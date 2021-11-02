الموتزريلا المطاطية ببلاش.. ب3 مكونات فقط حضري جبن مطاطي أفضل من الجاهزة

الموتزريلا المطاطية ببلاش.. ب3 مكونات فقط حضري جبن مطاطي الجبن الموتزاريلا من ألذ الجبن التي أصبحنا نستخدمها في كل وصفات الأطعمة لما تعطيه للأكل من طعم مميز ومختلف ولذيذ، ولكن سعرها قد يكون غالي نسبيًا إذا لا يقدر البعض على شرائها بشكل دائم أو قد يراها البعض غاليًا ولهذه الفئة بالتحديد جئنا لك بطريقة جديدة يمكنك من خلالها تصنيع الجبن الموتزاريلا أو الجبن المطاطي في المنزل بتكلفة بسيطة ويمكنك عمل كميات كبيرة جدًا من الجبن المطاطي وتخزينها في ثلاجتها لاستخدامها وقت الحاجة تابعي معنا.

من خلال هذه الطريقة البسيطة ستتمكن من تصنيع كل أنواع الفطائر والبيتزا ووضع ما تشائين من الجبن الموتزاريلا دون تكلفة، وتعتبر مثل الجاهزة تماما سوف تفعليها في منزلك بكل سهولة تابعي معنا سيدتي.

خمسة لتر من الحليب الطبيعي كامل الدسم.

150 جرام من الخل وقليل من الملح.

2 ونصف ملعقة كبيرة من العصير الحامض.