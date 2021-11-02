طريقة عمل تتبيلة الكبدة المقلية زي المطاعم وبطريقة صحية.. اعمليها لولادك في البيت بخطوات بسيطة

طريقة عمل الكبدة البانية، نعشق كثيراً تناول الكبدة البانية أو الكبدة المقلية، فإنها غنية بالفيتامينات والمعادن التي يحتاجها جسم الأنسان، كما أنها غنية بالحديد، فتناول الكبدة مهم جدآ وخاصة الأطفال، ولكن هناك طرق مختلفة ومتنوعة عند إعداد الكبدة، وسوف نذكر اليكم طريقة تحضيرها بدون أن تشرب كمية كبيرة من الزيت حتي تصبح صحية وآمنة علي أسرتك.

طريقة عمل الكبدة البانية

المكونات

1/2 كيلو من الكبدة.

1/2 حبة من الليمون، ويتم عصرها.

حبة واحدة من البصل، ويتم بشرها.

ملعقة واحدة من البصل البودر.

نصف ملعقة من خل الطعام.

ثلث ملعقة من الثوم البودر.

فلفل رومي يتم تقطيعة الي قطع صغيرة.

فلفل حامي حسب الرغبة.

تتبيلة الكبدة

نجهز 1/2 ملعقة من هذة التوابل “بابريكا، فلفل اسود، قرفة، شطة، كزبرة ناشفة، ملح”.

طريقة التحضير

نأتي بوعاء كبير، ونضع فية جميع التوابل الخاصة بالكبدة.

نضيف الي التوابل الفلفل الأخضر، والبصل والليمون، والخل، ثم نخلطهم جيداً.

نحضر وعاء اخر بداخلة كمية من الماء مع الخل، ثم نضع الكبدة فية ونغسلها.

نضع الكبدة داخل التتبيلة التي تم تجهيزها.

نتركها جانباً أو في الثلاجة من ليلا حتي الصباح أو علي الأقل 5 ساعات حتي نتأكد أن الكبدة تشربت من التتبيلة.

نحضر طبق به دقيق وطبق اخر به بقسماط.

نجهز طاسة بها القليل من الزيت، ثم نضع شرائح الكبدة حتي يتغير لونها وتنضج.

تساعد الكبدة علي التقليل من التعرض لأي مرض قد يصيب الأنسان.

يقوم بدور كبير في تعزيز الجهاز المناعي في جسم الانسان، والتقليل من التعرض للاصابة بأي مرض مناعي.

تسهم الكبدة في الأسراع في عملية التئام اي جروح.

عند تناول الكبدة بانتظام قد يؤدي ذلك إلي التعرض لأي مشكلة.

تحتوي الكبدة علي نسبة عالية من الحديد، مما يساعد علي علاج الانيميا بشكل كبير.

تعطي إحساس السعادة عندما تتناولها. بانتظام.

فوائد الكبدة

وبعد أن انتهينا من شرح طريقة اعداد الكبدة البانية او المقلية بطريقة سهلة وبسيطة، سوف ننصحك بدلا من شراؤها من الخارج، حتي نطمئن علي الأكلات التي يتناولها اسرتنا، وذلك للحفاظ علي صحتهم.

تعتبر الكبدة المقلية من المأكولات الشهية التي يفضل تناولها عدد كبير من الناس، ولكن يبتعد عن إعدادها لأنها تشرب زيت بطريقة كبيرة، ولكن هناك طرق عديدة لقلي اي نوع من المأكولات دون قليها، وتصبح أفضل من شراؤها من الخارج، إذن فنحن استعرضنا عليكم طريقة عملها بطريقة سهلة وسريعة وغير مكلفة نهائياً.

تعتبر الكبدة أحد الوجبات المهمة للإنسان، وذلك بسبب احتوائها علي عناصر غذائية مفيدة للجسم، فالكبدة تحتوي علي نسبة كبيرة من الحديد الذي يحتاجة الجسم، وتعددت طرق إعداد الكبدة حسب رغبة كل فرد، فهناك من يحب الكبدة المقلية، وهناك من يقوم بعملها مثل الكبدة الاسكندراني، وكل من هذة الطرق سهلة وبسيطة وغير مكلفة.