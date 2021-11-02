اصنعي بنفسك كرياتين طبيعي لفرد الشعر وتطويله من مكونات طبيعية

كرياتين طبيعي لفرد الشعر وتطويله من أكثر الوصفات التي يتم البحث عنها من قبل الكثير من السيدات، وذلك من أجل الحصول على شعر لامع وصحي وخالي من التشابك؛ فالكثير من المنتجات المستخدمة لفرد الشعر لا تخلو من المواد الكيماوية التي تضر الشعر بشكل كبير، لذلك يلجأ الكثير للحلول الطبيعية البديلة لهذه المنتجات، وسنعرض لكم من خلال موقعنا اليوم أفضل طرق عمل كيراتين طبيعي للحصول علي شعر ناعم وجذاب.

كرياتين طبيعي لفرد الشعر وتطويله

هناك الكثير من السيدات يبحثون عن أكثر الطرق المضمونة لفرد الشعر وكذلك الطرق المستخدمة لتطويل الشعر بشكل أمن وطبيعي علي فروة الشعر، وذلك لأن هناك العديد من الطرق التقليدية التي تستخدم لهذا الغرض، ولكنها باهظة الثمن لا يقدر علي تكلفتها الكثير، ولهذا سنتحدث اليوم عن أسهل الطرق لعمل وصفة الكيراتين لفرد الشعر.

ماسك الكيراتين بالزيوت الطبيعية

لا يوجد أفضل من الزيوت الطبيعية من حيث الفعالية والأمان عند استخدامها لحل الكثير من مشاكل الشعر مثل التجاعيد وخشونة الشعر وتساقطه؛ فهناك العديد من الزيوت الطبيعية المستخدمة في فرد الشعر، والتي لها دور كبير في حل الكثير من مشاكل الشعر، وسنعرض لكم الآن مكونات عمل كرياتين لفرد الشعر كما يلي:

مقدار نصف كوب من زيت الزيتون.

مقدار ملعقة كبيرة من الخميرة.

ربع كوب من الماء.

حزمة من الجرجير.

طريقة تحضير ماسك زيت الزيتون والجرجير لفرد الشعر

من خلال بعض الخطوات البسيطة تستطيعين عمل أفضل ماسكات فرد الشعر وتطويله، كما تمكنك من الحصول علي شعر لامع وصحي بدون تشابك، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من: