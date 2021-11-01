طريقة عمل ساندويتش التوست المشوي بالجبن أسهل وألذ وجبة سريعة للعشاء

ساندويتش التوست المشوي بالجبن ، من الوصفات السهلة واللذيذة والتي تتميز ببساطة وتوفر مكوناتها في المنزل، كما أن طريقة تحضيره سهلة وبسيطة للغاية ولا تتطلب الكثير من المجهود أو الوقت أثناء تحضيرها كما أنها أكلة مفضلة لدي الجميع لما لها من مذاق خاص ولذيذ.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل ساندويتش التوست المشوي بالجبن.

مكونات ساندويتش التوست المشوي بالجبن

سنتعرف فيما يلي علي مكونات هذه الوصفة ومكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة في أغلب البيوت ومكوناتها كالتالي:

أربع قطع من خبز التوست.

شريحتين من اللانشون.

أربع شرائح من الجبن.

ملعقتين من الفلفل الرومي المقطع.

ملعقتين من مخلل الزيتون المقطع.

وملعقة من الطماطم المقطع مكعبات.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل ساندويتش التوست المشوي بالجببن وطريقة تحضيره كالتالي:

نقوم بوضع شريحة جبن علي قطعة من خبز التوست.

بعد ذلك نقوم بخلط الخضروات المقطعة مع بعضها البعض ونضع بعض الخضروات علي قطعة الجبن ونضع فوقهم شريحة من اللانشون.

ثم نضع فوق اللانشون كمية أخرى من الخضروات، ثم شريحة الجبن الأخري.

ثم نضع فوقهم القطعة الأخري من عيش التوست.

ونقوم بشويه علي نار هادئة.

ونكرر العملية في الساندوتش الآخر.

ويكون بعد ذلك جاهز للأكل وبالهناء والشفاء.

ويمكننا كذلك وضع الساندوتش في الميكرويف.

ويمكننا تناوله مع صوص الكاتشب الحار أو المايونيز أو المستردة.

طريقة عمل المايونيز

يفضل بعض الناس تناول الطعام مع المايونيز ومكوناته كالتالي:

بيضة كاملة.

ربع ملعقة ملح.

نصف ملعقة مستردة بودرة (يمكن الاستغناء عنها).

كوب إلا ربع من الزيت.

ملعقة صغيرة من الخل وملعقة صغيرة من عصير الليمون.

طريقة التحضير

طريقة تحضير المايونيز تتم باستخدام الهاند بلندر وطريقته كالتالي: