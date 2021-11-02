“طرية ومرملة وبتشرب الشربات” البسبوسة بالقشطة بمقادير مظبوطة وطعم ولا اروع

“طرية ومرملة وبتشرب الشربات” البسبوسة بالقشطة تُباع قطع البسبوسة بالقشدة في محلات حلويات مختلفة، وذلك داخل جميع الدول العربية من الخليج العربي لمصر للمغرب العربي، فهي حلوة لذيذة جدًا ويتناولها العرب في جميع المناسبات ومنها الاعياد والمواسم وغيرها، وفي تلك المقالة سنساعدك في تحضير وصفة بسبوسة بالقشطة في البيت بشكل بسيط دون تكاليف كبيرة، كما ستتجنب المشاوير البعيدة والإزدحام المروري وتكاليف التوصيل، وذلك كله بمكونات بسيطة ومتاحة في المطبخ المصري والعربي بشكل عام، كما ستحتاج فقط لحوالي نصف ساعة من أجل التجهيزات والتحضير.

تابعي ما يلي ليصلك كل ماتحتاجينه عن وصفة البسبوسة بالقشطة اللذيذة

تلك الوصفة تطلب منك مدة زمنية قدرها 30 دقيقة فقط متضمنة فترة التسوية في الفرن.

لتتمكن من تحضير القطر حضر في وعاء على النار مقدار كوبي من الماء.

ضيف حوالي 3 ملاعق سكر ابيض كبار داخل الماء.

ضيف مع السكر ماء الزهر.

انتظر حتى يغلي الخليط، وذلك في مدة حوالي 3 دقائق فقط لا غير ولا تنتظر اكثر من ذلك

ضع السميد مع اللبن داخل وعاء كبير.

قم بإضافة كوب واحد فقط من سكر.

قم بتزويد الخليط بمقدار ثلاثة ملاعق زيت.

زود حوالي ربع كوب جوز الهند.

زود حوالي ملعقة صغيرة من البايكنغ باودر.

شغل الفرن على درجة 150 فقط

انتظر حتى يسخن الفرن بشكل كامل.

قم بوضع كمية خليط السميد داخل صينية مناسبة، وقبل ذلك أدهن الصينية زبدة فيرن.

ضع القشطة على سطح صينية البسبوسة.

ضع اللوز حسب الرغبة على السطح.

20 دقيقة فقط هي مدة التسوية حتى يتغير لون البسبوسة إلى لون ذهبي لامع.

وتقدم وبالهنا والشفا