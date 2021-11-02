بمقادير مقرمشة ولذيذة طريقة عمل بسكويت الحليب الهش الخفيف يذوب ذوب

بسكويت الحليب من أكثر الوصفات التي يتم استخدامها كسناك خفيف للجسم والصحة، حيث أن البسكويت من الحلوى السهلة التحضير ويحبها الأطفال والكبار، فقد تتميز بالمذاق الجيد والطعم الخلاب والمميز الذي يفضله الأطفال وهذا فقد يتكون البسكويت من مجموعة من العناصر الغذائية التي تفيد الجسم، وتساعد في القضاء نهائيا على الامراض المختلفة، فهي وجبة سريعة يتم تناولها مع القليل من الشاي حتى يتم الاستمتاع بمذاق جيد أثناء التواجد في البلكونة أو على الكنبة، فيمكنك الاسترخاء من خلال أخذ هذا البسكويت معك حتى تتناوله كسناك خفيفة.

مكونات وصفة تحضير البسكويت بالحليب

من الضروري معرفة التركات الخاصة بتحضير بسكويت الحليب، حتى يتم الحصول على بسكويت مميز المذاق وخالي من مكسبات اللون والطعام التي يتم إضافتها على المأكولات التي تباع في الخارج في المحلات، فقد يكون من الأفضل اتباع هذه المكونات الخاصة بتحضير البسكويت، وهي:

تحضر كمية من الطحين بمقدار كيلو على الأقل

يتم تحضير كوب كامل من الدقيق النظيف والمنخول جيدا.

ومن ثم يتم إضافة كوب من السكر

كما يتم إضافة ملعقة من الفانيليا لإضافة رائحة ومذاق مميز

ويتم إضافة نصف ملعقة من البيكنج بودر

يتم تحضير هذه الوصفة من خلال وضع الحليب مع السكر ووضعه في النار حتى يبدأ، ومن ثم يتم وضع الزيت والدقيق والفانيليا والبيكنج بودر مع بعضهم ويتم الحصول على خليط متماسك.

فبهذه الطريقة تتمكن من ترك العجين نصف ساعة على الأقل حتى ترتاح.

وبعد الانتهاء من هذه الخطوة يتم البدء في تشكيل العجين من خلال الطريقة المعتاد حتى يتم الحصول على قطع صغيرة من العجين

وبعدها يتم وضع هذه القطع في وعاء ويوضع عليه ورق الزبدة ويتم وضع الخليط المتجانس.

ومن ثم يتم استخدام نوع جيد من الصواني حتى يتم التسوية فيه، فقد يتم استخدام الماكينة الخاصة بتشكيل البسكويت ومن ثم يتم الضغط عليها ورسها في الصاج

يسخن الفرن على درجة حرارة متوسطة ومن ثم تترك البسبوسة على درجة ١٨٠ لمدة ربع ساعة على الأقل

طريقة تحضير وصفة البسكويت باللبن