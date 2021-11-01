الدجاج المشوي في الفرن بتتبيلة لذيذة وطريقة سهلة

يتميز الدجاج المشوي في الفرن بمذاق طيب وشهي، وهو من الأطباق الرئيسية على كثير من الموائد، فالدجاج له قيمة غذائية عالية ويعتبر مصدر جيد للبروتين المفيد لصحة الجسم، وهو مناسب للأشخاص الذين يتبعون أنظمة غذائية من أجل خفض الوزن، كما أنه يتميز بانخفاض أسعاره بالمقارنة بأسعار اللحوم الحمراء، ويمكن طهي الدجاج المشوي في الفرن أو الشواية الكهربية أو على الفحم، كما يمكن إعداد التتبيلة الخاصة بالشوي بأكثر من طريقة، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نقدم لكم تتبيلة مميزة وطريقة سهلة لعمل الدجاج المشوي في الفرن.

مكونات تتبيلة الدجاج المشوي

تتبيلة الدجاج في وصفتنا اليوم تعطي نكهة مميزة وطعم شهي، ويتم تحضيرها بالمكونات التالية:-

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

2 ملعقة صغيرة زيت زيتون.

ملعقة صغيرة من كلاً من ( بابريكا – زعتر – كمون – بودرة بصل – فلفل أسود ).

ملعقة كبيرة ملح.

بشر ليمونة.

عصير ليمونة كبيرة.

نصف ملعقة بيكنج صودا.

دجاجة متوسطة الحجم.

طريقة التحضير

يمكن تحضير الدجاج المشوي في الفرن بتتبيلة مميزة وخطوات سريعة كالتالي:-