طريقة عمل كيك الشيكولاتة بالنسكافية وصوص الشيكولاته والكريمة بألذ وأفضل طعم

كيك ألشكولاته من أفضل وألذ الحلويات التي يفضلها جميع أفراد المنزل خاصتا الأطفال، والذين يحتجون إليها في فصل الشتاء لحاجة أجسامهم إلي السعرات الحرارية والتي تمد الجسم بالدفي، وحيث أن الجميع مقبل علي فصل الشتاء البارد فأننا نحتاج إلي العناصر الغذائية التي تمد الجسم بالسعرات الحرارية والتي أفضلها كما ذكرنا سابقا هي كيك ألشكولاته وخاصتا بصوص ألشكولاته والكريمة، لذلك نقدم لكم اليوم أفضل وأحلي كيك شكولاته بالنسكافيه لكل محبي النسكافيه ألذيذ وبمكونات بسيطه موجودة في كل بيت بثلاث بيضات، ومعلقه نسكافيه، وبدون حليب نهائي والتي نتمنى أن تستمتعون بها وتنال إعجابكم ورضاكم، وتعتبر كيك ألشكولاته من أنواع الحلويات المفيدة، فالشيكولاته لها الكثير من الفوائد للصغار والكبار؛ فهي تمد الجسم بالطاقة اللازمة وخاصة إذا تم تناولها في الصباح قبل الفطار في الصباح الباكر؛ لأنها تزيد من التركيز وتساعد علي تقوية الذاكرة، كما تعمل علي تنشيط الدورة الدموية وتساعد علي تحسين المزاج والاسترخاء والتخفيف من الإرهاق، كما أن ألشكولاته مفيده أيضا للبشرة فهي تعمل على ترطيب البشرة وتغذيتها بشكل جيد، والتخلص بصورة كبيرة من الجلد الميت، وتساعد مضادات الأكسدة التي توجد في ألشكولاته على حماية البشرة من التجاعيد وهنا نلاحظ أن ألشكولاته لها فوائد عديده ومهمة، وأيضا يجب الانتباه جيدا إلى عدم تناول ألشكولاته بكميات كثيرة، فلابد من تناولها في مواعيد صحيحه وبكميات قليله، ومن هنا نقدم لكم طريقه المذهلة لكيك ألشكولاته بطريقة جديده وتعتبر من أجمل الطرق التي جربها الكثير من الأشخاص ونالت إعجابهم، فهي كيك ألشكولاته بالنسكافيه والصوص والكريمة.

ثلاث بيضات واحد.

ملعقه خل كبيرة.

نصف كوب زيت كوب.

وربع كوب سكر.

نصف كوب كاكاو خام.

معلقه كبيره نسكافيه بلاك.

2كوب دقيق اثنان باكو فانيليا.

واحد باكو بيكنج بودر.

ربع كوب ماء مغلي.

أولا نشعل الفرن علي درجه حرارة 180 قبل البدء حتي تسخن الفرن جيدا.

ثم نحضر وعاء ونضع فيه الثلاث بيضات ومعلقه الخل والفانيليا والسكر ونضرب جيدا بالمضرب الكهربي لمدة 3 دقائق حتي يتضاعف حجم المخلوط ويصبح كريمي.

ثم نضع نصف كوب الزيت والكاكاو الخام ومعلقه النسكافيه ونضرب مرة أخرى جيدا ثم نضع الدقيق والبيكنج بودر ونقلب بالمعلقة جيدا حتي تزول تكتلات الدقيق.

ثم نحضر صينيه مدهونه سمنه ودقيق ونصب بها الخليط وتصبح الكيك جاهزة للفرن وتدخل الفرن علي درجه حرارة 180و لمده لا تقل عن 35 دقيقه.

وبعد أن تنضج وتدفئ ثم نخرم ألكيك بالخلة نضع عليها صوص الشيكولاته.

أربعة ملاعق كاكاو خام.

كوب سكر.

كوب لبن.

نصف كوب زيت.

نضع الكاكاو والسكر واللبن في الخلاط وننزل بالزيت نقطة نقطة حتي يثقل الخليط.

أثنين باكو كريم شانتيه.

معلقه كبيرة نسكافيه.

كوب ماء مثلج.

نص معلقه كاكاو.

نضع الكريم شانتيه والكاكاو في وعاء عميق و نذوب في اللبن معلقه النسكافيه ونصب اللبن علي الخليط ونضرب جيدا بالمضرب الكهربي.

وبعد ذلك نضع الكريمة علي الكيكه ونوزعها جيدا وتزين علي الوجه بصوص الشيكولاته ونضعها في الثلاجة لمدة ساعتين وبعد ذلك تقدم مع نسكافيه وبالهنأ والشفا.

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