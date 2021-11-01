طريقة سهلة وبسيطة لعمل المعمول السعودي الهش في المنزل

يعد المعمول السعودي الهش ، من أشهي أنواع الحلويات المنتشرة في العالم العربي، وتتعدد طريقة تحضيره بحسب الدول، ويتميز بطعمه الحلو واللذيذ، وقوامه الهش، وللحلويات الخليجية مكانة مميزة للضيافة العربية، ويمكن تقديمه في الأعياد والمناسبات والحفلات، وتختلف الحشوات من شخص إلي الأخر علي حسب الرغبة، مثل التمر أو المكسرات المختلفة، وهو من نوع الحلويات المرتبطة بالأعياد الدينية بشكل خاص، يعتبر من الحلويات اللذيذة والخفيفة والغير مكلفة، لأن مكوناتها بسيطة وموجودة في كل منزل، من الحلويات الاقتصادية والموفرة، وهي مفيدة ومغذية وصحية للجسم، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل المعمول السعودي الهش في المنزل بكل بساطة.مكونات عمل المعمول السعودي الهش
من هنا سوف نذكر لكم خطوات تحضير هذه الحلوى الشهية وهي كالاتي:-
- 2 كوب ونصف من الدقيق.
- معلقة صغيرة من بكينج بودر.
- رشة ملح.
- معلقة صغيرة من الفانيليا.
- مقدار معلقة صغيرة من الهيل الناعم.
- نصف كوب من السكر الناعم.
- مقدار نصف كوب من الزبدة الذائبة.
- ربع كوب من السمنة.
- بيضة كبيرة الحجم.
سوف نتعرف علي خطوات تحضير المعمول السعودي الهش بأبسط الخطوات وهي كالاتي:-
- نقوم أولاً بخفق الزبدة جيداً، ثم نضيف عليها السكر والسمنة، مع الاستمرار في الخفق.
- بعد ذلك نضيف الفانيليا والبيضة ونخفق حتي نحصل علي خليط أبيض كثيف.
- ثم نضيف الدقيق، والهيل والملح، وبكينج بودر، ونعجن الخليط جيداً، حتي تتكون عجينة طرية.
- بعد كدة تكور العجينة باليد، علي شكل أقراص، وتوضع بالقالب، لتأخذ الشكل المرغوب.
- ثم ترص في صينية مبطنة بورق الزبدة، وندخلها فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 مئوية.
- ونتركها في الفرن لمدة 15 دقيقة، حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي، ثم نخرجها من الفرن ونتركها تهدئ قليلاً.
- ثم توضع في طبق التقديم، وترش بالسكر الناعم، وتقدم بالهناء والشفاء.
نصائح مهمة لنجاح حلوي المعمول السعودي
من هنا سوف نتعرف علي بعض النصائح المهمة لضمان نجاح الوصفة وهي كما يلي:-
- للحصول علي بسكويت مقرمش وهش لا تعجني العجين أكثر من اللزوم.
- إذا طلبت الوصفة فصل البيض يفضل استخدام الاداة الخاصة بذلك.
- التأكد من صلاحية بكينج بودر للحفاظ علي نجاح الوصفة.
- يفضل استخدام الدقيق المخصص للحلويات والمعجنات.
- المكونات تكون بنفس درجة حرارة الغرفة.
- تسخين الفرن مسبقاً للحصول علي بسكويت مقرمش وهش.
هيا بنا نقدم لكم من هنا خطوات تحضير هذا المعمول اللذيذ وهي كالاتي:-
- في وعاء كبير نقوم بمزج كيلو من الدقيق، و 2 معلقة كبيرة من الحليب البودرة، و معلقة صغيرة من السكر و رشة محلب و رشة ملح، ونقلبهم كويس.
- ثم في قدر علي النار، نضع معلقة ونصف من الزبدة، وعود من القرفة، ونحركهم حتي الذوبان، ونرفعهم من علي النار، ونتركهم جانباً حتي تبرد.
