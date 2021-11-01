فطائر باللحم المفروم بطريقة سهلة مورقة وهشة وبحشوة مميزة ولذيذة

فطائر باللحم المفروم ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية التي تقدم على وجبة الغداء، والتي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما تمد الجسم بالطاقة والحيوية، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، وبسهولة تحضيرها أيضاً، بالإضافة إلى بساطة مكوناتها، فهي غير مكلفة، ومتوفرة في كل بيت أيضاً، وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ولذيذ وغير تقليدي في نفس الوقت لأفراد أسرتها، لذا تبحث عن طريقة تحضيرها لكي تقدمها لأفراد أسرتهم لما لها من فوائد جمة، كما يمكنكم تجربة فطائر المسخن وسوف تنال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل فطائر باللحم المفروم بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات فطائر باللحم المفروم

تتكون فطائر باللحم المفروم من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

مقادير العجينة

كوب ونصف حليب.

كوب ماء.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

باكيت خميرة فورية (10 جم).

ملعقة كبيرة من الخل.

6 أكواب دقيق.

مقادير الحشو

3 حبات بصل.

700 جم لحم مفروم.

ملعقة صغيرة من الببريكا.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

2 ملعقة كبيرة من البقدونس المفروم ناعم.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

50 جم زبدة لدهن العجين.

مقادير الوجه

صفار بيض.

رشة ملح.

حليب.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على فطائر باللحم المفروم بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

تحضير العجينة

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الحليب والماء والملح والخميرة الفورية والسكر والخل، ثم نقلبهم جيداً بالمضرب اليدوي.

ثم نضيف الدقيق ونقلب جيداً بالمضرب اليدوي.

ثم نعجن جيداً باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة ومتماسكة.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها في وعاء ونغطيها، ثم نتركها ترتاح.

تحضير الحشو

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه البصل المفروم ناعم واللحم المفروم والملح والفلفل الأسود والببريكا والزعتر، ثم نخلطهم جيداً.

ثم نضع العجينة بعدما ارتاحت على سطح مرشوش بالدقيق، ثم نقسمها إلى أربع كرات متساوية في الحجم، ثم نضعهم على سطح مرشوش بالدقيق، ثم نغطيهم بكيس بلاستيك.

ثم نفرد كل كرة بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق على شكل فطيرة كبيرة بسمك رقيق، ثم ندهنها بالزبدة، ثم نوزع عليها الحشو.

بعد ذلك نلفها رول، ثم نلفها على شكل دائرة.

ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نغطيهم بكيس بلاستيك، ونتركهم يرتاحوا.

بعد ذلك نضع كل فطيرة على ورقة زبدة، ثم نضغط عليها باليد قليلاً، ثم نفردها بالشوبك، ثم نضعها على صينية فرن.

ثم ندهنها بخليط البيض والحليب.

ثم ندخل الصواني فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نتركهم لمدة 30 دقيقة.

بعد ذلك نخرج الصواني من الفرن، ثم نقدم فطائر باللحم المفروم في طبق التقديم.

وبالهنا والشفا.

طريقة عمل صوص الباربكيو

المقادير

كوب إلا ثلث كاتشب.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

ربع كوب سكر بني.

2 ملعقة كبيرة من العسل الأسود.

ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

ملعقة صغيرة من الببريكا.

ملح حسب الرغبة.

ملعقة صغيرة من المستردة البودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

شطة.

نحضر وعاء، ثم نضيف إليه السكر البني والكاتشب والخل والعسل الأسود والثوم بودر والببريكا والملح والفلفل الأسود والشطة والمسترد البودرة، ثم نخلطهم جيداً. ثم نقدم صوص الباربكيو في طبق التقديم مع فطائر باللحم المفروم. وبالهنا والشفا.

طريقة التحضير