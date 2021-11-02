لن تصدقي ما تفعله ملعقة الحنة للشعر تطويل وتكثيف ومنع التساقط والهيشان واخفاء الشيب نهائياً

الحنة من المواد الطبيعية التي لها الكثير من الفوائد للشعر، وهي تستخدم من قديم الزمان في حل الكثير من مشاكل الشعر، كما أنها تساعد في تلوين الشعر واعطائة الشكل الجميل والجذاب بدون اي اضرار، وسوف نتعرف من خلال هذا المقال على خلطة الحنة التي تستخدم في علاج التساقط وايضًا لتكثيف الشعر وجماله.

خلطة الحناء لتكثيف الشعر وتطويلة

يمكن عمل خليط مميز من الحناء وبعض المواد الطبيعية الاخرى التي تمنح الشعر الفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الشعر مما يساعد في كثرة نموة، وتكثيفه وهي كلأاتي:

المكونات

ثمرة واحدة من البنجر المسلوقة والمطحونة.

كوب من الحناء الطبيعية.

ثلاث ملاعق من زيت جوز الهند.

طريقة التحضير

اسلقي البنجر بعد تقطيع جيدًا.

اخرسي البنجر حتى يصبح بدون اي تكتلات.

اخلطي الحنة جيدًا بالبنجر.

ضعي زيت جوز الهند الى الخليط.

اخلطي كل المكونات ثم اتركيها لمدة ساعة حتى تختمر.

قسمي شعرك الى عدة أقسام.

وزعي الخليط على شعرك بالكامل.

قومي بوضع غطاء للرأس ثم اتركية لمدة ساعتين.

اغسلي شعرك بعد مرور هذه المدة جيدًا بالماء والشامبو الطبيعي.

كرري الوصفة كل اسبوع لضمان تغذية الشعر بالشكل المناسب والمطلوب.

خلطة الحنة لمنع تساقط الشعر

الكثير من النساء أصبحوا يعانون من مشكلة تساقط الشعر بشكل كبير لذلك يمكن استخدام الحناء أيضًا مع بعض المواد الطبيعية للتخلص من هذه المشكلة وهي كلأتي:

المكونات

كوب من الحناء الطبيعية.

بيضة كبيرة الحجم.

علبة من اللبن الزبادي.

ملعقتين من عسل النحل.

اربع ملاعق من زيت الزيتون الطبيعي.

ربع كوب من الماء حسب مايحتاج الخليط.

طريقة التحضير