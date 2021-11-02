فيه بعض الأشخاص ممكن يستغلوكي عاطفيا لمنفعة أو مصلحة شخصية وبيستخدموا طرق معينة حاولي تتجنبيها عشان متورطيش نفسك في أي مشكلة، طبعا كل شخص فينا ممكن يكون له مصلحة عشان حد. ومع ذلك لو فيه حاجه لاحظتي إنها بتحصل دايما فلازم تخلي بالك وتتعاملي مع الموضوع بحذر عشان تتجنبي أي أذي ممكن تتعرضي له، عشان كده هنقولك في المقال ده 10 علامات تقولك ان الشخص اللي قدامك بيمارس ضدك الابتزاز العاطفي، اعرفيها واعرفي ازاي تواجهيها

10 علامات تقولك ان الشخص اللي قدامك بيمارس ضدك الابتزاز العاطفي، اعرفيها واعرفي ازاي تواجهيها

1- تجنب المواجهة المباشرة، ومش بيعملوا الحاجه اللي قالوا هتتعمل

الأشخاص اللي بتكون شخصيتهم متلاعبة عادة بيكونوا متشائمين دايما، بيعبروا عن حالات الصراع بالغضب الخفي من أفعال عناد وعدم كفاءة، تخيلي شخص معاكي في العمل رفض منك طلب معين، وبدل ما يقول لا يبدأ بطريقة غير مباشرة يخفي حقيقة إنه رفض الطلب ده، وغالبا هيحاول يتجنب التعامل مع نتيجة قراره وده يعتبر سلوك عدواني.

المواجهة :

عشان تعرفي تواجهي الموقف ده لازم تعرفي إن الشخص صاحب السلوك العدواني سلبي وأنه لازم يشوف إنه مسؤول عن إخطائه وبالطريقة دي هيتوقف فورا عن لومك، وفي نفس الوقت هيساعدك تحطي أولوياتك في المقدمة فتتجنبي تقعي في فخهم. عموما تجنبي ممارسة الألعاب دي مع الأشخاص اللي بتكون شخصياتهم متلاعبة ومش ثابتة، وبلاش تواجهي أي موقف من مكان سلبي وغاضب وفكري دايما في صحتك وسعادتك.

2- بيحرجوا اللي قدامهم

بيتطور الموضوع للتلاعب بنوع من التنمر الاجتماعي والعاطفي، مثلا ممكن الموضوع يكون تحرش فكري، في المواقف اللي زي دي بياخد المتلاعب دور الخبير الكبير مع إنه ممكن يكون هو الضحية اللي بيشعر دايما بالحرج .

المواجهة:

أفضل حل إنك ماتدخليش في الصراع طبعا ده بيكو صح في معظم الوقت، لكن بيكون له علاقه بشكل معين لما تيجي تتعامل مع المتلاعبين، وافتكري إنه لو ألاعيبه وقفتيها وبطلتي تتأثري بكلامهم، هينتهي استخدام أسلوبه المتلاعب معاكي.

3- الشك في الادراك والذاكرة

لما شخص يغير حقيقة حدث معين فبيسبب عدم ثقة لشخص صاحب الحدث في ذاكرته والتشكيك في غريزته، فطبيعي الضحية هيحس بعدم الأمان ودرجة عالية من عدم اليقين، النوع ده من الأشخاص ب بيسبب نوع من التلاعب في هز ثقة الشخص لأن الضحية بيبدأ يخلط بين الحقيقي والمزيف، ودي طريقة خطيرة جدا فلازم تخلي بالك منها وتكوني متأكدة من كل معلوماتك.

المواجهة :

عشان تعرفي إذا كنتي بتتعرضي للنوع ده من التلاعب، لما تبدأ تسألي نفسك عن كل حاجه بتعمليها وبتفكري فيها بدون أي سبب ملموس يخليكي تشكي فيه، في الحالة دي لازم تكوني واثقة في غرايزك وتظهر ثقتك في نفسك للأشخاص اللي من النوعية دي، وده أحيانا بيتطلب مساعدة مهنية عشان تقدري تتعاملي معاهم ومع الموقف المُعرضة له.

4- بيضغطوا على اللي حواليهم

التلاعب العاطفي بيحصل في أي مكان وأي موقف علي أرض الواقع، ممكن شخص معين يستخدمها كتكتيك فيستغل الشخص اللي قدامه، وغالبا بيتم للضغط عليه للشراء بدون تفكير لو مستعدين لاتخاذ قرار بشأن الشراء أو لا.

