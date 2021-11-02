حلى الشوكولاتة اللذيذ بطريقة المطاعم وبمكونات بسيطة من المنزل، سنقوم اليوم وبطريقة سهلة للغاية بصنع حلى الشوكولاته اللذيذ بدون دقيق أو فرن مع طعم مفاجئ لك ولعائلتك؛ لاسيما إذا كنتم من محبي وصفات الشوكولاتة. فإذا كان لديك بضع أكواب من الحليب مع قليل من الشوكولاته وبعض المكونات الإضافية البسيطة؛ ستتمكنين من تحضير ألذ وصفة حلى شوكولاتة بدون دقيق، بيض أو فرن، وستسطيعين عمل حلى لذيذة وسريعة تضاهي التي تقدم في المطاعم بطريقة سهلة وفي دقائق معدودة.

طريقة تحضير حلى الشوكولاتة

تتكون وصفة حلى الشوكولاته التي يمكنك صنعها بطريقة سريعة من منزلك من العناصر التالية :

3 أكواب من الحليب بمقدار 720 مللي.

كوب إلا ربع من السكر.

4 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام.

كوب إلا ربع شوكولاته النوع المُفضل لديكم.

عبوة جيلي النكهة المحبب بما يعادل 4 ملعقة كبيرة أو 20 جرام.

يتم وضع الحليب في وعاء عميق ثم إضافة السكر والكاكاو ثم يتم دمج المكونات جيداً، ثم يتم إستخدام بودرة جيلي بنكهة أو بدون بقري أو نباتي، يتم إضافة بودرة الجيلي بالنكهة المُفضلة لديكم الكمية المناسبة لأربعة أكواب من السوائل، يتم الدمج جيداُ بين المكونات بواسطة المضرب اليدوي حتى ذوبات بودرة الجيلاتين والسكر على البارد، يتم رفع الوعاء على النار مع التقليب المستمر لمدة تتراوح بين 3 إلى 4 دقائق، يتم إضافة الشوكولاته أي نوع سواء كانت شوكولاتة بحليب أو بدون على الخليط حتى يتم غليان الخليط، ثم يتم وضع الخليط داخل قالب مستطيلي مقاس 20 سنتيمتر أو 19 سنتيمتر.

حلى الشوكولاتة اللذيذ بطريقة المطاعم

يُترك حتى يبرد تماماً في درجة حرارة الغرفة ثم يوضع في الثلاجة لمدة ساعة أو ساعتين، يتوقف ذلك على درجة جودة الجيلي أو الجيلاتين والوقت الذي يستغرقه حتى يتجمد، بعد مرور الوقت المذكور يوضع القالب داخل وعاء به ماء ساخن لمدة 5 ثواني قبل قلبه للتقديم، ثم يتم إضافة القليل من الكاكاو على الوجه أثناء التقديم للتزيين، ثم يتم قلب القالب في وعاء التقديم وتقطيعه إلى شرائح أثناء التقديم، هذه الحلوى مناسبة جداً بين الوجبات قبل دخول فصل الشتاء حيث يعشقها معظم الأطفال.