ضعي المكون الهندي 7 أيام وشعرك هيطول لحد كعب رجلك وسينمو ويملأ الفراغات بدون توقف وبسرعة

تبحث الفتيات على العديد من الوصفات لتطويل الشعر، حيث يعد الشعر الطويل زينة وجمال المرأة، حيث مشكلة الكثير من الفتيات هي قصر الشعر، وهذه المشكلة تجعلهم يلجأون إلى إستخدام بعض العلاجات مثل الحقن وعمليات زراعة الشعر، وهذه تتم بأغلى الأسعار، ولكن لها كثير من الأضرار منها وجود بعض سرطانات المخ وغيرها من الأمراض، ولكن يجب علينا أن لا نغفل أن لا شئ يفوق العلاجات الطبيعية وخاصة الوصفات الهندية،
حيث من المعروف أن فتيات الهند هن أكثر الفتيات المشهورين بالشعر الطويل دون عمليات زراعة الشعر ولا غيرها من الأشياء المكلفة، حيث غالبية بل وكل الهند يستخدمون الأعشاب الطبيعية لعلاج وتطويل الشعر، مثل بذور الحلبة أو البيض أو الشاي الأخضر، ومن الأن على كل فتاه أن تودع مشاكل قصر الشعر وعليها أن تتمتع بجمال وطول شعرها مثل الهنود تماما، وسوف نقدم لكي بعض الوصفات الطبيعية لعلاج كل هذه المشكلات وبأقل الأسعار وبأبسط المكونات الممكنة.
وصفة البيض السحرية لتطويل الشعر في اقل من إسبوعين.
المكونات
- بياض بيضة واحدة.
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.
طريقة التحضير
- نحضر طبق صغير نظيف ونضع به بياض البيضة، ونضيف إليها ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ونخلطهم جيدا بالملعقة حتى تصبح سائلة.
- ثم نضيف إليها ملعقة صغيرة من العسل الأبيض ونخلطهم مرة أخري، ثم قبل وضع هذه الوصفة على الشعر، نقوم
- أولا بتمشيط الشعر بواسطة المشط الخشبي ونقوم بتقسميه إلى قسمين.
- ثم نضع هذه الوصفة من جذور الشعر إلى الأطراف، ونتركه على الشعر لمدة ساعة كاملة.
- ثم نقوم بغسل الشعر بواسطة الشامبو المناسب، وكرري هذه الوصفة مرة في الإسبوع وتلاحظين النتيجة في مدة أقل من شهر.
- وصفة مذهلة وفعالة من أصل هندي لتطويل الشعر في خمسة عشر يوما بإستخدام بذور الحلبة.
المكونات
- ملعقتان كبيرتان من بذور الحلبة.
- ثلاث أكواب من الماء.
طريقة التحضير
- نحضر الوعاء ونضع به ثلاث أكواب من الماء، ثم نضيف إليها ملعقتان كبيرتان من الحلبة، ونترك الحلبة منقوعة في الماء لمدة ليلة كاملة.
- ثم في اليوم التالي، نقوم بتصفية بذور الحلبة من الماء.
- ثم نحضر خلاص كهربائي ونضع به بذور الحلبة، لعمل عجينة متماسكة منها.
- ثم قبل وضع هذه الوصفة، نمشط الشعر جيدا بالمشط الخشبي.
- ثم نضع هذه الوصفة على الشعر من الجذور إلى الأطراف لضمان تغلغل هذه الوصفة في بصيلات الشعر.
- نترك هذه الوصفة على الشعر لمدة ساعة إلا ربع، ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر.
- نكرر هذه الوصفة مرتين في الإسبوع وتصبح النتيجة مضمونة وفعالة وتلاحظين طول شعرك بنفسك خلال إسبوعين فقط من إستخدام هذه الوصفة.
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تبحث الفتيات على العديد من الوصفات لتطويل الشعر، حيث يعد الشعر الطويل زينة وجمال المرأة، حيث مشكلة الكثير من الفتيات هي قصر الشعر، وهذه المشكلة تجعلهم يلجأون إلى إستخدام بعض العلاجات مثل الحقن وعمليات زراعة الشعر، وهذه تتم بأغلى الأسعار، ولكن لها كثير من الأضرار منها وجود بعض سرطانات المخ وغيرها من الأمراض، ولكن يجب علينا أن لا نغفل أن لا شئ يفوق العلاجات الطبيعية وخاصة الوصفات الهندية،
حيث من المعروف أن فتيات الهند هن أكثر الفتيات المشهورين بالشعر الطويل دون عمليات زراعة الشعر ولا غيرها من الأشياء المكلفة، حيث غالبية بل وكل الهند يستخدمون الأعشاب الطبيعية لعلاج وتطويل الشعر، مثل بذور الحلبة أو البيض أو الشاي الأخضر، ومن الأن على كل فتاه أن تودع مشاكل قصر الشعر وعليها أن تتمتع بجمال وطول شعرها مثل الهنود تماما، وسوف نقدم لكي بعض الوصفات الطبيعية لعلاج كل هذه المشكلات وبأقل الأسعار وبأبسط المكونات الممكنة.
وصفة البيض السحرية لتطويل الشعر في اقل من إسبوعين.
المكونات
- بياض بيضة واحدة.
- ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.
طريقة التحضير
- نحضر طبق صغير نظيف ونضع به بياض البيضة، ونضيف إليها ملعقة صغيرة من زيت الزيتون، ونخلطهم جيدا بالملعقة حتى تصبح سائلة.
- ثم نضيف إليها ملعقة صغيرة من العسل الأبيض ونخلطهم مرة أخري، ثم قبل وضع هذه الوصفة على الشعر، نقوم
- أولا بتمشيط الشعر بواسطة المشط الخشبي ونقوم بتقسميه إلى قسمين.
- ثم نضع هذه الوصفة من جذور الشعر إلى الأطراف، ونتركه على الشعر لمدة ساعة كاملة.
- ثم نقوم بغسل الشعر بواسطة الشامبو المناسب، وكرري هذه الوصفة مرة في الإسبوع وتلاحظين النتيجة في مدة أقل من شهر.
- وصفة مذهلة وفعالة من أصل هندي لتطويل الشعر في خمسة عشر يوما بإستخدام بذور الحلبة.
المكونات
- ملعقتان كبيرتان من بذور الحلبة.
- ثلاث أكواب من الماء.
طريقة التحضير
- نحضر الوعاء ونضع به ثلاث أكواب من الماء، ثم نضيف إليها ملعقتان كبيرتان من الحلبة، ونترك الحلبة منقوعة في الماء لمدة ليلة كاملة.
- ثم في اليوم التالي، نقوم بتصفية بذور الحلبة من الماء.
- ثم نحضر خلاص كهربائي ونضع به بذور الحلبة، لعمل عجينة متماسكة منها.
- ثم قبل وضع هذه الوصفة، نمشط الشعر جيدا بالمشط الخشبي.
- ثم نضع هذه الوصفة على الشعر من الجذور إلى الأطراف لضمان تغلغل هذه الوصفة في بصيلات الشعر.
- نترك هذه الوصفة على الشعر لمدة ساعة إلا ربع، ثم نغسل الشعر بالماء الفاتر.
- نكرر هذه الوصفة مرتين في الإسبوع وتصبح النتيجة مضمونة وفعالة وتلاحظين طول شعرك بنفسك خلال إسبوعين فقط من إستخدام هذه الوصفة.
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