5 حبات بطاطس مهروسة.

نصف كيلو مكس جبن.

بهارات من ملح وفلفل اسود حسب الرغبة. مكونات تحضير الصوص.. 1 كوب عصير طماطم فريش.

ربع ملعقة صغيرة سكر.

1 ملعقة كبيرة صلصة.

ربع ملعقة صغيرة كمون ناعم.

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

بهارات ملح وفلفل حسب الرغبة. طريقة تحضير البطاطس البورية بكرات كفتة اللحم طريقة تحضير البطاطس البورية بكرات كفتة اللحم تجهيز البطاطس وسلقها ثم هرسها… أولا نقوم بغسل البطاطس جيدا بالماء الجاري و نتأكد أن القشرة الخارجية نظيفة تماما. نحضر وعاء ونضع ونغمرفيها البطاطس بقشرها حتى نقلل من دخول الماء إلى البطاطس. ثم نضيف على البطاطس ملعقه صغيره من الملح وترفع على النار و تترك حتى تلصق وتنضج البطاطس. بعد سلق ونضج البطاطس تصفى من الماء ثم تقشر فورا بنزع القشرة الخارجية وهي ساخنة. ثم نستخدم الشوكة ونهرس البطاطس ونتركها جانبا. تحضير خليط الكفتة… نحضر إناء اخر عميق و نضع فيه كل مكونات الكفتة وهي نصف كيلو اللحم الأحمر المفروم الناعم.

ثم تضاف البصلة المفرومة متوسطه الحجم مع البهارات من الملح والفلفل الأسود.

تخلط كل المكونات مع بعضها باليدين حتى تمتزج تماما و تتجانس مع بعضها.

نأخذ من الخليط أو باليدين نشكل كرات صغيرة بحجم مناسب ونكرر حتى الانتهاء من كمية خليط الكفتة. طريقة تحضير كرات الكفتة نضع مقلاة على النار ثم نضع فيها القليل من الزيت وننتظر حتى يسخن وبعد نضع فيا الكفتة. تسوي كرات اللحم بتشويحها على نار متوسطه الحرارة حتي تحتمر وتنضج وتأخذ لون من جميع الجهات ثم ترفع من المقلاة وتترك جانبا. طريقة تحضير كرات الكفتة طريقة تحضير صوص الطماطم…. في نفس المقلاة نضع ملعقة صغيرة من الثوم المفروم ونوشح حتى يذبل و يصير اللون ذهبي فاتح.

ثم تضاف ملعقة كبيرة معجون صلصة الطماطم إلى الثوم مع التقليب وبعد نضيف كوب من عصير الطماطم الطازج.

نضيف على الصلصة البهارات من الملح والفلفل الأسود و ملعقة صغيرة من الكمون الناعم بالإضافة إلى السكر ثم نقلب كل هذه المكونات حتى تمتزج ببعضها جيدا وتصبح خليط واحد.

نترك الخليط على النار حتى تتسبك الطماطم و يصبح لها قوام ثقيل ترفع من على النار وتترك جانبا. التحضير النهائي للبطاطس البورية لكفتة اللحمة… نجهز البطاطس المهروسة ونضيف إليها القليل من الفلفل الأسود و نصف كوب من الجبن الرومي و الشيدر والموتزاريلا ونخلط المكونات مع بعضها حتى يمتزج الخليط. نحضر صينية فرن مدهونة بالزبدة ثم نضع فيها خليط البطاطس المهروس ويفرد في الصينية بالكامل. وبعد تضاف كرات كفتة اللحم على وجه البطاطس المهروسة و يضاف إليها صوص الطماطم من على الوجه. ثم يرش على الوجه ميكس الجبن الباقي حتى يغطى كل كرات اللحم ثم ندخلها الفرن الساخن على درجة حرارة 200 درجة. نضع الصينية على الرف الأوسط حتى تذاب كل الجبنه وتتلون باللون الذهبي. نخرج الصينية من الفرن وتترك حتى تبرد قليلا وتقدم في أطباق التقديم. الوسوم

تحضير البطاطس البورية بكرات كفتة اللحم بتشكيلة الجبن الشهية من المؤكد أن وصفات الكفتة من الأطباق التي يفضلها الكثير من الأفراد سواء كانت الكفتة مشوية أو مقلية أو مطبوخة في الفرن ولكن هناك العديد من الوصفات المختلفة الجديدة لتحضير الكفتة بأكثر من طريقة متنوعة من خلال هذا المقال نقدم لحضراتكم طريقة عمل البطاطس البورية بكرات الكفتة مع تشكيلة من الجبن اللذيذة التي تعطي لها شكل وطعم مميز. طريقة عمل صينية البطاطس بكورات كفتة اللحم طريقة عمل صينية البطاطس بكورات كفتة اللحم نبدأ بمكونات أعداد بورية البطاطس كفتة اللحم. 1 حبة بصل مفرومة.

