وصفة رهيبة لعلاج تساقط الشعر وسد الفراغات الأمامية وتكثيف الشعر وتطويله

وصفة لعلاج تساقط الشعر وسد الفراغات الأمامية وتعمل على زيادة طول وكثافة الشعر، وتتنوع أسباب تساقط الشعر ما بين أسباب وراثية وأسباب خارجية مثل تعرض الشعر للملوثات الخارجية مثل عوادم السيارات أو الأتربة خلال أيام العمل بسبب التنقل بين المواصلات، وكذلك المشاكل النفسية والتعرض للضغط النفسي والعصبي، أو اتباع نظام تخسيس خاطئ غير مناسب صحيا بشكل عام أو غير مناسب لجسمك، والعديد من الأسباب المختلفة والأخرى التي قد تتسبب ف حدوث تساقط الشعر.

وللتخلص من هذه المشكلة المزعجة يمكن أن يتم استخدام منتجات عديدة ما بين منتجات صناعية وأنواع معينة من الشامبو أو مستحضرات التجميل، إلا أنها مع الأسف الشديد لا تحقق نتيجة في الكثير من الأوقات، ولذلك تظل النصيحة الأفضل والأنسب هو استخدام المنتجات الطبيعية التي لا تضر شعرك على الإطلاق في المقام الأول أي أنها إن لم تضيف نتيجة فعالة وإيجابية لشعرك فهي من المؤكد أنها لن تضره، ومع ذلك قد يستفيد منها شعرك في ناحية أخرى حتى لو لم تحقق النتيجة المنشودة والتي هي الهدف الأساسي من الاستخدام.

وصفة علاج تساقط الشعر وصفة البيض لعلاج تساقط الشعر

من العناصر التي يعتبر البيض غني بها هي البروتينات والزنك والفوسفور والكبريت، ولذلك فيعتبر البيض من أفضل المكونات التي يمكن أن تمنحها كهدية لشعرك للتخلص من تساقط الشعر وتحفيز نموه وزيادة كثافته وسد الفراغات التي ظهرت بشعرك.

ضعي بيضة واحدة في إناء ثم أضيفي عليها ملعقة صغيرة من العسل الأبيض، وملعقة كبيرة من زيت الزيتون، اخلطي المكونات جيدا مع بعضها البعض حتى تمتزج جيدا وتصبح متجانسة تماما مع بعضها البعض، اغسلي شعرك قبل تطبيق الوصفة ثم أبدأي بفرد الخليط على شعرك من الجذور وصولا إلى أطراف الشعر، ثم قومي بتغطية شعرك بالكيس البلاستيكي أو البونيه وذلك لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي شعرك مجددا بالماء الفاتر والشامبو البسيط، واحرصي على تكرار تلك الوصفة مرة أسبوعيا.

وصفة جل الصبار لسد الفراغات ولتحفيز نمو الشعر

جل الصبار من المكونات الطبيعية المفيدة جدا لشعرك، حيث يحتوي على فيتامينات عديدة ومعادن مثل النحاس والزنك وكذلك أحماض أمينية ودهنية يحتاج إليها الشعر، فهي تعمل على تحفيز نمو الشعر من خلال وصول الدم بشكل جيد إلى فروة الرأس، كما أنها يعالج إلتهابات فروة الرأس ويعالج الأمراض الجلدية التي قد تعاني منها فروة رأسك، ويمكن استخدام جل الصبار بشكل مباشر على الشعر ويمكن إضافة إليه ثلاثة ملاعق من زيت الزيتون، ويتم تدليك فروة الرأس به جيدا، ثم يترك على الشعر لمدة ساعة على الأقل ويغسل الشعر بعدها جيدا بالماء والشامبو، مع تكرار تلك الوصفة مرتين بالأسبوع.