طريقة تحضير الكبسة السعودية اللذيذة، إن وجبة الكبسة تعتبر من أشهر الوجبات المفضلة لدي العديد من المواطنين، كما أن تلك الوجبة تتميز بطعمها الشهي و الذي يفضله جميع الأسر بالمملكة، بما أن هذا الكبسة من ألذ وأطعم الأطعمة في نفوس المواطنين، سوف نقدم للمواطنين مكونات هذه الأكلة السحرية، وأوضح أيضا أسهل وأسرع طريقة تحضير الكبسة السعودية للمواطنين. مكونات عمل واجبة الكبسة مكونات عمل واجبة الكبسة مكونات تحضير أكلة الكبسة الشهية في المملكة العربية السعودية تكون كالتالي: عدد ثلاثة كأس من الأرز ألبسمتي.

عدد اثنان كيلو من الدجاج وهذا يعادل إحضار عدد 2 من الدجاج.

نجهز كزبرة مفرومة أي ناعمة ونأخذ منها ملعقتين صغيرتين.

معلقة بهارات كبيرة مشكلة للدجاج.

نأخذ من ملح الطعام معلقة واحدة كبيرة.

نحضر من كركم والفلفل الأسود المطحون ربع ملعقة صغيرة.

نعد أربع ملاعق سمنة كبيرة.

عدد 6 حبات من الهيل غير المطحون.

ستة حبات من كبش القرنفل.

عدد 2 عود من القرنفل.

أربع ورقات الغار.

إحضار ثلاث ملاعق من الصلصة أي معجون الطماطم.

نجهز ثلاث حبات من الطماطم الكبيرة المفرومة.

إحضار بصل مقطع. طريقة تحضير الكبسة السعودية طريقة تحضير الكبسة السعودية هناك خطوات يجب علي كل مواطن تنفيذها للتمكن من عمل وجبة متكاملة، حيث أن مكونات عمل هذه الأكلة اللذيذة تكون متاحة لدي الجميع في المنازل، كما أن اتباع هذه الخطوات يقدم وجبة شهية للمواطنين في المملكة والخطوات تكون كالتالي: نقوم بغسل الأرز بالماء ثم نتركه منقوع في ماء دافئ.

نحضر الدجاج ونغسله ثم يقطع إلي نصفين طوليا عن طريق سكينة حادة.

القيام بتحضير تشكيلة البهارات المستخدمة كالتالي: نحضر وعاء صغير ونضع بهارات الدجاج، والكزبرة الناعمة، والكركم والكمون والملح والفلفل الأسود، ونقوم بمزجهم جيدا.

نضع ملعقة من هذه البهارات علي الدجاج ثم نقلبهم.

نحضر مقلاة كبيرة ونضع بها السمن ثم نضعها علي نار وسط، ثم نضيف البصلة المقطعة ونقلبها لمدة حتي نحصل علي اللون الذهبي.

نقوم بإضافة الدجاج في السمن ونتركهم لبعض الدقائق ثم نقلبهم للجهة الأخري وننتظر حتي تأخذ لون ذهبي فاتح.

نضع الطماطم المفرومة والمعجون والهيل والقرنفل والقرفة وورقات الغار والفلفل الأسود المطحون علي الدجاج.

نضيف الماء علي الدجاج ونضعها علي النار لمدة 50 دقيقة حتي ينضج الدجاج.

نستخرج الدجاج من المرق ثم نضيف علية القليل من كركم وبعض الزيت ونقلبهم ثم نضهم في صينية داخل الفرن لمدة ربع ساعة للتحمير.

نضع في إناء 4 أكواب ونصف مرق حتي تغلي ثم نضع الأرز ونتركهم حتي تظهر ثقوب علي السطح، ثم نغطي الإناء وتكون النار هادئة لمدة 40 دقيقة. الوسوم

طريقة تحضير الكبسة السعودية اللذيذة، إن وجبة الكبسة تعتبر من أشهر الوجبات المفضلة لدي العديد من المواطنين، كما أن تلك الوجبة تتميز بطعمها الشهي و الذي يفضله جميع الأسر بالمملكة، بما أن هذا الكبسة من ألذ وأطعم الأطعمة في نفوس المواطنين، سوف نقدم للمواطنين مكونات هذه الأكلة السحرية، وأوضح أيضا أسهل وأسرع طريقة تحضير الكبسة السعودية للمواطنين. مكونات عمل واجبة الكبسة مكونات عمل واجبة الكبسة مكونات تحضير أكلة الكبسة الشهية في المملكة العربية السعودية تكون كالتالي: عدد ثلاثة كأس من الأرز ألبسمتي.

عدد اثنان كيلو من الدجاج وهذا يعادل إحضار عدد 2 من الدجاج.

نجهز كزبرة مفرومة أي ناعمة ونأخذ منها ملعقتين صغيرتين.

معلقة بهارات كبيرة مشكلة للدجاج.

نأخذ من ملح الطعام معلقة واحدة كبيرة.

نحضر من كركم والفلفل الأسود المطحون ربع ملعقة صغيرة.

نعد أربع ملاعق سمنة كبيرة.

عدد 6 حبات من الهيل غير المطحون.

ستة حبات من كبش القرنفل.

عدد 2 عود من القرنفل.

أربع ورقات الغار.

إحضار ثلاث ملاعق من الصلصة أي معجون الطماطم.

نجهز ثلاث حبات من الطماطم الكبيرة المفرومة.

إحضار بصل مقطع. طريقة تحضير الكبسة السعودية طريقة تحضير الكبسة السعودية هناك خطوات يجب علي كل مواطن تنفيذها للتمكن من عمل وجبة متكاملة، حيث أن مكونات عمل هذه الأكلة اللذيذة تكون متاحة لدي الجميع في المنازل، كما أن اتباع هذه الخطوات يقدم وجبة شهية للمواطنين في المملكة والخطوات تكون كالتالي: نقوم بغسل الأرز بالماء ثم نتركه منقوع في ماء دافئ.

نحضر الدجاج ونغسله ثم يقطع إلي نصفين طوليا عن طريق سكينة حادة.

القيام بتحضير تشكيلة البهارات المستخدمة كالتالي: نحضر وعاء صغير ونضع بهارات الدجاج، والكزبرة الناعمة، والكركم والكمون والملح والفلفل الأسود، ونقوم بمزجهم جيدا.

نضع ملعقة من هذه البهارات علي الدجاج ثم نقلبهم.

نحضر مقلاة كبيرة ونضع بها السمن ثم نضعها علي نار وسط، ثم نضيف البصلة المقطعة ونقلبها لمدة حتي نحصل علي اللون الذهبي.

نقوم بإضافة الدجاج في السمن ونتركهم لبعض الدقائق ثم نقلبهم للجهة الأخري وننتظر حتي تأخذ لون ذهبي فاتح.

نضع الطماطم المفرومة والمعجون والهيل والقرنفل والقرفة وورقات الغار والفلفل الأسود المطحون علي الدجاج.

نضيف الماء علي الدجاج ونضعها علي النار لمدة 50 دقيقة حتي ينضج الدجاج.

نستخرج الدجاج من المرق ثم نضيف علية القليل من كركم وبعض الزيت ونقلبهم ثم نضهم في صينية داخل الفرن لمدة ربع ساعة للتحمير.

نضع في إناء 4 أكواب ونصف مرق حتي تغلي ثم نضع الأرز ونتركهم حتي تظهر ثقوب علي السطح، ثم نغطي الإناء وتكون النار هادئة لمدة 40 دقيقة.

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