نص كيلو لحمة مفرومة.

5 حبات بطاطس مهروسة.

نصف كيلو مكس جبن.

بهارات من ملح وفلفل اسود حسب الرغبة. مكونات تحضير الصوص.. 1 كوب عصير طماطم فريش.

ربع ملعقة صغيرة سكر.

1 ملعقة كبيرة صلصة.

ربع ملعقة صغيرة كمون ناعم.

1 ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

بهارات ملح وفلفل حسب الرغبة. طريقة تحضير البطاطس البورية بكرات كفتة اللحم طريقة تحضير البطاطس البورية بكرات كفتة اللحم تجهيز البطاطس وسلقها ثم هرسها… أولا نقوم بغسل البطاطس جيدا بالماء الجاري و نتأكد أن القشرة الخارجية نظيفة تماما. نحضر وعاء ونضع ونغمرفيها البطاطس بقشرها حتى نقلل من دخول الماء إلى البطاطس. ثم نضيف على البطاطس ملعقه صغيره من الملح وترفع على النار و تترك حتى تلصق وتنضج البطاطس. بعد سلق ونضج البطاطس تصفى من الماء ثم تقشر فورا بنزع القشرة الخارجية وهي ساخنة. ثم نستخدم الشوكة ونهرس البطاطس ونتركها جانبا. تحضير خليط الكفتة… نحضر إناء اخر عميق و نضع فيه كل مكونات الكفتة وهي نصف كيلو اللحم الأحمر المفروم الناعم.

ثم تضاف البصلة المفرومة متوسطه الحجم مع البهارات من الملح والفلفل الأسود.

تخلط كل المكونات مع بعضها باليدين حتى تمتزج تماما و تتجانس مع بعضها.

نأخذ من الخليط أو باليدين نشكل كرات صغيرة بحجم مناسب ونكرر حتى الانتهاء من كمية خليط الكفتة. طريقة تحضير كرات الكفتة نضع مقلاة على النار ثم نضع فيها القليل من الزيت وننتظر حتى يسخن وبعد نضع فيا الكفتة. تسوي كرات اللحم بتشويحها على نار متوسطه الحرارة حتي تحتمر وتنضج وتأخذ لون من جميع الجهات ثم ترفع من المقلاة وتترك جانبا. طريقة تحضير كرات الكفتة طريقة تحضير صوص الطماطم…. في نفس المقلاة نضع ملعقة صغيرة من الثوم المفروم ونوشح حتى يذبل و يصير اللون ذهبي فاتح.

ثم تضاف ملعقة كبيرة معجون صلصة الطماطم إلى الثوم مع التقليب وبعد نضيف كوب من عصير الطماطم الطازج.

نضيف على الصلصة البهارات من الملح والفلفل الأسود و ملعقة صغيرة من الكمون الناعم بالإضافة إلى السكر ثم نقلب كل هذه المكونات حتى تمتزج ببعضها جيدا وتصبح خليط واحد.

نترك الخليط على النار حتى تتسبك الطماطم و يصبح لها قوام ثقيل ترفع من على النار وتترك جانبا. التحضير النهائي للبطاطس البورية لكفتة اللحمة… نجهز البطاطس المهروسة ونضيف إليها القليل من الفلفل الأسود و نصف كوب من الجبن الرومي و الشيدر والموتزاريلا ونخلط المكونات مع بعضها حتى يمتزج الخليط. نحضر صينية فرن مدهونة بالزبدة ثم نضع فيها خليط البطاطس المهروس ويفرد في الصينية بالكامل. وبعد تضاف كرات كفتة اللحم على وجه البطاطس المهروسة و يضاف إليها صوص الطماطم من على الوجه. ثم يرش على الوجه ميكس الجبن الباقي حتى يغطى كل كرات اللحم ثم ندخلها الفرن الساخن على درجة حرارة 200 درجة. نضع الصينية على الرف الأوسط حتى تذاب كل الجبنه وتتلون باللون الذهبي. نخرج الصينية من الفرن وتترك حتى تبرد قليلا وتقدم في أطباق التقديم.

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