الموتزريلا المطاطية ببلاش.. ب3 مكونات فقط حضري جبن مطاطي أفضل من الجاهزة

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الموتزريلا المطاطية ببلاش.. ب3 مكونات فقط حضري جبن مطاطي الجبن الموتزاريلا من ألذ الجبن التي أصبحنا نستخدمها في كل وصفات الأطعمة لما تعطيه للأكل من طعم مميز ومختلف ولذيذ، ولكن سعرها قد يكون غالي نسبيًا إذا لا يقدر البعض على شرائها بشكل دائم أو قد يراها البعض غاليًا ولهذه الفئة بالتحديد جئنا لك بطريقة جديدة يمكنك من خلالها تصنيع الجبن الموتزاريلا أو الجبن المطاطي في المنزل بتكلفة بسيطة ويمكنك عمل كميات كبيرة جدًا من الجبن المطاطي وتخزينها في ثلاجتها لاستخدامها وقت الحاجة تابعي معنا.طريقة عمل الجبن المطاطي (الجبنة الموتزاريلا) في المنزل
من خلال هذه الطريقة البسيطة ستتمكن من تصنيع كل أنواع الفطائر والبيتزا ووضع ما تشائين من الجبن الموتزاريلا دون تكلفة، وتعتبر مثل الجاهزة تماما سوف تفعليها في منزلك بكل سهولة تابعي معنا سيدتي.مكونات عمل الجبنة الموتزاريلا في المنزل
- خمسة لتر من الحليب الطبيعي كامل الدسم.
- 150 جرام من الخل وقليل من الملح.
- 2 ونصف ملعقة كبيرة من العصير الحامض.
- في وعاء كبير نضع الحليب ونضعه على النار حتى يدفأ قليلًا مع مراعاة وضع حاجز بين إناء الحليب والنارز
- حتى لا يصل إلى درجة الغليان ويمكنك وضع يدك فيه ولا تحترق.
- نضيف إلى الحليب الساخن الخل والليمون ثم نقلب جيدًا حتى نلاحظ تكثلات اللبن.
- ثم نعمل على فصل هذه التكثلات من الحليب بعناية ونضع التكثلات في وعاء آخر ونقوم بفركها.
- نضع التكثلات على نار هادئة وندلكها بعد اضافاتها إلى مصل الحليب ثم نقوم برفع درجة حرارة الماء قليلًا مع ملاحظة عدم غليان الحليب.
- بعد أن نلاحظ أن كرات الحليب أصبحت مطاطية نقوم بتدليكها باليد ونجمها ونكون منها شكل كروي (كرة واحدة).
- نضع الكرة في إناء به ماء ونضيف عليها الملح.
- نترك المكون لمدة 30 دقيقة.
- نضع الكرة المطاطية في وعاء جديد أصغر ثم نغطيها بغطاء ورقي بلاستيكي ونتركها في الثلاجة لمدة 4 ساعات وبعدها تصبح جاهزة للاستخدام ووضعها على أي أكلة سواء البيتزا أو الساندويتشات أو أي معجنات.
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الموتزريلا المطاطية ببلاش.. ب3 مكونات فقط حضري جبن مطاطي الجبن الموتزاريلا من ألذ الجبن التي أصبحنا نستخدمها في كل وصفات الأطعمة لما تعطيه للأكل من طعم مميز ومختلف ولذيذ، ولكن سعرها قد يكون غالي نسبيًا إذا لا يقدر البعض على شرائها بشكل دائم أو قد يراها البعض غاليًا ولهذه الفئة بالتحديد جئنا لك بطريقة جديدة يمكنك من خلالها تصنيع الجبن الموتزاريلا أو الجبن المطاطي في المنزل بتكلفة بسيطة ويمكنك عمل كميات كبيرة جدًا من الجبن المطاطي وتخزينها في ثلاجتها لاستخدامها وقت الحاجة تابعي معنا.طريقة عمل الجبن المطاطي (الجبنة الموتزاريلا) في المنزل
من خلال هذه الطريقة البسيطة ستتمكن من تصنيع كل أنواع الفطائر والبيتزا ووضع ما تشائين من الجبن الموتزاريلا دون تكلفة، وتعتبر مثل الجاهزة تماما سوف تفعليها في منزلك بكل سهولة تابعي معنا سيدتي.مكونات عمل الجبنة الموتزاريلا في المنزل
- خمسة لتر من الحليب الطبيعي كامل الدسم.
- 150 جرام من الخل وقليل من الملح.
- 2 ونصف ملعقة كبيرة من العصير الحامض.
- في وعاء كبير نضع الحليب ونضعه على النار حتى يدفأ قليلًا مع مراعاة وضع حاجز بين إناء الحليب والنارز
- حتى لا يصل إلى درجة الغليان ويمكنك وضع يدك فيه ولا تحترق.
- نضيف إلى الحليب الساخن الخل والليمون ثم نقلب جيدًا حتى نلاحظ تكثلات اللبن.
- ثم نعمل على فصل هذه التكثلات من الحليب بعناية ونضع التكثلات في وعاء آخر ونقوم بفركها.
- نضع التكثلات على نار هادئة وندلكها بعد اضافاتها إلى مصل الحليب ثم نقوم برفع درجة حرارة الماء قليلًا مع ملاحظة عدم غليان الحليب.
- بعد أن نلاحظ أن كرات الحليب أصبحت مطاطية نقوم بتدليكها باليد ونجمها ونكون منها شكل كروي (كرة واحدة).
- نضع الكرة في إناء به ماء ونضيف عليها الملح.
- نترك المكون لمدة 30 دقيقة.
- نضع الكرة المطاطية في وعاء جديد أصغر ثم نغطيها بغطاء ورقي بلاستيكي ونتركها في الثلاجة لمدة 4 ساعات وبعدها تصبح جاهزة للاستخدام ووضعها على أي أكلة سواء البيتزا أو الساندويتشات أو أي معجنات.
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