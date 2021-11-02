أقوى كيراتين ياباني لفرد الشعر الخشن والمجعد طبيعياً من أول استخدام، وصفتنا اليوم مخصصة لكل سيدة أو فتاة تعاني من خشونة الشعر أو تطاير وتجعُد أطرافه، فاليوم سنقدم لكم طريقة تحضير فرد طبيعي للشعر في المنزل بمثابة كيراتين ولكندون آثار جانبية، فهو كفيل بتحويل شعرك من مجعد وخشن إلى شعر حريري كما أنه يصلح الشعر التالف المتكسر. لتحضير هذا الكيراتين في المنزل نحتاج إلى الزبدة؛ فالزبدة غنية بالدهون التي تنعم الشعر وتعالج الجفاف والخشونة المصاحبة لتقصف الشعر، كما سوف نستخدم الشوفان فهو يعمل على فرد الشعر من الجذور وحتى الأطراف.

أقوى كيراتين ياباني لتنعيم الشعر

يتكون هذا الفرد الياباني من العناصر التالية:

3 ملاعق كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر.

3 ملاعق كبيرة من الشوفان.

2 كوب متوسط من الماء.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

الخطوة الأولى هي تجميع كل من الزبدة وزيت جوز الهند بالإضافة إلى زيت الزيت في وعاء مناسب، ثم نخلط المكونات جيداً بالملعقة أو الخلاط اليدوي الكهربائي حتى نحصل على خليط كريمي، ونترك هذا الخليط جانباً وننتقل إلى الخطوة الثانية، حيث يتم تحضير إناء مناسب ونضيف إليه الشوفان والماء ثم نرفع الإناء على النار ليغلي لمدة 10 دقائق، وبعد طهي الشوفان جيداً نغلق الموقد ونضع الخليط في محضر الطعام أو الخلاط الكهربائي، ليتم طحن خليط الشوفان جيداً وبعد ذلك نصفي الخليط في شاش أو قطعة قماش.

نضع الخليط الناتج في وعاء وفي وعاء آخر نضف النشا مع ملعقتين من الماء، ثم نخلط بشكل جيد تذوب النشا في الماء وبعد ذلك نضف خليط النشا إلى خليط الشوفان، ويتم خلط الخليطين معا جيداً ثم نضعهم في إناء ونرفعه على نار هادئة، مع التقليب بإستمرار دون توقف وعند الحصول على خليط كريمي نطفئ الموقد.

فرد الشعر الخشن والمجعد

نفرغ الخليط في وعاء ونتركه حتى يبرد تماماً وبعد ذلك نضف إليه خليط الزبدة، ثم نخلط جميع المكونات جيداً ويمكنك إستخدام الخلاط الكهربائي لدمج الخليطين، حتى نحصل على خليط كريمي ناعم وإليكي طريقة تطبيق هذا الكيراتين الطبيعي. طبقي هذا الكيراتين على خصلات شعرك بداية من جذور الشعر حتى أطرافه، واتركيه على شعرك لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات ثم اغسليه بالشامبو، النتيجة شعر مفرود وحريري من أول إستعمال ولأفضل النتائج كرريه مرتين في الأسبوع.