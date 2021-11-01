الدجاج المشوي في الفرن بتتبيلة لذيذة وطريقة سهلة

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يتميز الدجاج المشوي في الفرن بمذاق طيب وشهي، وهو من الأطباق الرئيسية على كثير من الموائد، فالدجاج له قيمة غذائية عالية ويعتبر مصدر جيد للبروتين المفيد لصحة الجسم، وهو مناسب للأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية من أجل خفض الوزن، كما أنه يتميز بانخفاض أسعاره بالمقارنة بأسعار اللحوم الحمراء، ويمكن طهي الدجاج المشوي في الفرن أو الشواية الكهربية أو على الفحم، كما يمكن إعداد التتبيلة الخاصة بالشوي بأكثر من طريقة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم تتبيلة مميزة وطريقة سهلة لعمل الدجاج المشوي في الفرن.مكونات تتبيلة الدجاج المشوي
تتبيلة الدجاج في وصفتنا اليوم تعطي نكهة مميزة وطعم شهي، ويتم تحضيرها بالمكونات التالية:-
- ملعقة كبيرة ثوم مفروم.
- 2 ملعقة صغيرة زيت زيتون.
- ملعقة صغيرة من كلاً من ( بابريكا – زعتر – كمون – بودرة بصل – فلفل أسود ).
- ملعقة كبيرة ملح.
- بشر ليمونة.
- عصير ليمونة كبيرة.
- نصف ملعقة بيكنج صودا.
- دجاجة متوسطة الحجم.
يمكن تحضير الدجاج المشوي في الفرن بتتبيلة مميزة وخطوات سريعة كالتالي:-
- نقوم بغسل الدجاجة جيداً بالماء والخل والملح ثم نضعها في مصفاة حتى تجف من الماء.
- ثم نقطع الدجاجة طولياً من الخلف مع إزالة عظام الظهر والرقبة والضغط على الصدر حتى يصبح مسطحاً.
- نخلط ملعقة كبيرة من الثوم المفروم مع ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون.
- ثم نضيف ملعقة صغيرة من كلاً من ( بابريكا – زعتر- كمون – بودرة بصل – فلفل أسود ) وملعقة كبيرة من الملح.
- نزود على الخليط بشر ليمونة وعصير ليمونة كبيرة، ونصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.
- نمزج المكونات مع بعضها جيداً، ثم نثني أجنحة الدجاجة لأسفل وندخل التتبيلة بين الجلد واللحم ثم نغطي الدجاجة بالتتبيلة.
- يفضل ترك الدجاجة بعد تتبيلها لمدة ساعتين في الثلاجة أو تسويتها بعدها مباشرة على حسب الرغبة.
- ثم نضع الدجاجة على شبكة تحتها صينية وندخلها الفرن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة ساعة.
- يمكن تغطية الدجاجة بفويل ألومنيوم أثناء التسوية حتى لا يحترق الجلد.
- بعد تمام النضج يتم تقديم الدجاج المشوي مع الأرز والسلطات المفضلة.
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يتميز الدجاج المشوي في الفرن بمذاق طيب وشهي، وهو من الأطباق الرئيسية على كثير من الموائد، فالدجاج له قيمة غذائية عالية ويعتبر مصدر جيد للبروتين المفيد لصحة الجسم، وهو مناسب للأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية من أجل خفض الوزن، كما أنه يتميز بانخفاض أسعاره بالمقارنة بأسعار اللحوم الحمراء، ويمكن طهي الدجاج المشوي في الفرن أو الشواية الكهربية أو على الفحم، كما يمكن إعداد التتبيلة الخاصة بالشوي بأكثر من طريقة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم تتبيلة مميزة وطريقة سهلة لعمل الدجاج المشوي في الفرن.مكونات تتبيلة الدجاج المشوي
تتبيلة الدجاج في وصفتنا اليوم تعطي نكهة مميزة وطعم شهي، ويتم تحضيرها بالمكونات التالية:-
- ملعقة كبيرة ثوم مفروم.
- 2 ملعقة صغيرة زيت زيتون.
- ملعقة صغيرة من كلاً من ( بابريكا – زعتر – كمون – بودرة بصل – فلفل أسود ).
- ملعقة كبيرة ملح.
- بشر ليمونة.
- عصير ليمونة كبيرة.
- نصف ملعقة بيكنج صودا.
- دجاجة متوسطة الحجم.
يمكن تحضير الدجاج المشوي في الفرن بتتبيلة مميزة وخطوات سريعة كالتالي:-
- نقوم بغسل الدجاجة جيداً بالماء والخل والملح ثم نضعها في مصفاة حتى تجف من الماء.
- ثم نقطع الدجاجة طولياً من الخلف مع إزالة عظام الظهر والرقبة والضغط على الصدر حتى يصبح مسطحاً.
- نخلط ملعقة كبيرة من الثوم المفروم مع ملعقتين صغيرتين من زيت الزيتون.
- ثم نضيف ملعقة صغيرة من كلاً من ( بابريكا – زعتر- كمون – بودرة بصل – فلفل أسود ) وملعقة كبيرة من الملح.
- نزود على الخليط بشر ليمونة وعصير ليمونة كبيرة، ونصف ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.
- نمزج المكونات مع بعضها جيداً، ثم نثني أجنحة الدجاجة لأسفل وندخل التتبيلة بين الجلد واللحم ثم نغطي الدجاجة بالتتبيلة.
- يفضل ترك الدجاجة بعد تتبيلها لمدة ساعتين في الثلاجة أو تسويتها بعدها مباشرة على حسب الرغبة.
- ثم نضع الدجاجة على شبكة تحتها صينية وندخلها الفرن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة ساعة.
- يمكن تغطية الدجاجة بفويل ألومنيوم أثناء التسوية حتى لا يحترق الجلد.
- بعد تمام النضج يتم تقديم الدجاج المشوي مع الأرز والسلطات المفضلة.
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