سر طعم وقرمشة لفت المحلات طريقة عمل مخلل اللفت في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة

مخلل اللفت من أنواع المخلل المحببة لدى الأطفال والكبار، حيث أنه يتميز بالمذاق الجميل والخلاب وهذا بالإضافة إلى أن اللفت غني بالعناصر الغذائية التي تعزز الصحة ويحتوي على مجموعة من الألياف والعناصر الغذائية الهامة، فقد يتم عمل مخلل اللفت من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة ومدة تخليل اللفت أسبوع فقط.

مكونات عمل مخلل اللفت

مخلل اللفت نوع من أنواع المخلل المحببة لدى المصريين، وقد تتسابق ربات البيوت في طريقة تحضير مخلل اللفت كالمحلات في المنزل، ولهذا فقد نتعرف على المكونات التي يتم تحضير لفت المخلل بها والتي تتكون من التالي:

أولا كيلوا من اللفت الصغير الحجم

ربع كوب ملح

ملعقتين سكر

كمية من الماء مناسبة

واحدة من الشمندر

يتم تحضير مخلل اللفت عن طريق بعض الخطوات الأساسية التي تساعد في تحضير اللفت مثل المحلات.

وهذا من خلال تنظيف اللفت جيدا من الأتربة والشوائب الموجودة فيها، ,من ثم يتم غسل اللڤٹ جيدا بالماء الجاري حتى يتم التخلص من الأتربة والأوساخ العالقة فيها

وبعدها يتم تقطيع اللفت إلى قطع متساوية الحجم، ويتم غسله مرة أخرى بعد التقطيع وبعدها يتم وضع هذه الكمية في الوعاء التي ترغب المرأة في تخزين اللفت به.

وبعد ذلك يتم وضع واحدة من الشمندر وبعدها يتم يتم وضع السكر والماء والملح على النار وتترك على النار حتى تبدأ في الغليان ومن ثم يتم تركها بعيدا لمدة ثلاث دقائق حتى تبرد تماما.

وبعد الانتهاء من هذه الخطوة يتم التأكد من أن الماء تغمر اللفت بشئ بسيط حتى تتمكن من تخليل اللفت والحصول على مخلل مظبوط من حيث المذاق والطراوة

يتم غلق العبوة بشكل محكمة حتى لا يتخلله الهواء حتى لا يؤثر على المخلل ويعرضه إلى التلف وفقدان صلاحيته.

وقد يترك هذا المخلل اللفت في البرطمان الخاص به لمدة عشر أيام على الأقل حتى يبدأ المخلل في امتصاص الملح ومن ثم حتى يبدأ يحصل المخلل على النضج الذي يحتاجه في المدة المحددة للتخليل

طريقة تحضير مخلل اللفت