لأول مرة بملعقة خميرة افردي شعرك الخشن والمجعد خلال دقائق بكيراتين طبيعي منزلي غير مكلف

خميرة من المواد المعروفة بأهميتها الكبيرة للشعر فهي تعمل على حماية الشعر من التساقط وتغذي الشعر وتعمل على التخلص من تجعد الشعر الذي يعد من أكثر المشاكل المزعجة للكثير من السيدات، ومع ظهور العديد من الطرق لفرد الشعر الا ان هذه الطرق تسبب تلف لخلايا الشعر لأنها تحتوي على نسب عالية من المواد الكيميائية التي تضر الشعر بشكل كبير، وهو ما دفع الكثير من السيدات الي تجنب استخدامه والاتجاه الي عمل كرياتين طبيعي في البيت للحصول على شعر ناعم دون أي ضرر.

طريقة تجهيز الكرياتين بالخميرة في البيت

الخميرة من المواد الطبيعية التي لها العديد من الفوائد للشعر فهي تحتوي على فيتامينات وعناصر مهمة للشعر، وتساعد في التخلص من التجعد والتلف بالشعر، ويمكن تحضير وصفة الخميرة التي تعمل ككرياتين طبيعي للشعر بالخطوات الاتية: –

يتم وضع ثلاث ملاعق من الخميرة من نصف كوب من اللبن الدافئ وليس الساخن، ويوضع معها معلقة سكر وتقلب حتى يذوب السكر، ويترك ربع ساعة حتى تتفاعل المكونات معًا.

يوضع على خليط الخميرة كوب من الزبادي، ومعلقة من المايونيز وهو من المواد التي تحتوي على احماض ومعادن مفيدة للشعر.

يضاف ربع كوب من زيت زيتون او خروع ويقلب حتى تمتزج كل مكونات الوصفة.

توضع على الشعر من جميع اجزاءه وتترك ساعة مع تدليك فروة الرأس بالوصفة من اجل تنشيط دورة الدم في الرأس والاستفادة من الوصفة بأكبر قدر.

كريم الخميرة والعسل لتنعيم الشعر

كريم الخميرة والعسل من أكثر الوصفات قدرة على فرد الشعر، فالعسل يعمل على ترطيب الشعر والخميرة بها نسبة من البروتين المهم جدًا لخلايا الشعر، ويمكن تحضير الوصفة بإذابة معلقة من الخميرة مع ربع كوب عصير ليمون حتى تذوب الخميرة ويضاف بعد ذلك العسل حتى يصبح قوام الكريم ثقيل نسبيًا، ويوضع هذا الكريم على الشعر قبل النوم ويتم غسله في الصبح وذلك لإعطاء الفرصة للشعر للاستفادة من الوصفة وما بها من فيتامينات, كما ان الوصفة ليس لها أي اثار ضارة للشعر لان كل مكوناتها من الطبيعة.