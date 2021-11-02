افضل كريم ليلي من ماء الأرز للبشرة للتفتيح وشد التجاعيد

يعتبر كريم ماء الأرز من افضل أنواع الكريمات التي لديها الكثير من العشاق من جميع أنحاء العالم ويبحث عنها الكثير من النساء للحفاظ على البشرة، كما أنه يساعد بشكل كبير في تفتيح البشرة وتعزيزها، ويدخل هذا الكريم في الكثير من الاستخدامات مثل التخلص من الهالات السوداء التي يعاني منها الكثير من الأشخاص في مختلف الأعمار، ويساعد على حفظ البشرة من الجفاف ويجعلها رطبة دائما، ويساعد أيضا في حفظ البشرة من التجاعيد حيث أنه يحتوي على نسبة كبيرة من الكولاجين التي يحافظ على نضارة البشرة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أدق التفاصيل لعمل افضل كريم في المنزل وفي وقت قليل.

يعتبر هذا النوع من الكريمات يستخدم في الكثير من الاستخدام ومن أهمها بقاء صحة البشرة وتفتيح البشرة حيث أنه يستخدم في الليل فقط دون التعرض لأي ضوء لكي تستفيد منه البشرة بشكل كامل، ومن أهم المكونات لهذا الكريم الآتي :

١٠٠ جرام من النشا

١٠٠ جرام ن من الحليب الجاف.

الأزر الناعم ‘ المطحون’ ١٠٠ جرام.

من حليب جوز الهند الطبيعي والخالي من أي مواد كيماوية ١٠٠ جرام .

٧٠ جرام من زيت اللوز.

طريقة التحضير

سوف نلتقي من خلال السطور الآتية على أفضل طريقة تحضير كريم ليلي من الأرز ويجب أيضا اتباع الخطوات كما هي على الترتيب حتي لا يحدث أي نوع من الأخطاء أثناء التحضير :

تحضير وعاء متوسط الحجم يفضل أن يكون بلاستيك.

وضع النشا والحليب الجاف في الوعاء مع التقليب المستمر حتي يصبح خليط مع بعضه البعض.

إضافة كمية حليب جوز الهند الي الخليط مع استمرار التقليب حتي يصبح خليط مع بعضه.

إضافة زيت اللوز الي الخليط مع التقليب حتي لا يتواجد أي كلاكيع نهائيا ويصبح الخليط خفيف القوام.

تحضير وعاء آخر محكوم ووضع الخليط به ووضعه في الثلاجة لمده تتراوح بين ٢٠ الي ٣٠ دقيقة.

وضع الخليط على البشرة لمدة ٢٠ دقيقة.

تشطيف البشرة جيدا بالماء.

الملاحظة

سوف يتم رؤية للوحة ابيض وخالي من التجاعيد بعد مدة حوالي ١٠ أيام.