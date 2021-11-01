اصنعي بنفسك كفتة البطاطس المقلية سهلة وسريعة للمبتدئين

تعد كفتة البطاطس ، من ألذ وأطعم الأكلات السريعة التي لا تستغرق وقت طويل في إعدادها، وهى مقرمشة وللذيذة ويقبل عليها الأطفال بكثرة ويمكن حشوها بعدة حشوات مختلفة مثل الجينة، واللحمة المفرومة، والدجاج المفروم، والجبنة الموزريلا فهي تعطي لها طعم رائع، وكل نوع منها يحتوي على نكهة وقيمة غذائية عالية تساعد على بناء الجسم، وهى من الأطعمة الغنية عن التعريف وتقدم دائما على وجبة العشاء لأنها لا تمتلك سعرات حرارية عالية، وهى تتميز بشكلها الرائع وطعمها المختلف عند إضافة بعض النكهات لها مثل الزعتر والحبهان، ويمكن تقديمها للضيوف على وجبة العشاء بجوار السلطة الخضراء والخبز البلدي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كفتة البطاطس المقلية اللذيذة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وبدون تكلفة. مكونات كفتة البطاطس المقلية مكونات كفتة البطاطس المقلية سوف نتعرف على مكونات هذه الوجبة السريعة وهى كما يلي:- كيلو من البطاطس المسلوقة. نصف كوب من الدقيق. كوب من البقسماط. رشة ملح، ورشة فلفل أسود. ملعقتين من زيت الزيتون. ملعقتين من البقدونس المفروم. طبق من الفلفل الأخضر المقطع قطع صغيرة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف تعرف على طريقة تحضير كفتة البطاطس المقلية بكل سهولة بالمنزل وبدون تكلفة وهى كما يلي:- نقوم بهرس البطاطس جيداً ونتركها حتى تبرد تماماً.

ثم نضيف إليها الجبنة والفلفل الأخضر، والملح، والفلفل، والبقدونس، وزيت الزيتون ونقلبهم مع بعض جيداً حتى تتكون لدينا عجينة.

نقوم بتشكيل عجينة البطاطس على شكل كرات متوسط الحجم ونتركها جانباً.

ثم نحضر طبق ونضع الدقيق ونضيف إليه القليل من الماء ونقلبه جيداً.

ثم نقوم بوضع كرات البطاطس في الخليط لمدة نصف دقيقة، نخرجها من خليط الدقيق ونضعها في البقسماط المطحون.

نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع علي نار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسخن.

نقوم بقلي كرات البطاطس في الزيت ونقلب من حين لأخر حتى تكتسب اللون الذهبي الجميل.

نخرجها من الزيت ونضعها في طبق التقديم وبالهناء والشفاء. فوائد كفتة البطاطس للجسم تحتوي هذه الوجبة اللذيذة على العديد من الفوائد الصحية الهامة لصحة الجسم سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- تعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة. كما تمنح الجسم الطاقة والحيوية والنشاط. تمتلك كمية مناسبة من الألياف المفيدة لصحة القلب والجهاز الهضمي. تحتوي على حمض الفوليك وهو عنصر هامة لصحة الجسم. تحتوي على العديد من العناصر الهامة لصحة العظام. كما تساعد على تقوية جهاز المناعة. كما تساعد على زيادة الوزن لأصحاب النحافة. وهى نظام غذائي جيد لأنه تحتوي على بالكربوهيدرات. وهى وجبة غذائية رائعة تكتمل فيها العديد من العناصر الغذائية. الوسوم

تعد كفتة البطاطس ، من ألذ وأطعم الأكلات السريعة التي لا تستغرق وقت طويل في إعدادها، وهى مقرمشة وللذيذة ويقبل عليها الأطفال بكثرة ويمكن حشوها بعدة حشوات مختلفة مثل الجينة، واللحمة المفرومة، والدجاج المفروم، والجبنة الموزريلا فهي تعطي لها طعم رائع، وكل نوع منها يحتوي على نكهة وقيمة غذائية عالية تساعد على بناء الجسم، وهى من الأطعمة الغنية عن التعريف وتقدم دائما على وجبة العشاء لأنها لا تمتلك سعرات حرارية عالية، وهى تتميز بشكلها الرائع وطعمها المختلف عند إضافة بعض النكهات لها مثل الزعتر والحبهان، ويمكن تقديمها للضيوف على وجبة العشاء بجوار السلطة الخضراء والخبز البلدي، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كفتة البطاطس المقلية اللذيذة بخطوات بسيطة وسهلة بالمنزل وبدون تكلفة. مكونات كفتة البطاطس المقلية مكونات كفتة البطاطس المقلية سوف نتعرف على مكونات هذه الوجبة السريعة وهى كما يلي:- كيلو من البطاطس المسلوقة. نصف كوب من الدقيق. كوب من البقسماط. رشة ملح، ورشة فلفل أسود. ملعقتين من زيت الزيتون. ملعقتين من البقدونس المفروم. طبق من الفلفل الأخضر المقطع قطع صغيرة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف تعرف على طريقة تحضير كفتة البطاطس المقلية بكل سهولة بالمنزل وبدون تكلفة وهى كما يلي:- نقوم بهرس البطاطس جيداً ونتركها حتى تبرد تماماً.

ثم نضيف إليها الجبنة والفلفل الأخضر، والملح، والفلفل، والبقدونس، وزيت الزيتون ونقلبهم مع بعض جيداً حتى تتكون لدينا عجينة.

نقوم بتشكيل عجينة البطاطس على شكل كرات متوسط الحجم ونتركها جانباً.

ثم نحضر طبق ونضع الدقيق ونضيف إليه القليل من الماء ونقلبه جيداً.

ثم نقوم بوضع كرات البطاطس في الخليط لمدة نصف دقيقة، نخرجها من خليط الدقيق ونضعها في البقسماط المطحون.

نحضر طاسة ونضعها على النار ونضع علي نار ونضع بها كمية مناسبة من الزيت ونتركها حتى تسخن.

نقوم بقلي كرات البطاطس في الزيت ونقلب من حين لأخر حتى تكتسب اللون الذهبي الجميل.

نخرجها من الزيت ونضعها في طبق التقديم وبالهناء والشفاء. فوائد كفتة البطاطس للجسم تحتوي هذه الوجبة اللذيذة على العديد من الفوائد الصحية الهامة لصحة الجسم سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:- تعطي الشعور بالشبع لفترة طويلة. كما تمنح الجسم الطاقة والحيوية والنشاط. تمتلك كمية مناسبة من الألياف المفيدة لصحة القلب والجهاز الهضمي. تحتوي على حمض الفوليك وهو عنصر هامة لصحة الجسم. تحتوي على العديد من العناصر الهامة لصحة العظام. كما تساعد على تقوية جهاز المناعة. كما تساعد على زيادة الوزن لأصحاب النحافة. وهى نظام غذائي جيد لأنه تحتوي على بالكربوهيدرات. وهى وجبة غذائية رائعة تكتمل فيها العديد من العناصر الغذائية.

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