- بعد ذلك نضع الخليط السابق إلي خليط الدقيق، ونستمر في التقليب حتي تتدخل الزبدة، في الدقيق بشكل كامل.
- نضيف بعد ذلك مزيج الماء والخميرة، ونعجن المكونات مع إضافة ما يكفي من الماء، لتشكيل عجينة متماسكة.
- ثم نترك العجينة جانباً لمدة 10 دقائق حتي ترتاح، ثم نفرد العجينة ونقسمها إلي كرات متساوية الحجم.
- بعد كدة نخلط رشة من الحبهان المطحون، مع معجون التمر مع سمسم محمص.
- ثم نحشي كرات العجينة بالحشوة، ثم نضعها في القالب لتشكيل المعمول، ونضع المعمول الجاهز، في صينية الفرن.
- بعد ذلك نضعها في فرن لمدة 20 دقيقة في الفرن، ثم نرش السكر علي المعمول، ونقدمه بالهناء والشفاء.
سوف نتعرف علي أبسط الخطوات لعمل هذه الحلوى اللذيذة وهي كما يلي:-
- قومي بسحق 250 جرام من بسكويت الشاي، بواسطة الخلاط الكهربائي أو الشوكة، ثم ضعيهم في وعاء.
- ثم ضيفي عليهم ربع كوب من الكاكاو، وجوز الهند فوق البسكويت، وأخلطي المكونات معاً.
- بعد ذلك أضيفي الحلي 395 جرام، من الحليب المكثف المحلي، وامزجي جيداً حتي تتجانس المكونات.
- ثم خذي كمية صغيرة من المزيج، واصنعي منها كرة ثم زينيها بجوز الهند المبشور، وضعيها علي صحن التقديم، كرري العملية حتي الانتهاء من الكمية.
- بعد كدة ضعي كرات الشوكولاتة بجوز الهند، في الثلاجة لحوالي نصف ساعة حتي تكون جاهزة.
الوسوم
يعد المعمول السعودي الهش ، من أشهي أنواع الحلويات المنتشرة في العالم العربي، وتتعدد طريقة تحضيره بحسب الدول، ويتميز بطعمه الحلو واللذيذ، وقوامه الهش، وللحلويات الخليجية مكانة مميزة للضيافة العربية، ويمكن تقديمه في الأعياد والمناسبات والحفلات، وتختلف الحشوات من شخص إلي الأخر علي حسب الرغبة، مثل التمر أو المكسرات المختلفة، وهو من نوع الحلويات المرتبطة بالأعياد الدينية بشكل خاص، يعتبر من الحلويات اللذيذة والخفيفة والغير مكلفة، لأن مكوناتها بسيطة وموجودة في كل منزل، من الحلويات الاقتصادية والموفرة، وهي مفيدة ومغذية وصحية للجسم، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي طريقة عمل المعمول السعودي الهش في المنزل بكل بساطة.مكونات عمل المعمول السعودي الهش
من هنا سوف نذكر لكم خطوات تحضير هذه الحلوى الشهية وهي كالاتي:-
- 2 كوب ونصف من الدقيق.
- معلقة صغيرة من بكينج بودر.
- رشة ملح.
- معلقة صغيرة من الفانيليا.
- مقدار معلقة صغيرة من الهيل الناعم.
- نصف كوب من السكر الناعم.
- مقدار نصف كوب من الزبدة الذائبة.
- ربع كوب من السمنة.
- بيضة كبيرة الحجم.
سوف نتعرف علي خطوات تحضير المعمول السعودي الهش بأبسط الخطوات وهي كالاتي:-
- نقوم أولاً بخفق الزبدة جيداً، ثم نضيف عليها السكر والسمنة، مع الاستمرار في الخفق.
- بعد ذلك نضيف الفانيليا والبيضة ونخفق حتي نحصل علي خليط أبيض كثيف.
- ثم نضيف الدقيق، والهيل والملح، وبكينج بودر، ونعجن الخليط جيداً، حتي تتكون عجينة طرية.
- بعد كدة تكور العجينة باليد، علي شكل أقراص، وتوضع بالقالب، لتأخذ الشكل المرغوب.
- ثم ترص في صينية مبطنة بورق الزبدة، وندخلها فرن مسخن مسبقاً علي درجة حرارة 180 مئوية.
- ونتركها في الفرن لمدة 15 دقيقة، حتي تنضج وتأخذ اللون الذهبي، ثم نخرجها من الفرن ونتركها تهدئ قليلاً.
- ثم توضع في طبق التقديم، وترش بالسكر الناعم، وتقدم بالهناء والشفاء.
نصائح مهمة لنجاح حلوي المعمول السعودي
من هنا سوف نتعرف علي بعض النصائح المهمة لضمان نجاح الوصفة وهي كما يلي:-
- للحصول علي بسكويت مقرمش وهش لا تعجني العجين أكثر من اللزوم.
- إذا طلبت الوصفة فصل البيض يفضل استخدام الاداة الخاصة بذلك.
- التأكد من صلاحية بكينج بودر للحفاظ علي نجاح الوصفة.
- يفضل استخدام الدقيق المخصص للحلويات والمعجنات.
- المكونات تكون بنفس درجة حرارة الغرفة.
- تسخين الفرن مسبقاً للحصول علي بسكويت مقرمش وهش.
هيا بنا نقدم لكم من هنا خطوات تحضير هذا المعمول اللذيذ وهي كالاتي:-
- في وعاء كبير نقوم بمزج كيلو من الدقيق، و 2 معلقة كبيرة من الحليب البودرة، و معلقة صغيرة من السكر و رشة محلب و رشة ملح، ونقلبهم كويس.
- ثم في قدر علي النار، نضع معلقة ونصف من الزبدة، وعود من القرفة، ونحركهم حتي الذوبان، ونرفعهم من علي النار، ونتركهم جانباً حتي تبرد.
- بعد ذلك نضع الخليط السابق إلي خليط الدقيق، ونستمر في التقليب حتي تتدخل الزبدة، في الدقيق بشكل كامل.
- نضيف بعد ذلك مزيج الماء والخميرة، ونعجن المكونات مع إضافة ما يكفي من الماء، لتشكيل عجينة متماسكة.
- ثم نترك العجينة جانباً لمدة 10 دقائق حتي ترتاح، ثم نفرد العجينة ونقسمها إلي كرات متساوية الحجم.
- بعد كدة نخلط رشة من الحبهان المطحون، مع معجون التمر مع سمسم محمص.
- ثم نحشي كرات العجينة بالحشوة، ثم نضعها في القالب لتشكيل المعمول، ونضع المعمول الجاهز، في صينية الفرن.
- بعد ذلك نضعها في فرن لمدة 20 دقيقة في الفرن، ثم نرش السكر علي المعمول، ونقدمه بالهناء والشفاء.
سوف نتعرف علي أبسط الخطوات لعمل هذه الحلوى اللذيذة وهي كما يلي:-
- قومي بسحق 250 جرام من بسكويت الشاي، بواسطة الخلاط الكهربائي أو الشوكة، ثم ضعيهم في وعاء.
- ثم ضيفي عليهم ربع كوب من الكاكاو، وجوز الهند فوق البسكويت، وأخلطي المكونات معاً.
- بعد ذلك أضيفي الحلي 395 جرام، من الحليب المكثف المحلي، وامزجي جيداً حتي تتجانس المكونات.
- ثم خذي كمية صغيرة من المزيج، واصنعي منها كرة ثم زينيها بجوز الهند المبشور، وضعيها علي صحن التقديم، كرري العملية حتي الانتهاء من الكمية.
- بعد كدة ضعي كرات الشوكولاتة بجوز الهند، في الثلاجة لحوالي نصف ساعة حتي تكون جاهزة.
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