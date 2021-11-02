لازم تجربيه روعه| البرجر البيتي بالتتبيلة الاصلية.. حضري ألذ برجر بيج ماك في منزلك

لازم تجربيه روعه| البرجر البيتي بالتتبيلة الاصليةمن الوجبات السهلة والسريعة والمفضلة لدى الأطفال حيث أن الأمهات أصبحت تبحث عن طريقة لعمل البرجر لأطفالها في المنزل لتوفير تكلفته الغالية سواء البرجر المعلب أو برجر المطاعم فالبرجر في المطاعم زادت أسعاره جدًا حتى أصبحت بعض الأمهات لا تقدر على تكلفته ولكن سنقدم لكم طريقة بسيطة وسريعة لتحضير البرجر في المنزل بنكهات مختلفة تشبه المطاعم حيث أن كل المكونات يمكنك شرائها وتجهيز برجر منزلي ألذ من بيج برجر ماكدونالز وبمكونات في منزلك بأقل تكلفة. طريقة تحضير برجر اللحم في المنزل بتكلفة بسيطة يمكنك تحضير البرجر باللحم البيتي بمكونات بسيطة وخطوات سهلة، بطعم الجاهزتابعي معنا سيدتي وقومي بتحضيره لاطفالك. مكونات تحضير برجر اللحم 1\2 كيلو لحم مفروم.

بصلة صغيرة مقطعة قطع صغيرة.

200 جرام من البقسماط المفروم.

1 ملعقة فلفل أسود.

بيضة واحدة.

1 ملعقة ثوم. طريقة تحضير البرجر وضع اللحم المفروم النصف كيلو مع البصلة المقطعة داخل الكبة وتشغيلها.

نضع البقسماط المبشور والفلفل الأسود والملح على اللحم المفروم بالبصل داخل الكبة.

نقلب المكونات مع بعضهم ثم نضيف البيضة عليهم ونقلب جيدًا ونخفق بشدة حتى يمتزجوا معًا.

نضع المكونات الممزوجة مع بعضها داخل الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل.

نقوم بتدوير البرجر وفرده حتى يعطي شكل البرجر المتعارف عليه.

وتخزين البرجر في الثلاجة ولكن مع مراعاة فصل كل قطعة برجر عن الأخرى بطبقة كيس بلاستيكية صغيرة حتى لا تلتصق القطع ببعضها.

نقوم بتسوية البرجر في طاسة التسوية ويصبح جاهزًا ونضعه في عيش البرجر مع الإضافات والجبن الخاصة بتحضير البرجر في المطاعم. طريقة تحضير الصوص الخاص بماكدونالز خلط المايونيز مع كاتشب أو باربيكيو والخل والخل مع بهارات الثوم والفلفل الأسود والبصل البودر والملح والبابريكا.

نضيف لهم ملعقة بصل مقطع صغيرة + ملعقتين خيار مخلل قطع صغيرة والتقليب.

يصبح الصوص جاهز نقوم باحضار خبز البرجر ونضع عليه قطع البرجر ونقوم بفرد الصوص على قطعة البرجر.

ونضع عليها أي اضافات من جبن موتزاريلا أو جبن كيري والخس وطماطم وبصل، وبالهنا والشفا انتظرونا في وصفات اخري. الوسوم

لازم تجربيه روعه| البرجر البيتي بالتتبيلة الاصليةمن الوجبات السهلة والسريعة والمفضلة لدى الأطفال حيث أن الأمهات أصبحت تبحث عن طريقة لعمل البرجر لأطفالها في المنزل لتوفير تكلفته الغالية سواء البرجر المعلب أو برجر المطاعم فالبرجر في المطاعم زادت أسعاره جدًا حتى أصبحت بعض الأمهات لا تقدر على تكلفته ولكن سنقدم لكم طريقة بسيطة وسريعة لتحضير البرجر في المنزل بنكهات مختلفة تشبه المطاعم حيث أن كل المكونات يمكنك شرائها وتجهيز برجر منزلي ألذ من بيج برجر ماكدونالز وبمكونات في منزلك بأقل تكلفة. طريقة تحضير برجر اللحم في المنزل بتكلفة بسيطة يمكنك تحضير البرجر باللحم البيتي بمكونات بسيطة وخطوات سهلة، بطعم الجاهزتابعي معنا سيدتي وقومي بتحضيره لاطفالك. مكونات تحضير برجر اللحم 1\2 كيلو لحم مفروم.

بصلة صغيرة مقطعة قطع صغيرة.

200 جرام من البقسماط المفروم.

1 ملعقة فلفل أسود.

بيضة واحدة.

1 ملعقة ثوم. طريقة تحضير البرجر وضع اللحم المفروم النصف كيلو مع البصلة المقطعة داخل الكبة وتشغيلها.

نضع البقسماط المبشور والفلفل الأسود والملح على اللحم المفروم بالبصل داخل الكبة.

نقلب المكونات مع بعضهم ثم نضيف البيضة عليهم ونقلب جيدًا ونخفق بشدة حتى يمتزجوا معًا.

نضع المكونات الممزوجة مع بعضها داخل الثلاجة لمدة 3 ساعات على الأقل.

نقوم بتدوير البرجر وفرده حتى يعطي شكل البرجر المتعارف عليه.

وتخزين البرجر في الثلاجة ولكن مع مراعاة فصل كل قطعة برجر عن الأخرى بطبقة كيس بلاستيكية صغيرة حتى لا تلتصق القطع ببعضها.

نقوم بتسوية البرجر في طاسة التسوية ويصبح جاهزًا ونضعه في عيش البرجر مع الإضافات والجبن الخاصة بتحضير البرجر في المطاعم. طريقة تحضير الصوص الخاص بماكدونالز خلط المايونيز مع كاتشب أو باربيكيو والخل والخل مع بهارات الثوم والفلفل الأسود والبصل البودر والملح والبابريكا.

نضيف لهم ملعقة بصل مقطع صغيرة + ملعقتين خيار مخلل قطع صغيرة والتقليب.

يصبح الصوص جاهز نقوم باحضار خبز البرجر ونضع عليه قطع البرجر ونقوم بفرد الصوص على قطعة البرجر.

ونضع عليها أي اضافات من جبن موتزاريلا أو جبن كيري والخس وطماطم وبصل، وبالهنا والشفا انتظرونا في وصفات اخري.

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