المواجهة :

ممكن الأسلوب نفسه ميكنش ضار خصوصا لو إنتي نفسك ممكن تستخدميه الأسلوب ده أحيانا، علي سبيل المثال، إنك تبعدي نفسك عن شخص متلاعب وتحاولي تكسبي وقت وتشاوري غيرك في خيارات معينة وآراء أكتر ده ممكن ياخد منك وقت عشان تاخدي الخيار المهم في حياتك وساعتها هتحسي بالراحة والهدوء.

5- التلاعب بشكل قوي وسريع

استخدام الأشخاص المتلاعبين لأسلوب العاطفة لأنه فعال وده بإنهم يحاولوا يوصلوكي إحساس بإنك شخص مميز جدا ودي طريقة لإجبارك علي الانفتاح بسهولة ومشاركته لكل الأسرار الخاصة بيكي.

المواجهة:

أفضل طريقة عشان تعرفي ده بيحصل معاكي ولا لا، إنك تكوني مركزة مع الشخص اللي بيظهر ثقته فيكي العالية بدون مايتعرفك عليكي بشكل كويس، ودي بتكون علامة واضحة إن ده تطفل علي حياتك الشخصية وإنهم يستخدموها ضدك بعد كده.

6- بيلعبوا دور الضحية

اللي بيلعبوا دور الضحية دايما بيميلوا لتجنب المسؤولية بإنهم يلوموا غيرهم في كل حاجه بتحصل، وإحساسهم بالتشاؤم بيجي بسبب ضغط الغير عليهم علي حسب إدعائهم، وده بيكون نوع من أنواع التلاعب.

المواجهة:

أفضل طريقة هي إنك ماتحكميش عليه او يحصل انتقاد لأنه ممكن يكون بيوجاه مشاكل معقدة ومحتاج للمساعدة، وأفضل حل إنك تتكلمي معاه بكل صدق عشان تفهمي اللي بيحصل وتحاولي تساعديه لأن دعمهم وتوجيهك لمسؤولياته هتساعده ويكون شخص مسؤول.

7- بيخوُفوا غيرهم من التعبير عن مخاوفهم

محاولتهم في السيطرة علي اختيارات الغير والتأثير عليهم، ممكن يخليكي تحسي بالذنب بسبب تعبيرك عن أفكارك ومخاوفك من أي حاجه، ويحاولو يخلقوا موقف يوترك عشان يناقشوكي ويأثروا بشكل كبير في المناقشة كلها.

المواجهة:

خليكي شجاعة وعبري عن نفسك ورأيك بدون خوف، لأن الخجل الزيادة ممكن يحرمك من التواصل مع الغير، المتلاعبين مش بيخلصوا بينك وبين الأصدقاء أو العيلة بحاجات مش مهمة أو مش حقيقة.

8- هزارهم تقيل

تعليقاتهم دايما بتكون مؤذية وقاسية حتي لو علي سبيل الهزار، بيكون فيه سخرية وإزعاج للغير.

المواجهة:

لو اتعرضتي لموقف شبه ده، لازم تردي بشكل محترم ويبان فيه احترامك لنفسك حتي لو بان إنه رد مش مناسب لكن مش مؤذي، فده بيثبت حقوقك ويدي لنفسك كل الاحترام والكرامة.

9- بيسكتوا ويتجنبوا

التلاعب العاطفي بالصمت كعقاب عشان يوصل للي هو عاوزه، فيحاول يخلق عدم توازن مع إنها طريقة معروفة يحففز بيها الضحايا وممكن يقوموا بالرفض وإبعاد نفسهم كنوع من أنواع التقارب بس بشكل عكسي.

المواجهة:

عشان تمنعي ده يحصل معاكي، استخدمي عقلك وخليه دايما واضح وباردلتجنب الوقوع في أي فخ، التقنية دي بتكون علي هيئة عزلة عاطفية وجسدية وطبعا دي بتكون مشاكل بتختفي مع الوقت لوحدها.

10- استغلال المشاعر

استغلال المشاعر كمان نوع واضح جدا من أنواع الابتزاز العاطفي وبيكون من الناس اللي بيقضوا معظم الوقت معاكي واللي بيعرفوا نقط ضعفك كويس وده شئ منطقي، لكن ممكن يستخدموا النقط دي في إيذائك، مثلا بإنهم يبرزوا نقط ضعفك لإحباطك واستخدام مشاعرك ضدك ويخليكي دايما تحسي بالذنب من ناحية أي إحساس ممكن تمري بيه.

المواجهة:

عدم محاول هزيمتهم أفضل حل، فبالتالي عدم دخولك في أي لعبة او كلام بيقولوه، وطبعا يكون عندك علم بكل الردود اللي ممكن تقديمها حتي لو كان اعتذار، والأفضل إنك تحطي حدود للشخص ده ولازم تعرفي إن الصحة العاطفية مهمة جدا ولازم تحطي حد للنوع ده من السلوك.

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