طريقة عمل الهريسة احسن من المحلات بطريقة سهلة وسريعة ومكونات بسيطة

كثير من الناس يحبون أكل الحلويات الشرقية الشهية الجميلة بجميع أنواعها، ومن هذه الحلويات الشرقية المفضلة لدي كثير من الناس وبخاصة الأطفال هي حلوي الهريسة، وكثير من النساء لا يعرفون طريقة عملها، فتتجه كل سيدة علي مواقع التواصل الإجتماعي والإنترنت للبحث عن طريقة عمل هذة الحلوى، التي تعطي الجسم كثير من السكريات، وعناصر أخري، فنحن اليوم سنقدم لكم طريقة عمل الهريسة الشرقية اللذيذة بطريقة سهلة وسريعة ومكونات بسيطة متوفرة لدينا. طريقة عمل الهريسة الشرقية طريقة عمل الهريسة الشرقية المكونات: نصف كيلو من دقيق السميد. كوب صغير من اللوز المطحون. كوب صغير من السكر الأبيض الناعم. قطعة صغيرة من الزبدة. كوب واحد صغير من الماء. كوب صغير حبات لوز كاملة للتزيين. قطر من الشربات. طريقة تحضير الهريسة أولاً نقوم بإحضار إناء صغير ثم نضع فيه كمية قليلة من ماء الزهر والسكر الأبيض ودقيق السميد ونقلب هذا الخليط مع بعضه جيد جداً.

ثم بعد ذلك نضيف كمية الزبدة المذابة الي خليط السميد، ونستمر في الخلط جيد جداً، حتي تدخ المكونات مع بعضها جيد جداً، ثم نترك هذا الخليط في مكان دافئ حتى ترتاح لمدة ساعة تقريباً.

ثم بعد ذلك نضيف ما تبقي من الماء وماء الزهر الي خليط السميد الذي تم تحضيره، وندمج المكونات جيد جداً، حتي نحصل عل ى خليط متماسك.

ثم بعد ذلك نضع هذا الخليط في الصينية المراد إدخلها في الفرن، وندهنها بقليل من الزيت او الزبدة المذابة، ثم نصب الخليط في الصينية، ثم نقوم بتسوية سطحها، ويتم تقسيمها بإستخدام السكينة على شكل مربعات أو الشكل المفضل لديك، ووضع حبات اللوز على كل مربع، أو على كل قطعة.

ثم بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة متوسطة 180 درجة مئوية، ثم ندخل الصينية الفرن.

ثم تخبز الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة تقريباً، حتي تكتسب اللون الذهبي الفاتح.

ثم بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونقوم بتقسيمها مرة أخرى، ثم تشريبها بالقطار ونتركها جانباً حتي تب تماماً، ثم نضع قطع الهريسة في طبق التقديم. طريقة تحضير الهريسة الوسوم

كثير من الناس يحبون أكل الحلويات الشرقية الشهية الجميلة بجميع أنواعها، ومن هذه الحلويات الشرقية المفضلة لدي كثير من الناس وبخاصة الأطفال هي حلوي الهريسة، وكثير من النساء لا يعرفون طريقة عملها، فتتجه كل سيدة علي مواقع التواصل الإجتماعي والإنترنت للبحث عن طريقة عمل هذة الحلوى، التي تعطي الجسم كثير من السكريات، وعناصر أخري، فنحن اليوم سنقدم لكم طريقة عمل الهريسة الشرقية اللذيذة بطريقة سهلة وسريعة ومكونات بسيطة متوفرة لدينا. طريقة عمل الهريسة الشرقية طريقة عمل الهريسة الشرقية المكونات: نصف كيلو من دقيق السميد. كوب صغير من اللوز المطحون. كوب صغير من السكر الأبيض الناعم. قطعة صغيرة من الزبدة. كوب واحد صغير من الماء. كوب صغير حبات لوز كاملة للتزيين. قطر من الشربات. طريقة تحضير الهريسة أولاً نقوم بإحضار إناء صغير ثم نضع فيه كمية قليلة من ماء الزهر والسكر الأبيض ودقيق السميد ونقلب هذا الخليط مع بعضه جيد جداً.

ثم بعد ذلك نضيف كمية الزبدة المذابة الي خليط السميد، ونستمر في الخلط جيد جداً، حتي تدخ المكونات مع بعضها جيد جداً، ثم نترك هذا الخليط في مكان دافئ حتى ترتاح لمدة ساعة تقريباً.

ثم بعد ذلك نضيف ما تبقي من الماء وماء الزهر الي خليط السميد الذي تم تحضيره، وندمج المكونات جيد جداً، حتي نحصل عل ى خليط متماسك.

ثم بعد ذلك نضع هذا الخليط في الصينية المراد إدخلها في الفرن، وندهنها بقليل من الزيت او الزبدة المذابة، ثم نصب الخليط في الصينية، ثم نقوم بتسوية سطحها، ويتم تقسيمها بإستخدام السكينة على شكل مربعات أو الشكل المفضل لديك، ووضع حبات اللوز على كل مربع، أو على كل قطعة.

ثم بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة متوسطة 180 درجة مئوية، ثم ندخل الصينية الفرن.

ثم تخبز الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة تقريباً، حتي تكتسب اللون الذهبي الفاتح.

ثم بعد ذلك نخرج الصينية من الفرن ونقوم بتقسيمها مرة أخرى، ثم تشريبها بالقطار ونتركها جانباً حتي تب تماماً، ثم نضع قطع الهريسة في طبق التقديم. طريقة تحضير الهريسة

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